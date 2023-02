Wstrzymana sprzedaż ważnego leku. Próbki muszą być ponownie przebadane

Sprzedaż leku została wstrzymana na terenie całej Polski. Chodzi o konkretną serię produktu leczniczego stosowanego m.in. w leczeniu stanów lękowych i napadów padaczkowych.

Szczegóły dotyczące leku

Lorabex (Lorazepamum), 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań;

numer serii: A905BB;

termin ważności: 03.2024;

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Dlaczego sprzedaż leku została wstrzymana?

GIF otrzymał informacje o nieprawidłowościach z Narodowego Instytutu Leków, który wykonywał ekspertyzę badawczą Lorabexu. Okazało się, że parametry dotyczące zawartości substancji czynnej w leku są nieprawidłowe. Stąd natychmiastowa decyzja o wstrzymaniu sprzedaży całej partii. Niewykluczone, że powodem nieprawidłowości jest niewłaściwy transport próbek do badania, dlatego GIF zapowiada kolejne badania, aby mieć pewność czy seria produktu jest rzeczywiście wadliwa. GIF mówi tu „wadzie jakościowej”.

Jak przypomina GIF w swoim komunikacie, do zadań tej instytucji należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci otrzymali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy. Kluczowe jest tu działanie prewencyjne, dlatego nawet w przypadku potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, zwykle produkt leczniczy jest natychmiast wycofywany, a jednocześnie uruchamiana cała procedura dokładnego sprawdzenia leku. „Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Farmaceutycznej jest przede wszystkim (...) niedopuszczenie do potencjalnej możliwości, w której dojdzie do pozostawienia w obrocie produktów leczniczych niespełniających wymagań jakościowych” – napisano w komunikacie dotyczącym Lorabexu.

