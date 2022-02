Zapalenie pęcherza – domowe sposoby, objawy, leczenie

Zapalenie pęcherza możemy rozpoznać, gdy podczas oddawania moczu poczujemy lekkie pieczenie. Z czasem objawy powinny nasilić się, poprzez bardzo częste wizyty w toalecie, gdzie z trudem oddamy zaledwie kilka kropel moczu.

Co to jest zapalenie pęcherza moczowego?

Zapalenie pęcherza to bardzo nieprzyjemna infekcja dróg moczowych, która wywołuje ból, pieczenie i trudności z oddawaniem moczu. Może mieć różne podłoże, ale za większość infekcji odpowiadają bakterie.

Na infekcje dróg moczowych częściej cierpią kobiety niż mężczyźni, co wynika z fizjologii. Są one bardzo częste i dotyczą 1:5 na kobiet.

Dlaczego zapalenie przewodu moczowego dotyka przede wszystkim kobiet?

Budowa układu rodnego i moczowego kobiety jest inna niż mężczyzny – co jest oczywiste. U kobiet ujście cewki moczowej jest krótsze niż u mężczyzn, bakterie mają więc do przebycia krótszą drogę. Dodatkowo, odległość między cewką a odbytem jest niewielka, co sprzyja zakażeniom bakterii. U mężczyzn te odległości są znacznie większe, dlatego rzadziej zapadają oni na infekcje dróg moczowych.

Przyczyny zapalenia pęcherza u kobiet

Do przyczyn zapalenia pęcherza moczowego u kobiet zalicza się:

nieprawidłowa higiena intymna

zakażenie bakterią np. na basenie czy na siłowni

przeniesienie bakterii z okolic odbytu do pochwy

współżycie

Przyczyny zapalenia pęcherza u mężczyzn

U mężczyzn zapalenie pęcherza moczowego najczęściej rozwija się na skutek zakażenia pałeczką bakterii E.coli. Można się nią zarazić np. na basenie czy na siłowni, dlatego w trakcie korzystania z takich miejsc warto przestrzegać zasad higieny, nie siadać na deskach klozetowych, wycierać się zawsze własnym ręcznikiem (najlepiej jednorazowym). Jeśli korzystamy z bawełnianych ręczników, powinniśmy je prać w wysokiej temperaturze po każdej wizycie na basenie czy siłowni.

Jak rozpoznać objawy związane z zapaleniem pęcherza moczowego?

Pośród objawów, które możemy zakwalifikować do zapalenia pęcherza można zaliczyć:

ból pęcherza (pojawia się w okolicy nadłonowej),

pieczenie, szczypanie, ból przy oddawaniu moczu,

oddawanie moczu w małych dawkach,

uczucie parcia na mocz,

pieczenie i ból cewki moczowej, który pojawia się zwłaszcza w trakcie oraz po oddaniu moczu,

stany podgorączkowe bądź gorączka,

zmiana w wyglądzie moczu (mocz jest gęsty, zmienia zapach i pieni się),

pojawia się krew w moczu.

Aby prawidłowo zdiagnozować, czy cierpimy na zapalenie pęcherza, mogą być potrzebne specjalistyczne badania, które potwierdzą obecność bakterii E. coli w moczu. Należy pamiętać, że jeżeli objawy związane z zapaleniem pęcherza zaostrzą się, domowe metody mogą być nieskuteczne i należy skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Objawy zapalenia pęcherza moczowego u mężczyzn

U mężczyzn zapalenie pęcherza może objawiać się odczuwaniem kłucia w penisie, a także bólem w czasie oddawania moczu. Pozostałe objawy są takie same jak u kobiet – pojawia się częstomocz, wrażenie niezupełnego opróżniania pęcherza moczowego w czasie oddawania moczu, ból.

W takiej sytuacji warto skorzystać z domowych sposobów na zapalenie pęcherza, a jeśli one okażą się zawodne albo objawy się nasilą – z wizyty u lekarza. Konieczne będzie wykonanie badania moczu.

Przyczyny zapalenia pęcherza moczowego u kobiet w ciąży

Infekcje dróg moczowych często dotyczą kobiet w ciąży. Wynika to nie tyle z obniżonej odporności kobiet w ciąży, co ze zwiększonego nacisku na układ moczowy. Powiększająca się macica uciska moczowody, co powoduje częste oddawanie moczu. W czasie oczekiwania na dziecko rozluźniają się również mięśnie, zmniejsza się napięcie moczowodów, co może powodować zastoje moczu i w konsekwencji przyczyniać się do zapalenia pęcherza moczowego. To między innymi z tego powodu ciężarnym zaleca się wypijać niemal 3 litry wody niegazowanej dziennie.

Jak rozpoznać zapalenie pęcherza moczowego w ciąży?

W ciąży kobiety częściej korzystają z toalety, co jest stanem normalnym i uzasadnionym zmianami fizjologicznymi, które w tym czasie zachodzą w organizmie. Warto jednak pamiętać, że częstszemu korzystaniu z toalety nie powinny towarzyszyć jakiekolwiek dolegliwości bólowe przy oddawaniu moczu. Jeśli pojawia się ból, pieczenie, swędzenie pochwy czy trudności z wydaleniem moczu, należy zgłosić się do ginekologa. W takiej sytuacji konieczne jest wykonanie badania moczu, często zrobienie również posiewu, który pomoże określić przyczynę infekcji dróg moczowych. Ciężarnym podaje się antybiotyki, bo zapalenie pęcherza w ciąży może być groźne.

Objawy zapalenia pęcherza u kobiet w ciąży

Zapalenie dróg moczowych u ciężarnych objawia się:

bólem

pieczeniem

swędzeniem

zaczerwienieniem

bólami podbrzusza

parciem na mocz

stanem podgorączkowym

zmianą koloru moczu

zmianą zapachu moczu



Leczenie zapalenia pęcherza moczowego u kobiet w ciąży

Zapalenie pęcherza u kobiet w ciąży musi być leczone, ponieważ może doprowadzić do powikłań dla ciąży. Najczęściej ginekolodzy zalecają szybkie wykonanie badania moczu (badanie ogólne moczu oraz posiew), a następnie przepisują antybiotyki, które mają zwalczyć stan zapalny. Antybiotyki dobiera się do rodzaju bakterii, dlatego tak ważne jest określenie, jakie szczepy wywołały infekcję. Leki podaje się zwłaszcza w II i w III trymestrze ciąży, a ich przyjmowanie jest o wiele bezpieczniejsze dla dziecka niż rozwijająca się infekcja.

Niekiedy ginekolog może skierować pacjentkę również na USG nerek, które pomogą określić, czy zapalenie pęcherza ma poważniejsze podłoże. Taką decyzję podejmuje się indywidualnie na podstawie oceny stanu zdrowia pacjentki.

Zapalenie pęcherza moczowego – możliwe powikłania

Mimo że zapalenie pęcherza jest tak powszechne, nie oznacza to, że można je zlekceważyć. Infekcje dróg moczowych to poważne schorzenia, które mogą doprowadzić do wielu powikłań zdrowotnych, w tym również do sepsy. Nieleczone zapalenie pęcherza i zakażenie dróg moczowych może wywołać odmiedniczkowe zapalenie nerek, którego konsekwencją jest niewydolność tych narządów.

Po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji, warto sięgnąć po domowe sposoby. Nasiadówki, zioła moczopędne, leki zawierające żurawinę – wszystkie te zabiegi wspierają układ moczowy i przyspieszają usunięcie z organizmu bakterii. Jeśli jednak objawy się zaostrzają, a chory oprócz bólu i częstomoczu dostaje także gorączki, trzeba udać się do lekarza, który przepisze odpowiednie leki.

Niepokojące objawy zapalenia pęcherza moczowego

Jakich objawów infekcji nie należy lekceważyć? Oprócz częstomoczu, niepokojąca jest zmiana zabarwienia i zapachu moczu, intensywny brzydki zapach (np. kwaśny czy rybi), gorączka, dreszcze i objawy infekcji ogólnej. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Zapalenie cewki moczowej

Zapalenie cewki moczowej objawia się wydzieliną w moczu, która może mieć zielonkawy, ropny kolor. Oprócz tego występuje ból i pieczenie, częstomocz, nierzadko również zaczerwienienie i świąd pochwy. Mogą pojawić się także objawy infekcji ogólnoustrojowej, takiej jak gorączka, dreszcze czy wymioty.

Zapalenie cewki moczowej może mieć podłoże seksualne - w trakcie kontaktów seksualnych może dojść do zakażenia rzeżączką, która prowadzi do rozwoju infekcji. Jeśli wystąpią takie objawy, konieczna jest wizyta u ginekologa, który wdroży odpowiednie leczenie.

Domowe sposoby na zapalenie pęcherza

Zapalenie pęcherza moczowego nie trwa byt długo, na ogół trwa około trzech dni. Natomiast jeżeli zapalenie pęcherza trwa dłużej, należy wydłużyć kuracje domowymi sposobami. Jednak, aby zapobiec nawrotom chorobowym, warto stosować kilka skutecznych metod:

spożywać zwiększoną dawkę płynów, która sprzyja przepłukiwaniu dróg moczowych,

właściwie dbać o higienę intymną,

unikać wstrzymywania mikcji, tym samym dbać i opróżnianie pęcherza moczowego przed snem – należy pamiętać, że zastój moczu sprzyja rozwojowi bakterii, które pozostają rzadko wypłukiwane,

unikać kąpieli w jacuzzi i basenie,

nosić przewiewną bieliznę, która będzie wykonana z naturalnych materiałów,

stosować preparaty na bazie żurawiny, jeść w naturalnej postaci i pic soki z żurawiny, gdyż doskonale zakwasza mocz.

Domowe sposoby na zapalenie pęcherza. Skuteczne leki i zioła

Na zapalenie pęcherza pomocne okazuje się sięgnięcie po napary ziołowe, które mogą poprawić oczyszczanie organizmu. Działają one moczopędnie, przyspieszają zatem wydalanie z organizmu bakterii, które mogą wywołać chorobę. W czasie infekcji warto pić pokrzywę, ziele skrzypu polnego, ziele nawłoci, liście brzozy. Dobrze też przygotować napar z korzenia pietruszki, który również ma właściwości moczopędne. Polecane są także napary z liści borówki brusznicy, które pozytywnie wpływają na pracę układu moczowego i nerek, mogą złagodzić przyczyny zapalenia.

Aby pozbyć się przykrych dolegliwości warto skorzystać także z nasiadówek. To prosta metoda, która przynosi świetne efekty.

Nasiadówki na zapalenie pęcherza

Ziołowe kąpiele i stosowanie nasiadówek to metody wspomagające leczenie infekcji dróg moczowych. Mają działanie przeciwbakteryjne, pomagają złagodzić ból i złagodzić typowe objawy infekcji pęcherza. Pomocne mogą okazać się nasiadówki z kory dębu – jest to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia zapalenia pęcherza.

Korę dębu kupimy w aptece lub sklepie zielarskim. Aby leczenie było skuteczne, należy wrzucić ją do ciepłej wody i skorzystać z domowego zabiegu, pamiętając o tym, by nasiadówkę wykonać w pozycji siedzącej. Takie nasiadówki działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, leczą nie tylko infekcje pęcherza moczowego, ale i hemoroidy.

Zapalenie pęcherza a witamina C i żurawina

Jeżeli borykasz się z zapaleniem pęcherza, to zwiększ ilość witaminy C w swojej codziennej diecie. Dorzuć zieloną pietruszkę i żurawinę. Żurawina zawiera proantocyjanidy (PAC), które nalezą do grupy flawonoidów. Specjalizują się w utrudnianiu bakteriom przylegania do nabłonka dróg moczowych, tym samym zwiększają wydalanie bakterii z moczem, dodatkowo obniżają pH moczu, co czyni środowisko mniej przyjaznym dla rozwoju bakterii chorobotwórczych. Aby zapewnić organizmowi naturalną ochronę, należy codziennie pić przynajmniej litr niesłodzonego soku z żurawiny bądź stosować inne suplementy diety zawierające wyciągi z żurawiny.

Naturalne oleje roślinne a zapalenie pęcherza

Kiedy rozpoznasz u siebie pierwsze objawy zapalenia pęcherza moczowego zadbaj, aby dieta była bogata w olej kokosowy i olej lniany. Olej kokosowy dzięki wysokiej zawartości kwasu laury nowego działa antybakteryjnie, natomiast olej lniany działa ochronnie i w sposób osłonowy na nasz układ moczowy, co blokuje szkodliwym drobnoustrojom przywiązanie się do ściany pęcherza.

Wpływ sody oczyszczonej na zapalenie pęcherza moczowego

Stosowanie sody oczyszczonej w przypadku zachorowania na zapalenia pęcherza moczowego zmniejsza dolegliwości powiązane z zakażeniem dróg moczowych, takie jak pieczenie i ból podczas oddawania moczu, tym samym niwelując jego kwasowy odczyn. Już pół łyżeczki sody oczyszczonej w szklance wody i pić opisywaną miksturę trzy razy dziennie w godzinnych odstępach, aby zatrzymać dalszy rozwój choroby. Aby wzmocnić kurację sodą, dodatkowo pij dużo wody i stosuj dietę bogatą w warzywa (zwłaszcza marchew, brokuły, ziemniaki, kalafior, seler i zieloną pietruszkę).

Jak zapobiegać nawracającym zapaleniom pęcherza moczowego?

Infekcje pęcherza moczowego i dróg moczowych niestety lubią nawracać. Jest to niebezpieczne, zwłaszcza wtedy gdy mają one podłoże bakteryjne. Aby nie dopuścić do powrotu infekcji, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

Do mycia okolic intymnych i okolic odbytu używamy tylko preparatów przeznaczonych do pielęgnacji tej partii ciała Korzystamy z jednorazowych ręczników - na zwykłych ręcznikach osadzają się bakterie! Unikajmy korzystania z basenów publicznych i jaccuzi Unikajmy przeziębiania okolic pęcherza moczowego - nie siadajmy na betonie ani zimnych ławkach w parku, nośmy ciepłą bieliznę Warto także regularnie pić zioła moczopędne, które pomagają oczyścić organizm

