Wstajesz do toalety w nocy? To jeden z wczesnych objawów raka prostaty

Rak prostaty należy do najczęstszych nowotworów, na które chorują mężczyźni. Dotyka aż jednego na siedmiu mężczyzn. Rozwija się w gruczole krokowym, w którym wytwarzany jest płyn nasienny. Do pierwszych ostrzegawczych objawów należy częste oddawanie moczu w nocy. Dowiedz się, co jeszcze świadczy o rozwoju tego nowotworu.

Rak prostaty może rozwijać się przez wiele lat, nie dając objawów. Dopiero gdy guz rośnie, zaczynają pojawiać się symptomy raka. Jeśli jednak jesteś czujny, możesz „wyłapać” je na wczesnym etapie, zanim rozprzestrzeni się do węzłów chłonnych lub innych narządów. Postawiona właściwie diagnoza i leczenie ratują przed śmiercią – wskazują lekarze. Nie lekceważ sygnałów ostrzegawczych, które wysyła ci organizm Według brytyjskiej National Health Services (NHS) do wczesnych objawów ostrzegawczych raka prostaty należą: częste oddawanie moczu w nocy,

silne parcie na pęcherz,

trudności z rozpoczęciem oddawania moczu,

wysiłek przy oddawaniu moczu,

długi czas oddawania moczu,

problemy ze wzwodem. To nie musi być rak prostaty! Jeśli masz któryś w wyżej wymienionych objawów, nie wpadaj w panikę! Nie zawsze objawy ze strony układu moczowego oznaczają nowotwór. Podobne objawy występują u mężczyzn na przykład przy zakażeniu dróg moczowych lub zakażenia pęcherza moczowego. Najlepiej udać się do lekarza, który zleci odpowiednie badania i postawi diagnozę. Jakie badania wykonać? Pierwszym badaniem zalecanym w kierunku raka prostaty jest badanie poziomu PSA. Powinien się przebadać każdy mężczyzna po 50. roku życia. Jeśli należy do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia raka prostaty (mężczyźni, u których w rodzinie występował rak prostaty, oraz osoby rasy czarnej) wcześniej, po ukończeniu 40. lub 45. roku życia – wskazują lekarze. Jak interpretować wyniki badania PSA? Rozpoznanie zwiększonego stężenia PSA nie jest jednoznaczne z rozpoznaniem raka. Może być wynikiem łagodnego rozrostu lub zapalenia stercza – uspokajają lekarze. Co oznaczają wyniki? prawidłowy poziom PSA nie powinien przekraczać 4.0 ng/ml,

poziom powyżej 10.0 ng/ml wskazuje na zwiększone ryzyko raka prostaty,

poziom PSA pomiędzy 4.0 ng/ml a 10.0 ng/ml może sugerować nowotwór prostaty (ok. 25 proc. szans),

stężenie całkowitego PSA pomiędzy 4.0 ng/ml a 10.0 ng/ml stanowi wskazanie do przeprowadzenia biopsji. Po zrobieniu w laboratorium badania PSA trzeba kolejno udać się z wynikiem do urologa. Urolog sprawdza stan prostaty poprzez badanie palpacyjne, czyli ocenia palcem gruczoł przez odbytnicę. Lekarz może również wykonać USG.

