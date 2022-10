Nie lekceważ tych objawów! To może być rak pęcherza

Zapalenie pęcherza objawia się bólem w podbrzuszu. Zdarza się również, że w moczu pojawiają się krople krwi i dlatego zmienia się jego zabarwienie na ciemniejsze. Lekarze wskazują, że są to również wczesne objawy choroby nowotworowej. A problemy z oddawaniem moczu mogą być powodowane przez rozrastający się nowotwór, który powoduje niedrożność dróg moczowych. Rak pęcherza jest czwartym co do częstości występowania nowotworem, po raku płuc, żołądka i prostaty, który atakuje głównie mężczyzn.

Objawy zaawansowanego raka pęcherza

Gdy nowotwór się powiększa i przenika przez kolejne warstwy pęcherza moczowego, chorzy zaczynają odczuwać bóle w okolicy lędźwiowej. Dochodzi do zakażenia moczu i w konsekwencji do zapalenia nerek. W bardziej zaawansowanych stadiach nowotwór może być na tyle duży, że uniemożliwia odpływ moczu. Może to spowodować obustronną niewydolność nerek, które przestają prawidłowo filtrować mocz.

Diagnostyka

Jeżeli dolegliwości ze strony pęcherza moczowego długo nie ustępują, konieczne jest przeprowadzenie badań. Lekarz zaleca w takich przypadkach badanie moczu, żeby ustalić, czy znajdują się w nim czerwone krwinki. Kolejnym badaniem jest USG dróg moczowych, które pozwala na wykrycie guza nowotworowego w pęcherzu moczowym. We wstępnej diagnostyce nowotworów pęcherza moczowego wykorzystuje się także urografię, czyli badanie rentgenowskie układu moczowego oraz badanie cytologiczne osadu moczu, które umożliwia wykrycie komórek nowotworowych w próbce moczu. Szybkie wykonanie badań pozwala wykryć nowotwór we wczesnym stadium rozwoju, co może zadecydować o przyszłości chorego – wskazują lekarze.

Czynniki ryzyka zachorowania

Do czynników, które sprzyjają występowaniu raka pęcherza, należą zarówno te, związane z wykonywanym zawodem, np. narażenie na działanie związków chemicznych jak i styl życia. Badania wskazują, że ten rodzaj nowotworu występuje najczęściej w grupie nałogowych palaczy. Dla rozwoju choroby przyczyniają się również mutacje genetyczne.