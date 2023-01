Kraken dotarł już do Europy. Czy zagraża nam nowa mutacja Omikronu?

Kraken to podwariant Omikronu nazywany XBB 1.5. Nowa mutacja błyskawicznie się rozprzestrzenia i ma zdolność do szybkiego replikowania. Jest nie tylko wysoce zakaźna, ale też agresywna i odpowiada już za ponad połowę przypadków zachorowań na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych.

Kraken dotarł już do Europy. Wykryto go już w krajach zachodniej Europy, m.in. w Hiszpanii, we Francji, Holandii, Niemczech, ale też Szwecji czy Danii. Na razie liczba zachorowań na podwariant XBB 1.5 Kraken nie jest wysoka, ale biorąc pod uwagę szybkość rozprzestrzeniania się wirusa, z pewnością będzie rosła.

Czy grozi nam nowa fala zachorowań na COVID-19?

Ryzyko rozprzestrzeniania się Krakena w Polsce jest wysokie i nie jest dobrą wiadomością. W sezonie grypowym, w którym liczba zachorowań na choroby wirusowe wciąż rośnie, a w szpitalach brakuje miejsc, wzrost zachorowań na COVID-19 może pogłębić kryzys w służbie zdrowia. W tym momencie w wielu przychodniach POZ jest problem z zapisaniem się do lekarza pierwszego kontaktu. W niektórych aptekach występowały przejściowe problemy z zakupem leków przeciwgorączkowych czy antybiotyków. Rozprzestrzenianie się Omikronu XBB 1.5 może nasilić te trudności.

Czym jest Kraken?

Kraken to nowa mutacja Omikronu, która jest bardzo agresywna i która wykazuje się wysoką przyczepnością do receptorów ACE2. W efekcie wirus bardzo szybko się namnaża i rozprzestrzenia. Na szczęście w większości przypadków nie prowadzi do hospitalizacji, choć nie należy go lekceważyć, bo u osób niezaszczepionych lub o słabej odporności może wywołać cięższy przebieg choroby.

Objawy nowej mutacji XBB 1.5 najczęściej powodują katar, ból głowy, ból gardła czy suchy kaszel. Mogą przypominać przeziębienie lub zapalenie zatok. Objawom rzadko kiedy towarzyszy wysoka temperatura ciała czy bóle mięśni.

Kraken stwarza zagrożenie także dla osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Wciąż jednak szczepienia są jedyną metodą ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19.

