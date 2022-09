Ta dieta uchroni cię przed skutkami miejskiego smogu. Zasady są bardzo proste

Oddychanie szkodliwym powietrzem przyczynia się do zwiększenia ryzyka rozwoju chorób płuc: zapalenia płuc, oskrzeli, astmy, alergii, raka płuc, a także chorób serca. Jak wskazują badania, smog może zmniejszyć zdolność serca do zmiany rytmu. Powoduje to ataki serca i zwiększa na zapadalność na szereg chorób serca, zwłaszcza wśród osób starszych.

Dieta, która może uchronić przed smogiem

Badania dowodzą, że smog przyczynia się do powstawania w organizmie wolnych rodników, które nasilają stres oksydacyjny. Może on prowadzić do wielu chorób oraz przyczyniać się do szybszego starzenia się organizmu. Aby zredukować szkodliwy wpływ smogu na organizm, warto do jadłospisu wprowadzić produkty bogate we flawonoidy. W diecie antysmogowej powinny znaleźć się więc produkty bogate w silne przeciwutleniacze, będące jednocześnie źródłem witaminy C, E, polifenoli i karotenoidów.

Jedzenie około 100 gramów jagód, około trzech czwartych filiżanki, każdego dnia może chronić przed chorobami serca związanymi ze smogiem” – podkreśla autor badania, Jia Zhong, doktorant z Harvard School of Public Health.

Lista produktów zalecanych w diecie antysmogowej

Według naukowców z Harvardu dieta bogata w czekoladę, wino, owoce i warzywa może pomóc chronić przed chorobami serca spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza. Sprawdź, jakie produkty znalazły się na liście.

czerwone owoce, szczególnie: winogrona, jagody, borówki, maliny, aronia, czarne porzeczki;

ciemne warzywa, szczególnie: buraki, czerwona cebula, czerwona kapusta;

kakao;

gorzka czekolada;

czerwone wino;

herbata;

rośliny kapustne, szczególnie brokuły;

cebula;

czosnek;

cytrusy;

papryka czerwona;

natka pietruszki (źródło witaminy C);

awokado i oleje roślinne (źródło witaminy E i kwasów omega-3);

tłuste ryby morskie, tran (źródło witaminy D);

orzechy brazylijskie (źródło selenu);

zioła i przyprawy, szczególnie suszone oregano, kurkuma i cynamon;

zielone warzywa liściaste np. szpinak (źródło chlorofilu, który usuwa metale ciężkie z organizmu).

Czytaj też:

Zła jakość powietrza na wschodzie Polski. GIOŚ uspokaja: nie ma związku z wojną