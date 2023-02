Lek na choroby tarczycy wycofywany z rynku. Ważny komunikat GIF

Chodzi o lek o nazwie TIROSINT SOL. Lek jest stosowany m.in. przy niedoczynności tarczycy oraz nowotworze złośliwym tarczycy.

Szczegóły wycofywanego leku

GIF podał w swoim komunikacie szczegóły dotyczące wycofywanego z rynku leku. Chodzi o konkretne serie:

TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 13 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii 220551, data ważności: 30.11.2023,

TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 175 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220554 data ważności: 30.11.2023

TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 100 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220557, data ważności: 30.11.2023

TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 25 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii 220657, data ważności: 31.12.2023

TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 125 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220753, data ważności: 31.01.2024

podmiot odpowiedzialny: IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy

Lek może zagrażać pacjentom – chodzi o wadę jakościową

Najpierw lek wycofali Amerykanie. Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął Rapid Alert z amerykańskiego odpowiednika (U.S. Food and Drug Administration) informujący o prewencyjnym wycofaniu przez firmę IBSA Pharma Inc. na rynku amerykańskim konkretnych serii leku TIROSINT SOL. Powód? Okazało się, że lek zawiera mniej substancji czynnej, niż jest to zadeklarowane. Podobny alert wysłali Hiszpanie (którzy również wycofują lek – u nich wystepującyb pod nazwą SOLSINT).

GIF potwierdził, że 5 serii produktu przeznaczonych na rynek polski zawiera nieprawidłową ilość substancji czynnej. „Z uwagi na obniżoną zawartość substancji czynnej stwierdzoną w ww. seriach produktów, nie można wykluczyć ryzyka dla zdrowia pacjenta wynikającego ze zmniejszonej skuteczności działania leku” – czytamy w komunikacie GIF.

