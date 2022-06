Rozstrój żołądka a nerwica żołądka. Co na ból brzucha?

Rozstrój żołądka nie jest stanem zagrożenia życia, ale potrafi zwalić z nóg. Objawy są bardzo nieprzyjemne. Wymioty, mdłości, skurcze żołądka, ucisk w brzuchu, czasem też biegunka, dreszcze, a nawet gorączka. Zdecydowanie nic przyjemnego. Jedzenie jest wówczas ostatnim, o czym myślimy. Torsje skutecznie odbierają apetyt. Trzeba jednak wiedzieć, że jedzenie może przynieść ulgę i ułatwić dochodzenie do siebie. Ważne jednak, żeby sięgać po odpowiednie produkty, żeby jeszcze bardziej sobie nie zaszkodzić.

Dieta w czasie problemów żołądkowych powinna być lekkostrawna, uboga w błonnik pokarmowy, o stonowanych smakach i zapachach. Sugerowane produkty na ogół są dość mdłe i choć może się wydawać, że to tylko pogorszy samopoczucie i spowoduje silniejsze torsje, w rzeczywistości przyniesie ulgę.

Przyczyny bólu żołądka. Dlaczego może boleć brzuch?

Przyczyny bólu brzucha i bólu żołądka mogą być rozmaite. Ból brzucha może wywołać przejedzenie czy niestrawność, ale może i infekcja wirusowa albo zatrucie pokarmowe. Wiele osób boli brzuch przez refluks żołądkowy, inne z kolei cierpią na nawracające dolegliwości żołądkowe z powodu wrzodów. U niektórych bóle brzucha pojawiają się po kawie, u innych są reakcją na laktozę czy gluten. Bóle brzucha mogą pojawić się w każdym wieku i mogą mieć różne przyczyny, często sygnalizują problemy trawienne.

Przy powtarzających się bólach brzucha warto wykonać diagnostykę. Zalicza się do niej morfologia i badanie moczu, a także USG brzucha. U osób, u których bóle są bardzo silne, można jeszcze wykonać kolonoskopię czy gastroskopię, ale zazwyczaj dzieje się tak dopiero w przypadku, gdy wszystkie inne badania nie są w stanie zlokalizować przyczyny dolegliwości bólowych. Bóle brzucha mogą oznaczać zapalenie żołądka, nerwicę żołądka lub inne jednostki chorobowe, dlatego zawsze konieczne jest wykonanie badań.

Jak odróżnić zwykłą niestrawność od dyspepsji czynnościowej?

Niestrawność zazwyczaj jest spowodowana przejedzeniem lub zjedzeniem zbyt dużej ilości ciężkostrawnych, obciążających układ pokarmowy produktów. Aby odróżnić niestrawność od innych przyczyn bólu brzucha, należy przede wszystkim się zastanowić, czy nie popełniamy jakiegoś błędu żywieniowego. To może być spożywanie zbyt dużej ilości kawy, zbyt wielu wysoko przetworzonych produktów, smażonych dań itp. Tylko my będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest nasza dieta i czy nie brakuje w niej produktów bogatych w błonnik, które wymiatają z układu pokarmowego wszystkie resztki i złogi. Przy dolegliwościach bólowych warto wzbogacić dietę również w probiotyki (nawet naturalne, np. kefir), a także w zioła regulujące pracę układu pokarmowego. Herbatki z melisy, mięty, skrzypu polnego czy napary z imbiru pomagają uregulować pracę żołądka i innych narządów.

Dlaczego boli żołądek po jedzeniu?

Ból żołądka po jedzeniu najczęściej jest związany z niestrawnością lub ze spożyciem zbyt dużej ilości wysoko przetworzonych produktów albo tłustych dań. Jeśli bóle się powtarzają i mają charakter regularny, mogą oznaczać zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody czy refluks żołądkowo-przełykowy.

Co powoduje rozstrój żołądka?

Rozstrój żołądka mogą wywołać różne czynniki. Niekiedy pojawia się jako reakcja na spożycie nadmiernej ilości wysoko przetworzonych produktów. Innym razem wywołują go warzywa czy owoce niedokładnie umyte, a czasem również stresujące sytuacje.

Istnieje wiele przyczyn rozstroju żołądka. Ważne, by obserwować swój organizm i potrafić wychwycić, czy objawy pojawiły się po spożyciu konkretnych produktów czy też może oznaczają one nerwicę żołądka.

Nerwica żołądka – okoliczności

Nerwica żołądka to zaburzenie wegetatywne, które przypomina objawy chorób somatycznych. Co to oznacza? Pod wpływem stresu, napięć emocjonalnych i psychicznych lub silnego odczuwania lęku, niepokoju czy strachu, mogą pojawić się objawy nerwicy żołądka. Obejmują one wtedy bóle brzucha, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niekiedy skręty jelit. Objawy mogą być bardzo silne i przypominać rotawirusa lub inną wirusową chorobę obejmującą układ pokarmowy.

U osób dorosłych, u których często występują objawy sugerujące rozstrój żołądka, warto wykonać diagnostykę. Leczenie zazwyczaj obejmuje przyjmowanie leków przeciwlękowych oraz uspokajających, a także prowadzenie odpowiednio zbilansowanej diety. Sprawdzają się także zioła uspokajające takie jak melisa czy rumianek. Osoby, które cierpią na nerwicę żołądka, powinny unikać stresujących sytuacji i nauczyć się panować nad emocjami. Warto skorzystać także z porady psychologa, który może pomóc wskazać techniki radzenia sobie ze stresem.

Nerwica żołądka – kiedy udać się do lekarza?

Z porady lekarza trzeba skorzystać zawsze, gdy dolegliwości utrzymują się przez dłuższy czas. Jeśli bóle brzucha są silne, a biegunki, zaparcia czy wymioty mają charakter nawracający, należy wykonać diagnostykę i sprawdzić, co jest przyczyną problemu. Może się okazać, że podłoże jest wyłącznie psychicznie, a objawy są związane ze stresem. W przypadku nerwicy żołądka nie ma konkretnego schematu postępowania, a leczenie jest uzależnione od indywidualnego przypadku. W takiej sytuacji warto udać się zarówno do neurologa, jak i do psychologa, by nauczyć się redukować napięcia i stres, wyciszając w ten sposób organizm.

Nerwica żołądka – leczenie

Leczenie nerwicy żołądka zazwyczaj polega na stosowaniu lekkostrawnej diety, piciu dużej ilości ziół (melisy, mięty, kopru włoskiego), a także stosowaniu leków wyciszających i uspokajających organizm.

Jak i gdzie boli żołądek?

Ból żołądka nie zawsze łatwo jest wskazać. Jest to ból w środkowej części brzucha, a konkretniej w nadbrzuszu. Ból żołądka najczęściej jest powiązany z innymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, m.in. z nudnościami, wymiotami czy zgagą. Może towarzyszyć mu również nieprzyjemne pieczenie czy niesmak w jamie ustnej.

Ból, który występuje w dolnej części brzucha, pod pępkiem, nie jest bólem żołądka. Warto o tym pamiętać, bo często trudno nam zlokalizować miejsce bólu.

Co jeść na rozstrój żołądka?

Jeśli cierpimy na rozstrój żołądka, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie wysoko przetworzone produkty, słodycze, słone przekąski, fast foody. Należy również wyeliminować kawę, napoje gazowane oraz alkohol, które mogą mocno obciążać układ pokarmowy.

Na rozstrój żołądka zaleca się łagodne herbatki ziołowe, a także lekkostrawne posiłki, m.in. gotowane ziemniaki, lekkie zupy (marchwiankę czy ryżankę). Nie można spożywać razowego pieczywa, wędlin, kiełbas, surowych warzyw i owoców.

Rozstrój żołądka – zalecane produkty

Dieta w trakcie rozstroju żołądka powinna składać się z 4 produktów:

Produkty te są korzystne, ponieważ są miękkie, lekko mdłe i łatwo przyswajalne – wyjaśnia na łamach portalu Prevention James Elder III, internista z Texas Health Southwest Fort Worth. Aby zapobiec odwodnieniu należy często popijać wodę małymi łykami. Sprawdzi się także delikatny bulion. Płyny zapewnią nawodnienie bez pogorszenia objawów. Biegunka i wymioty powodują utratę ważnych elektrolitów, takich jak sód i potas, więc mądrze jest przyjmować płyny zawierające te minerały, jak sok czy bulion.

Produkty te nie pomogą szybciej wyzdrowieć, ponieważ nie zwalczają zatrucia pokarmowego, jednak iść spożycie może przynieść ulgę, jednocześnie zapobiegając utracie energii z głodu.

Rozstrój żołądka – produkty niezalecane

Należy całkowicie zrezygnować z produktów ciężkostrawnych, tłustych i drażniących żołądek. Mowa szczególnie o:

smażonych i tłustych potrawach,

żywności o wysokiej zawartości błonnika, takiej jak surowe warzywa i owoce,

alkoholu,

napojach z dodatkiem kofeiny, np. kawie.

Jeżeli ogólnie jesteśmy w dobrej kondycji, organizm powinien sam poradzić sobie ze zwalczeniem zatrucia pokarmowego. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku małych dzieci, osób starszych, schorowanych, niedożywionych i cierpiących za choroby przewlekłe.

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli:

występuje bardzo silny ból brzucha,

ból pojawił się nagle,

stolec jest zabarwiony na czarno, widać ślady krwi lub ropy,

pojawiła się gorączka,

nie jesteś w stanie przyjmować żadnych płynów i pokarmów.



Czytaj też:

Co potrafi woda imbirowa? Będziesz zaskoczony