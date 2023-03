Apel kardiologów: tę listę miej zawsze przy sobie. Może uratować zdrowie i życie

Specjaliści z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przypominają: lista stale przyjmowanych leków i suplementów diety pomaga lepiej dbać o zdrowie i może uratować życie. Przygotowali nawet gotowy formularz (link na końcu tekstu), który pomoże taką listę stworzyć.

Lista leków – ważna podczas wizyty u lekarza

Zwykle lekarze podczas wizyty pytają o stale przyjmowane leki. Dlaczego to jest konieczne? – Proponując pacjentowi określoną strategię terapeutyczną związaną z aktualnymi dolegliwościami, po pierwsze musimy poznać możliwie najpełniejszy obraz sytuacji klinicznej chorego, po drugie mieć pewność, że proponując nowe leki, niechcący pacjentowi nie zaszkodzimy – zaznacza dr n. med. Paweł Życiński z Katedry I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jak mówi specjalista, tak mogłoby się zdarzyć, gdyby lekarz zalecił pacjentowi leki, które mogłyby potencjalnie wchodzić w niebezpieczne dla zdrowia interakcje z innymi przyjmowanymi już przez niego preparatami. – To szczególnie ważne w przypadku osób w podeszłym wieku, nierzadko stosujących jednocześnie kilka lub nawet kilkanaście różnych leków. Jako lekarze często podkreślamy, że leczymy pacjenta, a nie tylko konkretną chorobę czy określony objaw. By czynić to skutecznie i bezpiecznie jednocześnie, musimy znać pełen kontekst kliniczny – mówi Paweł Życiński.

Kardiolog przypomina, że zwykle czas wizyty u lekarza to 15-20 minut i powinien być wykorzystany jak najlepiej. – Niestety, częstym wyzwaniem w mojej codziennej praktyce klinicznej jest problem niewłaściwego przygotowania pacjentów do wizyty. Bywa, że pacjent zapytany o stale przyjmowane leki, jest tym pytaniem zaskoczony. Zestresowany próbuje sobie przypomnieć nazwy preparatów. Bywa, że jak w teleturnieju wybiera „koło ratunkowe” i telefonuje do bliskich. Czy wymienił wszystkie stale przyjmowane preparaty? Nie zawsze jest pewność. To wszystko zajmuje cenny czas, który moglibyśmy poświęcić na dokładniejsze omówienie bieżących dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta – mówi dr n. med. Paweł Życiński.

Gotowy formularz z listą leków

Aby ułatwić pacjentom stworzenie takiej listy leków, lekarze z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przygotowali GOTOWY FORMULARZ – wystarczy go uzupełnić i mieć przy sobie.



WAŻNE: Dr n. med. Paweł Życiński zaznacza: forma formularza nie jest tak istotna, jak jego treść. – Wystarczy nawet odręcznie wypisana lista leków oraz suplementów, informacja o uczuleniach i numer kontaktowy do osoby, którą należy powiadomić w razie potrzeby. Alternatywą może być nawet zapisana w telefonie fotografia zebranych razem wszystkich przyjmowanych przez pacjenta leków i suplementów. Taka forma również będzie bardzo pomocna – podkreśla specjalista.

