Co zrobić, żeby wzmocnić odporność? Pij te napoje i włącz 1 produkt do diety

Sezon chorobowy trwa, ale wciąż mamy szanse, by stymulować nasz układ odpornościowy do wytężonej pracy. Co warto pić, by wzmocnić swoją odporność?

W sezonie zimowym, gdy dookoła szaleją wirusy, warto holistycznie wzmacniać swoją odporność. Aby nie chorować, nie wystarczy łykać suplementów diety. Konieczne jest zdrowe i dobre odżywianie, które dostarczy organizmowi substancji odżywczych i da mu siłę do tego, by bronić się przed wirusami. Oprócz tego konieczny jest także ruch i aktywność fizyczne, które dotleniają organizm, hartują go i przyzwyczają do funkcjonowania w różnych warunkach. Co jeszcze zrobić, by wzmocnić odporność? W poprawieniu odporności pomocne może okazać się wzbogacenie diety w kwasy DHA oraz nienasycone kwasy Omega-3. Znajdziemy je głównie w tłustych rybach morskich, dlatego dobrze jest włączyć je do swojego jadłospisu i spożywać przynajmniej 2 razy w tygodniu. W kwasach tych dobrze rozpuszczają się witaminy D i A, które wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. Osoby, które nie lubią lub nie jedzą ryb, mogą sięgnąć po suplementy diety zawierający kwasy z grupy Omega, by wspomóc układ immunologiczny. Jakie napoje warto pić? W sezonie zimowym dobrze jest sięgać po rozgrzewające napoje, które pobudzają krążenie, sprzyjają usuwaniu z organizmu wirusów i mają właściwości przeciwzapalne. Co warto pić? napoje z imbirem i miodem – imbir doskonale rozgrzewa, a miód to naturalny antybiotyk, który ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Dodatkowo działa powlekająco, więc łagodzi podrażnienie gardła

herbatę z sokiem malinowym – sok malinowy może obniżać temperaturę ciała, działać napotnie i sprzyjać zachowaniu dobrej formy. Taką herbatkę możemy pić każdego dnia

wodę z cytryną – woda z cytryną to napój, który warto pić przez cały rok. Nie tylko znakomicie nawadnia organizm, ale też oczyszcza go i sprzyja usuwaniu z niego toksyn

zakwas z buraka – zakwas z buraka to naturalny probiotyk, który nie tylko dostarcza dobrych bakterii i wspomaga mikroflorę jelitową, ale również poprawia parametry krwi. Po zakwas z buraka warto sięgać nie tylko profilaktycznie, ale też wtedy, gdy chcemy poprawić odporność osób, które przeszły infekcję lub przyjmowały antybiotyki Czytaj też:

