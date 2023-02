Serduszka dla Mamy Ginekolog, pretensje do NFZ. Znany influencer o fankach lekarki: „Mocno sekciarski vibe”

Fani Mamy Ginekolog zmartwieni jej długim milczeniem, entuzjastycznie zareagowali na udostępnioną przez nią relację. To krótki film nagrany przez jej współpracownice z firmy, którą prowadzi z mężem. Kobiety pokazują czerwone, papierowe serduszka, a filmik opisały zdaniem: "Jesteśmy dla Ciebie!". Sama Nicole Sochacki-Wójcicka skomentowała krótko: "Dziękuję Wam za wsparcie".

Sawicki krytykuje fanki Mamy Ginekolog

Przypomnijmy: Nicole Sochacki-Wójcicka, znana w sieci jako Mama Ginekolog, wywołała prawdziwą burzę po tym, jak otwarcie przyznała w relacji na żywo, że zdarza jej się przyjmować poza kolejką swoje koleżanki. Sprawa trafiła do izby lekarskiej, zajmuje się nią NFZ oraz UCZKiN, które powołało zespół kontrolny (Mama Ginekolog pracuje jako lekarz rezydent na Oddziale Patologii Ciąży w Pracowni USG, Diagnostyki Prenatalnej, Wad i Terapii Płodu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM).

„Czuję się jakby ktoś napluł mi w twarz. Jak sobie przypomnę, ile ja w swoim życiu naczekałem się w kolejkach do lekarza, jak trudno było mi się zawsze dostać do specjalistów, do neurologów, do kardiologów, do genetyków, to krew mnie zalewa” – napisał Wojciech Sawicki, autor znany w sieci jako Life on Wheelz (Sawicki choruje na dystrofię mięśniową i porusza się na wózku inwalidzkim). Sawicki odniósł się też do wsparcia, jakie dają Nicole Sochacki-Wójcickiej tysiące fanek: "Fanki Mamy Ginekolog = mocno sekciarsi vibe" – napisał na Twitterze.



Niesprawiedliwy system ochrony zdrowia, niesprawiedliwy NFZ

Od początku część komentatorów zwracała uwagę, że przy hejcie jaki wylewa się na Mamę Ginekolog umyka ważniejsza kwestia: problemy z dostaniem się do specjalisty. Pisała o tym na Twitterze m.in. Dorota Korycińska, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Korycińska przypomniała, że podstawowe badania kobiece są na tyle niedostępne, że trzeba znajomości, by je wykonać „na NFZ”.

Gorzki wpis, także na Twitterze, zamieściło Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, punktując to, że NFZ w "trybie pilnym" zajął się sprawą Mamy Ginekolog, żądając wyjaśnień od UCZKiN, a inne sprawy ważne dla pacjentów, ignoruje.

"Może nie jesteśmy #mamaginekolog, ale naszą sprawą też proszę się pilnie zająć! Ponad 3 tygodnie czekamy na decyzję w sprawie kontynuacji terapii 10 pacjentów z SM w Poznaniu (...) Tu chodzi o zdrowie pacjentów!" – napisała organizacja, która wspiera osoby ze stwardnieniem rozsianym.

UCZKiN odcina się od działań Mamy Ginekolog

W sprawie Mamy Ginekolog jasno wypowiedział się prof. Tomasz Kuczur, prezes zarządu UCZKiN, który w wydanym oświadczeniu podkreślił, że nigdy nie było zgodny na takie działania (wcześniej Mama Ginekolog sugerowała, że jej przełożeni wiedzieli o przyjmowaniu znajomych pacjentek i rodziny poza kolejką).

Prof. Kuczur napisał w oświadczeniu, że "powołany został (...) zespół kontrolny i na podstawie protokołu pokontrolnego z wnioskami i rekomendacjami zostaną podjęte oficjalne decyzje, ze wszystkimi potencjalnymi konsekwencjami prawnymi lub organizacyjnymi wobec osób podejmujących działalność niezgodną z prawem lub etyką lekarską".

