Refundacja pieluchomajtek 2023. Komu przysługuje dofinansowanie z NFZ?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, dofinansowanie z NFZ obejmuje szeroką gamę wyrobów medycznych. Zaliczają się do nich nie tylko pieluchomajtki dla dorosłych, ale również wkładki urologiczne, protezy, wózki inwalidzkie, kule, laski czy materace przeciwodleżynowe. Co trzeba zrobić, by skorzystać z refundacji?

Czym jest refundacja?

Możliwość zakupu wyrobów medycznych na NFZ reguluje rozporządzenie ministra zdrowia. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został ustalony wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, okresy użytkowania wyrobów medycznych, a także limity cen napraw wydawanych na zlecenie. Refundacja może obejmować nawet 100 procent ceny.

Komu przysługuje refundacja pieluchomajtek? Wskazania dla poszczególnych osób

Refundacja pieluchomajtek NFZ dotyczy osób, które:

cierpią na neurogenne lub eurogenne nietrzymanie moczu lub stolca, które wynika z chemioterapii nowotworów, chorób z zakresu ginekologii onkologicznej, pourazowych uszkodzeń układu moczowego, krwawiących guzów krocza

cierpią na pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego

refundacja pieluchomajtek przysługuje także osobom, które mają trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego lub głębokie upośledzenie umysłowe

Sam fakt nietrzymania moczu nie jest wskazaniem do refundacji pieluchomajtek.

Jak otrzymać refundację na pieluchomajtki?

Aby skorzystać z refundacji pieluchomajtek dla osób starszych i dorosłych, należy otrzymać zlecenie. Może je wystawić zarówno lekarz POZ, jak i pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub felczer – każdy specjalista ma prawo wystawienia zlecenia na zakup wyrobów medycznych ze swojej specjalizacji. To oznacza, że jeśli pacjent potrzebuje zlecenia na zakup pieluchomajtek, powinien otrzymać je od lekarza POZ lub lekarza rodzinnegopo pokazaniu mu odpowiedniej dokumentacji medycznej. Zlecenie upoważnia do zakupu wyrobów chłonnych po niższej cenie.

Czy lekarz rodzinny może wystawić zlecenie na pieluchomajtki?

Zlecenie na zakup pieluchomajtek może wystawić lekarz rodzinny po przedstawieniu mu odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej konieczność stosowania pieluchomajtek. Lekarz rodzinny może także wystawić zlecenie na inne chłonne wyroby medyczne, np. majtki chłonne czy pieluchy anatomiczne.

Komu przysługuje refundacja pieluchomajtek 100 procent?

Darmowe pieluchomajtki dla dorosłych mogą uzyskać inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi i osoby represjonowane. Pozostałym osobom przysługuje refundacja w wysokości limitu finansowania 70 procent.

Ile wynosi refundacja na pieluchomajtki? Zasady refundacji

W kontekście pieluchomajtek obowiązuje limit ilościowy do 90 sztuk na pacjenta. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe przepisy, które podwyższają kwotę refundacji. Wysokość refundacji NFZ jest uzależniona od konkretnego produktu.

I tak, pacjent może skorzystać z 70% refundacji NFZ do limitu:

1,00 zł przy zakupie pieluchomajtek o minimalnej chłonności 450 g – w takiej sytuacji refundacja obejmuje 70 gr na sztuce

1,70 zł przy zakupie pieluchomajtek o minimalnej chłonności 1400 g – refundacja obejmuje 1,19 zł na sztuce

2,30 zł przy zakupie pieluchomajtek o minimalnej chłonności 2500 g – refundacja obejmuje 1,61 zł na sztuce

Czy pampersy dla osób starszych są refundowane?

Tak, pampersy dla seniorów są refundowane, jeśli konieczność ich stosowania wynika z konkretnych jednostek chorobowych. Sam problem nietrzymania moczu nie jest wskazaniem do refundacji.

Refundacja a nietrzymanie moczu

Z refundacji pieluchomajtek z powodu nietrzymania moczu (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) lub kału mogą skorzystać osoby, które mają:

dokumentację medyczną, potwierdzającą istnienie chorób powodujących powyższe problemy, np. nowotworu, uszkodzenia układu nerwowego lub dróg moczowych (np. cierpią na pourazowe uszkodzenie dróg moczowych)

zlecenie wystawione od lekarza POZ lub specjalisty

ubezpieczenie zdrowotne

Gdzie kupić wyroby chłonne?

Pieluchomajtki można kupić w każdej aptece, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Zakup innych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest możliwy w sklepie medycznym.

Ile refundowanych pieluchomajtek można wykupić jednorazowo?

Zlecenie na zakup refundowanych pieluchomajtek jest ważne przez 12 miesięcy:

jednorazowo można wykupić jedynie połowę zlecenia , czyli zapas wyrobów chłonnych na 6 miesięcy

ważne, by przestrzegać dat znajdujących się na zleceniu – jeśli termin ważności upłynął, nie można odebrać zaległych pieluchomajtek

jeśli rozpoczęliśmy realizację zlecenia w jednej aptece, musimy ją kontynuować w tym samym miejscu.

Jeśli zlecenie zostanie wystawione na starym druku poza systemem informatycznym, wtedy jest ważne przez 6 miesięcy.

