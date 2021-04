Co oznacza krew w moczu? Przyczyny krwiomoczu, diagnostyka i leczenie

Krwawy mocz budzi niepokój, jednak barwa moczu nie zawsze musi wskazywać na problemy zdrowotne. Czerwony mocz i różowy mocz to także skutek spożywania dużej ilości buraków lub wyciskanego z nich soku oraz innych pokarmów o czerwonej barwie. W szczególności zmiana barwy moczu po niektórych pokarmach może pojawiać się u niemowląt i małych dzieci, których układ pokarmowy nadal się rozwija. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy bagatelizować zmianę zabarwienia moczu. Warto wiedzieć, że krew w moczu nie zawsze jest widoczna gołym okiem, dlatego trzeba systematycznie wykonywać badania moczu.

Krew w moczu – przyczyny

Mocz z krwią może wskazywać na liczne schorzenia układu moczowego. To niepokojący objaw, który zawsze trzeba skonsultować z lekarzem. O czym może świadczyć krew w moczu? Wiele zależy od tego, z jakim rodzajem krwiomoczu mamy do czynienia. Wyróżnia się widoczny gołym okiem krwiomocz makroskopowy oraz możliwy do zdiagnozowania jedynie po wykonaniu badania moczu krwiomocz mikroskopowy. Widoczna krew w moczu może wskazywać na m.in.:

zaawansowaną kamicę nerkową,

uszkodzenie nerek spowodowane np. przez kamień nerkowy,

uszkodzenie nerek lub pęcherza spowodowane wypadkiem (pierwsze objawy urazu wewnętrznego wskutek np. upadku mogą pojawić się kilka dni po zdarzeniu),

stan zapalny nerek lub pęcherza o różnym podłożu np. bakteryjnym,

schorzenia nowotworowe układu moczowego,

występowanie torbieli i polipów.

Krwiomocz makroskopowy może także być związany ze schorzeniami końcowego odcinka układu moczowego, czyli cewki moczowej. Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn może także mieć związek ze schorzeniami narządów płciowych.

Mikroskopowa postać krwiomoczu może wskazywać na wczesne stadium schorzeń nerek, choroby ogólnoustrojowe, schorzenia i stany zapalne pęcherza oraz nerek, schorzenia gruczołu krokowego i wiele innych zaburzeń. Często jest objawem związanym z chorobami przewlekłymi, które nie muszą dotyczyć układu moczowego.

Krew w moczu rzadko bywa jedynym objawem. Zwykle krwiomoczowi towarzyszą inne dolegliwości m.in. ból podbrzusza, ból krzyża, gorączka, ogólne złe samopoczucie, parcie na pęcherz i pieczenie podczas oddawania moczu.

Krew w moczu – diagnostyka

Zauważając zmianę zabarwienia moczu lub skrzepy krwi w moczu, nie możemy zwlekać z wizytą u lekarza, bo szybkie wykrycie przyczyn pojawienia się krwiomoczu jest kluczowe dla skuteczności leczenia. Podstawowa diagnostyka dotycząca pojawienia się krwiomoczu makroskopowego uwzględnia badania laboratoryjne krwi i moczu oraz diagnostykę obrazową, która pozwala ocenić stan nerek, pęcherza moczowego oraz innych narządów wewnętrznych.

Obecnie najczęściej stosowanym badaniem obrazowym, jest badanie USG. W przypadku wykrycia nieprawidłowości np. podejrzenia nowotworu i przerzutów do nerek lub pęcherza może być konieczne wykonanie tomografii komputerowej. Podobnie wygląda diagnostyka w przypadku krwiomoczu mikroskopowego. Po wykryciu krwi w moczu podczas badania laboratoryjnego wykonywane jest badanie krwi oraz badanie USG.

Jak zahamować krwiomocz?

Leczenie krwiomoczu uzależnione jest od jego przyczyny. W przypadku infekcji wdraża się leczenie antybiotykami, które redukują obecność szkodliwych bakterii oraz stosowane są leki o działaniu przeciwzapalnym. Uszkodzona nerka lub pęcherz moczowy także wymagają stosowania farmaceutyków; czasami zachodzi konieczność przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, który wykonuje się w przypadku rozległych uszkodzeń narządów wewnętrznych. Operacja bywa także wskazana w przypadku wykrycia zmian o podłożu nowotworowym. Wówczas konieczne jest też zastosowanie terapii antynowotworowych.

Podsumowując, krew w moczu to niepokojący i wymagający poszerzonej diagnostyki objaw. Aby uniknąć zagrożenia, jakie wiąże się z uszkodzeniem nerek np. w wyniku infekcji bakteryjnej, konieczne jest natychmiastowe działanie. Krwi w moczu nie można bagatelizować zarówno, gdy pojawia się jedynie w badaniu moczu, jak i jest doskonale widoczna podczas korzystania z toalety, bo odpowiednio szybko wykonane badania oraz zastosowane leczenie, mogą uratować nie tylko nasze zdrowie, ale także życie.

