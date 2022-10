Dlaczego kurki nie bywają robaczywe? Okazuje, że są lekiem na pasożyty

Kurka, czyli pieprznik jadalny, to bardzo charakterystyczny grzyb, który łatwo rozpoznać. W polskich lasach można go spotkać do końca października. Okazuje się, że kurka, oprócz walorów smakowych ma działanie przeciwpasożytnicze. Trzeba tylko wiedzieć, jak ją przyrządzić.

Kurki bardzo rzadko bywają robaczywe. A to dlatego, że mają działanie przeciwpasożytnicze. Niestety tracą je w temperaturze powyżej 55℃, a także pod wpływem soli. Jak wykorzystać działanie przeciwpasożytnicze kurek? Okazuje się, że kurki można nie tylko gotować i marynować, ale również suszyć. Suszone kurki można używać jako przyprawę do kanapek, kasz, sosów czy sałatek. Badania wskazują, że kurki posiadają również właściwości antybakteryjne. Stwierdzono, że są skuteczne w walce z bakteriami wywołującymi zatrucia pokarmowe oraz gronkowcem złocistym. Kurki – składniki odżywcze: Kurki mają wiele cennych składników odżywczych, chociaż aż w 90 proc. składają się z wody. Należą do zdrowych odmian grzybów, zawierają m.in.: witaminy: D, B1, B6, ryboflawinę, niacynę, kwas foliowy;

minerały: wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk;

składniki odżywcze: białka, węglowodany, tłuszcze, w tym niezbędne nasycone kwasy tłuszczowe;

błonnik. Kurki są bogatym źródłem beta–karotenu Badania wskazują, że kurki zawierają więcej beta–karotenu niż marchew czy pomidor. Beta–karoten a działanie antyoksydacyjne, a także korzystnie wpływa na funkcjonowanie wzroku oraz wzmacnia system odpornościowy. Są też bogatym źródłem, witaminy B1, której jest w kurce tyle, co w drożdżach piekarskich. 9,9 proc. suchej masy kurki stanowi białko i jest wysoko przyswajalne, ale jest go mniej niż w roślinach. Jedna kurka ma 32 kcal. Kurki są ciężkostrawne Kurki są ciężkostrawne, ponieważ w ich ściankach komórkowych znajduje się chityna, która sprawia, że grzyb ten zalega w układzie trawiennym, ich spożycia nie zleca się dzieciom poniżej 7. roku życia oraz osobom starszym i osobom mającym problemy z wątrobą. Nie pomyl kurki z lisówką pomarańczową! Kurka ma kolor żółty, od blado–żółtej do rdzawo–żółtej. Kapelusze młodych grzybów są wypukłe, w miarę dojrzewania przybierają lejkowaty, pofalowany kształt. Trzon grzyba zwęża się ku dołowi i jest odrobinę jaśniejszy niż kapelusz. Mimo że kurka jest charakterystycznym grzybem, to zdarza się, że jest mylona z niejadalnym grzybem o nazwie lisówka pomarańczowa. Lisówka zwana jest „fałszywą kurką”, jeśli jednak uważnie jej się przyjrzymy, to okazuje się, że ma gęstsze blaszki i ciemniejsze owocniki. Czytaj też:

