Poznaj 3 powody, dla których choroba serca może dopaść cię już w młodym wieku

Choroby serca, zawały serca, udary zdarzają się w coraz młodszym wieku. Jak się okazuje, nie na wszystkie mamy wpływ. Oto trzy powody, na które zwracają uwagę eksperci z portalu Daily Health Post.

Depresja

Depresja wpływa nie tylko na umysł, ale na całe ciało, w tym na serce. Sprawia, że twoje ciało wydziela duże ilości hormonów stresu. Powoduje to stan zapalny w całym ciele, który uszkadza tętnice, co może prowadzić do miażdżycy. Stan psychiczny wpływa również na styl życia, powoduje, że źle śpisz, mało jesz, mało się ruszasz. Według American Heart Association nastolatki cierpiące na depresję lub chorobę afektywną dwubiegunową powinny być monitorowane również pod kątem chorób serca, ponieważ choroby psychiczne zwiększają znacząco ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Hipercholesterolemia rodzinna

Hipercholesterolemia rodzinna, czyli zwiększony poziom cholesterolu powodowany przez czynniki genetyczne, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby niedokrwiennej serca w młodym wieku. Uwarunkowanie genetyczne powoduje, że poziom lipoprotein o niskiej gęstości, które są określane, jako „zły” cholesterol LDL osiąga wartość powyżej 190 mg. Prowadzi to najczęściej do rozwoju miażdżycy. Badania wskazują, że u 50 proc. mężczyzn z nieleczoną hipercholesterolemią rodzinną będzie miało zawał serca lub dławicę piersiową przed ukończeniem 50 roku życia. W przypadku kobiet 30 proc. zagrożonych jest zawałem serca przed ukończeniem 60 lat. O hipercholesterolemii rodzinnej mogą świadczyć:

guzki lub grudki wokół kolan, kostek lub łokci,

opuchnięte lub bolesne ścięgno Achillesa,

kępki żółte wokół oczu,

biało-szara obwódka w kształcie półksiężyca na zewnątrz rogówki.

Powikłania w ciąży

Kobiety, u których w ciąży pojawiły się pewne schorzenia, są bardziej niż inne narażone na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Należą do nich: cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy lub przedwczesny poród. Zwiększają one ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi, które może uszkodzić naczynia krwionośne i tętnice, powodując ich zwężenie. Prowadzi to do wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych – wskazują eksperci.

