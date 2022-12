Na co umierają mężczyźni? 5 najczęstszych nowotworów, które zabijają

Okazuje się, że mężczyźni mniej niż kobiety dbają o zdrowie. Unikają badań profilaktycznych, zdarza się, że ukrywają dolegliwości. Tymczasem to wczesne rozpoznanie daje szansę na wyleczenie, zwłaszcza raka. Na jakie nowotwory chorują najczęściej mężczyźni?

Rak prostaty

Najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn jest rak prostaty. Jak wskazuje American Cancer Society, prawidłowo diagnozowany jest tylko u jednego na siedmiu pacjentów. W pierwszym stadium choroba zazwyczaj nie daje objawów. Do wizyty u specjalisty powinno skłonić:

częste oddawanie moczu,

uczucie nagłego parcia na mocz,

oddawanie moczu cienkim, powolnym strumieniem.

Rak prostaty jest dziedziczny, ale do jego rozwoju przyczyniają się nie tylko uwarunkowania genetyczne, ale także styl życia. Znacznie częściej chorują na niego mężczyźni, którzy nie uprawiają sportu i niezdrowo się odżywiają. Ryzyko rozwoju raka prostaty rośnie wraz z wiekiem, dlatego każdy mężczyzna po 40. roku życia powinien badać prostatę – wskazują lekarze.

Rak płuca

Statystyki dotyczące raka płuca są niepokojące.Wskazują, że jeden na 14 mężczyzn zachoruje na ten typ nowotworu. Na zachorowanie bardziej narażeni są palacze, ale nie tylko. Rak płuca może rozwijać się latami, nie dając charakterystycznych objawów. Zdaniem lekarzy, skłonić do badań powinny takie objawy jak:

silne i długotrwałe uczucie zmęczenia i znużenia,

szybkie chudnięcie – utrata 6 kg w ciągu kilku tygodni jest częstym symptomem raka płuca,

kaszel, jeśli trwa ponad 2-3 tygodnie.

Rak jelita grubego i odbytu

Na trzecim miejscu na liście najczęstszych nowotworów występujących u mężczyzn znajdują się: rak jelita grubego i odbytu. Nie zawsze jednak występują one razem. Co roku raka jelita grubego i odbytu diagnozuje się w Polsce u ok. 10 tys. mężczyzn. Są to często osoby, które prowadzą siedzący tryb życia i piją alkohol. Objawy, które powinny skłonić do wizyty u lekarza i przeprowadzenia badań to:

częste zaparcia,

niedrożność przewodu pokarmowego,

krwawienia z odbytu.

Rak pęcherza

W zdecydowanej większości przypadków raka pęcherza występuje u mężczyzn powyżej 55. roku życia, a średni wiek w chwili rozpoznania wynosi 73 lata. Ten rodzaj nowotworu diagnozowany jest u jednego na 26 mężczyzn. Często daje przerzuty do innych organów. Rak pęcherza moczowego daje symptomy podobne do raka prostaty. Dla tego typu nowotworu charakterystyczne są także:

bóle pleców,

bóle miednicy,



krwiomocz,

bolesne oddawanie moczu.

Rak skóry

Ryzyko wystąpienia raka skóry wzrasta wraz z wiekiem, dlatego średnio do diagnozy dochodzi w 63. roku życia. Jest on jednak rozpoznawany również u młodszych osób. Objawy raka skóry są często ignorowane przez pacjentów. Nawet małe znamię czy pieprzyk mogą być groźne i należy je skontrolować – przestrzegają lekarze. Jeśli zmiana chorobowa nie zostanie w porę wykryta, może dojść do przerzutów do innych tkanek i narządów. Główną przyczyną powstawania raka skóry jest promieniowanie słoneczne – przebywanie na słońcu oraz poparzenia słoneczne. Na rozwój raka skóry narażone są zwłaszcza osoby o wrażliwej, jasnej skórze z piegami. Objawy raka skóry mogą być bardzo różne. U niektórych chorych obserwuje się:

małe, lśniące zmiany na skórze,

czerwone i twarde zmiany, które niekiedy mają tendencję do krwawienia,

zmiany na skórze, o nieregularnych krawędziach i kształcie,

niejednorodny kolor zmiany,

zmiany większe niż 6 mm.

