10 objawów cukrzycy. Zobaczysz je m.in. w ustach

Jak wskazują eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty, niewydolności nerek, zawałów serca, udaru mózgu i amputacji kończyn dolnych. Jest też siódmą najczęściej występującą przyczyną zgonów. Ale chociaż jest to choroba nieuleczalna, to można z nią żyć, przyjmując leki i prowadząc zdrowy tryb życia. Dlatego ważne jest, żeby nie przeoczyć pierwszych objawów cukrzycy i wcześnie wdrożyć leczenie.

Cukrzycę widać w ustach?

– Cukrzyca daje dość charakterystyczny obraz w jamie ustnej. Niektóre objawy, np. suchość w ustach, pieczenie, kandydoza (drożdżyca) jamy ustnej, stany zapalne i infekcje dziąseł, krwawienia z nich czy trudno leczące się rany w ustach, a nawet zaburzenia smaku, mogą wskazywać na wahania poziomu glukozy we krwi. U dzieci typowe jest przedwczesne wyrzynanie się zębów stałych – powiedziała dla serwisu zdrowie.pap.pl lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie.

Zwiększony poziom cukru we krwi (tzw. hiperglikemia) powoduje, że w jamie ustnej odczuwamy suchość, a do tego pojawia się tzw. kwaśny lub owocowy oddech. Może on zwiastować kwasicę ketonową – ciężkie powikłanie cukrzycy odpowiedzialne za śpiączkę cukrzycową, która w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci pacjenta.

Objawy cukrzycy, które mogą nie kojarzyć się z chorobą

Pęknięcia na języku. Pleśniawki w ustach. Swędzenie w okolicy narządów płciowych. Nawracające zakażenia pochwy. Problemy z erekcją. Grzybica stóp. Przekrwione spojówki. Źle gojące się rany. Wahania nastroju. Ciągłe zmęczenie.

W przypadku zauważenia u siebie któregokolwiek z tych objawów należy udać się z wizytą do lekarza rodzinnego oraz zrobić badanie glikemii na czczo.

Cukrzyca typu 2 – co to za choroba?

Ten typ cukrzycy związany jest z występowaniem zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi. Hiperglikemia, czyli przecukrzenie jest związana z nieprawidłowym wydzielaniem insuliny lub upośledzeniem mechanizmów jej działania. Rozwój cukrzycy typu 2 poprzedza wystąpienie insulinooporności, czyli stanu, w którym tkanki stopniowo zaczynają się uodparniać na działanie wydzielanej przez trzustkę insuliny. Cukrzyca typu 2 ma związek m.in. z nasilającym się problemem nadwagi i otyłości.

Jednym z czynników ryzyka wystąpienia cukrzycy jest nieodpowiednia dieta. Wielu przypadkom tej choroby można zapobiec lub spowolnić jej rozwój, wprowadzając odpowiednie nawyki żywieniowe.

Zalecenia dietetyczne w cukrzycy typu 2:

kontroluj kaloryczność diety.

główne źródło węglowodanów powinny stanowić pełnoziarniste produkty zbożowe, zwłaszcza o niskim indeksie glikemicznym (np. pieczywo pełnoziarniste, makaron pełnoziarnisty, ryż brązowy, gruboziarniste kasze),

jedz częściej mniejsze i urozmaicone posiłki,

zwiększ spożycie warzyw,

wybieraj te owoce, które mają niższy indeks glikemiczny (np. jabłka, borówki),

ogranicz spożycie mięsa, szczególnie czerwonego,



gotuj na parze,

ogranicz spożycie tłuszczów zwierzęcych, soli, słodyczy i alkoholu.

pij przynajmniej 1,5 l wody dziennie, najlepiej w postaci wody.

