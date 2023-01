NFZ tłumaczy się z nadwykonań. Finansowanie szpitali miało stać pod znakiem zapytania

16 stycznia odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz prezesa NFZ Filipa Nowaka o zwiększonym finansowaniu nadwykonań w szpitalach.

– W skali kraju na ten cel wydaliśmy 1 mld zł. Ale te środki wpłynęły też na wysokość tegorocznych kontraktów. Podnosimy wyceny dla szpitali w tym roku o 4 mld zł. Jak więc widać, nakłady na ochronę zdrowia systematycznie rosną – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Konferencję zorganizowano w szpitalu w Trzciance, który Adam Niedzielski wskazał jako „przykład podmiotu, który skorzystał z dodatkowych środków, jakie NFZ przekazał za nadwykonania”.

Kontrowersje wokół krakowskiego szpitala

Jeszcze na początku stycznia media donosiły, że w Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie musiał odmówić leczenia nawet 100 najciężej chorych pacjentów. Powodem miało być brak wystarczającego finansowania programu Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL)., w ramach którego leczeni byli pacjenci. RDTL działa w sytuacji, gdy NFZ pokrywa koszty danego leku, który potrzebny jest do ratowania zdrowia i życia pacjenta, ale nie widieje na liście refundacyjnej. W praktyce to leki, bez których określona grupa pacjentów nie mogłaby normalnie funkcjonować.

– W ubiegłym roku doszło do zmiany w finansowaniu mechanizmu RDTL – tłumaczył dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. – Jakież było nasze zdumienie, gdy na końcu roku 2022 dostaliśmy informację, że tych środków nie ma tych środków i nie będzie więcej. Mało tego nie należy się spodziewać, że zostaną nam zrefundowane wydatki, które ponieśliśmy do tej pory na leczenie tych pacjentów.

Pieniędzy miało wystarczyć do końca marca, a szpital nie otrzymał informacji odnośnie dalszego finansowania terapii. Placówka miała też nie otrzymać zwrotu 12 mln złotych zaległych kosztów.

NFZ sfinansuje nadwykonania? Fundusz przewidział dodatkowe 100 mln złotych

W sprawie odpowiedział Narodowy Fundusz Zdrowia „Za nadwykonania w ramach RDTL za 2021 r., szpital otrzymał środki w 2022 r. Po drugie Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ szczegółowo informował dyrekcję Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o zasadach rozliczania nadwykonań w ramach RDTL za 2022 r”. – napisano w specjalnym komunikacie.

„Środki na nadwykonania za 2022 r. zostaną rozliczone w I kwartale 2023 r. Ponadto w wyniku wprowadzonej nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, w 2023 r. będzie do dyspozycji o ok. 100 mln zł więcej niż w 2022 r. Nowela została uchwalona po opracowaniu przez NFZ pierwotnego planu finansowego na 2023 r. Oznacza to, że pierwotne środki zabezpieczone na RDTL w tym roku, zostaną zwiększone” – wyjaśnił NFZ.

Czytaj też:

Wzrasta liczba infekcji. Adam Niedzielski: Zrobimy wszystko, żeby sytuacja była pod kontrolą