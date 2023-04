Masaż tajski – na czym polega i na co pomaga? Rodzaje, przeciwwskazania i jak często można go robić

Obecnie można relaksować się i odpoczywać na wiele sposobów. Popularną i coraz chętniej wybieraną metodą jest masaż tajski. Cieszy się popularnością m.in. wśród zapracowanych dorosłych, którym nierzadko przyda się on także w celu ukojenie np. bolących pleców. Masaż tajski stosowany jest od wieków, dlatego też obecnie można się cieszyć jego różnymi rodzajami. Dostępne są np. klasyczny masaż tajski, masaż stemplami ziołowymi, refleksologię czy może olejkowy masaż tajski? Każdy z pewnością znajdzie odpowiedni dla siebie.

Co to jest masaż tajski – rys historyczny

Masaż tajski, jak nazwa wskazuje, wywodzi się z Tajlandii, a za jego twórcę uznaje się lekarza Chiwaka Komaraphat. Według legendy dbał on m.in. o zdrowie Buddy. W tamtym regionie masaż tajski funkcjonuje od wieków – w wielu dokumentach można znaleźć doniesienia, które wskazują, że w każdej wiosce był masażysta, który dzięki niemu pomagał minimalizować dolegliwości bólowe pracujących na polu chłopów.

Obecnie tajski rząd certyfikuje osoby i miejsca w Tajlandii, gdzie wykonywane są tradycyjne, tajskie masaże, jednak rzeczywista liczba masażystów i gabinetów jest większa niż podaje departament. Ponadto szkoły, w których można nauczyć się sztuki tego masażu, funkcjonują zarówno w Tajlandii, jak i w wielu miejscach na świecie. Aktualnie najpopularniejsza jest jednak Królewska Akademia Masażu w Chang Mai.

Co ciekawe, w 2019 r. tradycyjny masaż tajski został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Na czym polega masaż tajski? Jego główne założenia

Tradycyjny masaż tajski jest powszechnie stosowany w medycynie alternatywnej. Z założenie ma łagodzić ból, relaksować i przywracać równowagę w organizmie. Warto wiedzieć, że masaż tajski to masaż głęboki, czyli taki, który usuwa napięcia w układzie mięśniowo-powięziowym. W praktyce oznacza to, że ten rodzaj masażu z założenia m.in. zwiększa elastyczność tkanek, poprawia ruchomość, pobudza krążenie krwi i likwiduje restrykcje (napięcia).

Masaż tajski jest rodzajem masażu głębokiego. Mimo to osoba masowana nie odczuwa dyskomfortu – masaż działa na głębokie partie ciała, chociaż masażysta nie używa bardzo dużej siły. Oczywiście dla niektórych osób mimo wszystko masaż tajski może być momentami bolesny – dla nich nacisk może okazać się za duży.

Klasyczny masaż tajski łączy w sobie:



akupresurę – dotykanie i uciskanie konkretnych punktów na powierzchni skóry w taki sposób, aby aktywować lub ułatwić przepływ energii,

refleksologię – uciskanie punktów na stopach w miejscach, gdzie znajdują się liczne zakończenia nerwowe – to odstresowuje i mobilizuje stawy,

– uciskanie punktów na stopach w miejscach, gdzie znajdują się liczne zakończenia nerwowe – to odstresowuje i mobilizuje stawy, rozciąganie progresywne – ma na celu zwiększenie ruchomości, zawsze po nim następuje rozluźnienie danej partii ciała,

– ma na celu zwiększenie ruchomości, zawsze po nim następuje rozluźnienie danej partii ciała, bierną jogę – to tzw. joga pasywna, zwana także jogą dla leniwych, gdyż polega na poddaniu się działaniom terapeuty, który ułatwia przyjmowanie kolejnych pozycji ciała.

Tradycyjny masaż tajski jest zatem połączeniem wielu technik.

Jak wykonywany jest tradycyjny tajski masaż? Zasady wykonywania

Czego się spodziewać po masażu tajskim? W trakcie sesji masażysta wykorzystuje do pracy nie tylko dłonie, ale również inne części ciała, w tym m.in. łokcie, kolana i stopy. Efektem masażu jest znaczne odprężenie, poprawa samopoczucia i zwiększenie energii.

Warto podkreślić, że masaż tajski nie ma określonego schematu. Ze względu na różne rodzaje i stosowane techniki może przebiegać na wiele sposobów. Ponadto bardzo często dopasowany jest do konkretnych potrzeb osoby masowanej z uwzględnieniem również m.in. umiejętności i doświadczenia masażysty.

Upraszczając jednak, można zauważyć, że masaż rozpoczyna się od masowania zewnętrznych części ciała – zaczynając od stóp i kończąc na głowie. Następnie ciało jest głaskane, by wprowadzić je w stan relaksu. Później masażysta zaczyna uciskać konkretne punkty w ciele, a także ugniata i rozciąga mięśnie. Całość jest intensywna, a niektórzy swoje doświadczenia określają, jako balansowanie na granicy przyjemności i bólu.

Rodzaje masażu tajskiego

Najbardziej popularnymi rodzajami tego masażu są:



masaż tajski klasyczny,

masaż tajski stóp (refleksologia),

masaż tajski ramion, pleców i głowy,

masaż tajski stemplami ziołowymi (bogaty w orientalne zapachy),

tajski masaż olejkowy (np. z użyciem olejku z drzewa sandałowego).

Czy masaż tajski jest dla wszystkich? Poznaj przeciwskazania

Nie u wszystkich sprawdzą się masaże tajskie. Nie zaleca się ich wykonywania m.in. u osób ze zdiagnozowanymi nowotworami, zakrzepami, tętniakami, ostrymi stanami zapalnymi oraz u kobiet w ciąży.

Nie powinny go stosować także osoby, u których występują jakieś zmiany skórne, w tym m.in. rany, siniaki, otarcia. Bezwzględnie nie należy decydować się na masaż tajski, gdy występuje przerwanie ciągłości tkanki lub toczą się jakieś infekcji np. zmiany grzybicze.

Przed wykonaniem masażu, specjalista powinien przeprowadzić konsultację wstępną, aby sprawdzić, czy stan zdrowia klienta na to pozwala.

Jak przygotować się do masażu tajskiego?

Warto przygotować wygodne ubranie. Najlepiej sprawdzi się bawełniany zestaw – koszulka i spodnie. Istotne jest, aby ostatni posiłek zjeść godzinę przed masażem, a następnie zadbać o właściwe nawodnienie. Przychodząc do gabinetu, warto pamiętać o wyciszeniu myśli.

