Tak organizm broni się przed przemęczeniem. Sprawdź, jakie są objawy

Jeśli od rana czujesz się zmęczony to znak, że twój organizm jest nadmiernie przeciążony i potrzebuje odpoczynku. Picie kilku kaw dziennie nie przyniesie pożądanego rezultatu. Może na chwilę poczujesz się lepiej. To nie jest rozwiązanie problemu, a co gorsze może prowadzić do uzależnienia – przestrzegają specjaliści.

Ochota na słodycze

Jedzenie słodyczy sprawia, że chwilowo możemy poczuć się lepiej. Najnowsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim Davis wskazują, że cukier hamuje wydzielanie kortyzolu, minimalizując uczucie lęku i napięcia. Nie zalecają jednak spożywania słodyczy. Mogą one sprawić, że uzależnisz się od cukru, a tym samym zwiększasz ryzyko wystąpienia otyłości i związanych z nią chorób.

Brak koncentracji

Problemy z koncentracją, brak pamięci to objawy przemęczenia. Zmęczone osoby odkładają wszystko na ostatnią chwilę lub próbują robić wiele rzeczy równocześnie, żeby poradzić sobie z obowiązkami. To nie jest dobry pomysł, który nie podniesie efektywności. W takich przypadkach lepiej wziąć kilka dni wolnego w pracy.

Senność w ciągu dnia

Nadmierna senność w ciągu dnia to sygnał, że jesteś przemęczony. Jeśli marzysz o tym, żeby chociaż na chwilę się zdrzemnąć staraj się zapewnić ją sobie. Twój organizm tego potrzebuje! Trzeba pamiętać, że senność może być też objawem poważnych schorzeń, w tym zaburzeń hormonalnych, udaru mózgu czy chorób neurodegeneracyjnych.

Nawracające infekcje

Jeśli twój organizm jest na krawędzi wyczerpania, daje ci sygnały. Częste zapadanie na infekcje, przeziębienia, katary, a także migrena wskazują na złą kondycję organizmu. Jeśli nie zadbasz w porę o swój organizm, może to doprowadzić do poważniejszych problemów ze zdrowiem, zwiększając ryzyko chorób autoimmunologicznych, czy chorób serca.

Wypalenie zawodowe

Jeśli mimo wysiłków twoja produktywność w pracy wciąż spada, nie odmawiaj sobie odpoczynku. Postaraj się wziąć urlop i nie myśleć o obowiązkach i sprawach zawodowych i nabrać do nich dystansu. Niechęć do wypoczynku to jeden z sygnałów przemęczenia i wypalenia zawodowego.

