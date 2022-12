Miał być dla cukrzyków, ale chcą z nim schudnąć. Pożądany lek wrócił do aptek

Wskazaniem do stosowania Trulicity jest leczenie dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2, jako uzupełnienie diety i ćwiczeń. Podawany jest raz w tygodniu w formie zastrzyku. Lek wpływa też znacząco na obniżenie masy ciała. Dlatego sięga po niego wiele osób, które chcą stracić na wadze.

W jaki sposób Trulicity odchudza?

Lek zawieraj substancje czynne należące do grupy analogów glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) co oznacza, że zwiększa wydzielanie insuliny przez komórki trzustki, a także reguluje poziom glukagonu. Wpływa to na kontrolę glikemii, ponieważ dochodzi do zmniejszenia stężenia glukozy we krwi na czczo i po posiłku. Oprócz wpływu na gospodarkę węglowodanową w organizmie lek powoduje także opóźnienie opróżniania żołądka, co wpływa również na spadek stopnia i szybkości wchłaniania glukozy – tłumaczą eksperci. Zawarte w nim substancje wpływają na obszary mózgu odpowiedzialne za regulację łaknienia, redukując uczucie głodu. Przyczynia się to do chudnięcia.

Czy stosowanie Trulicity na odchudzanie jest bezpieczne?

Stosowanie Trulicity w celu schudnięcia to zastosowanie off label-use, tzn. stosowanie leku w inny sposób niż zostało to przewidziane podczas jego rejestracji. Jego stosowanie powinno być kontrolowane przez lekarza. Trulicity powoduje obniżenie fizjologicznego poziomu cukru we krwi, co może wiązać się z osłabieniem, zawrotami głowy czy nudnościami. Inne działania niepożądane to:

niestrawność,

refluks,

zaparcia,

kamica żółciowa,

wzrost częstotliwości rytmu serca.

Inne, podobnie działające leki na odchudzanie

W grupie leków o podobnym działaniu, redukujacych masę ciała znajdują się:

Saxenda – substancją czynną jest liraglutyd,

Ozempic – substancją czynną jest semaglutyd.

Zastanów się, czy leki na odchudzanie to dobry wybór w twoim przypadku

Decyzję odchudzania się z pomocą leków najlepiej skonsultować z lekarzem. Leki hamujące łaknienie, zatem mogą spowodować, niedobory substancji odżywczych w organizmie i prowadzić do zaburzeń jego funkcjonowania. Dlatego stosując je, należy pamiętać o zdrowej i zrównoważonej diecie oraz nawadnianiu.

Czytaj też:

Więcej nie zawsze znaczy lepiej… Jak ćwiczyć, żeby schudnąć? Te zasady pomogąCzytaj też:

10 źródeł węglowodanów, które powinny znaleźć się w twojej diecie