Dietetyk na NFZ. Komu przysługują porady dietetyczne na NFZ?

Dietetyk to specjalista, który zajmuje się wpływem żywności na kondycję zdrowotną człowieka. Z konsultacji dietetycznej prywatnej można skorzystać w każdej sytuacji, zarówno w przypadku prośby o ustalenie indywidualnej diety, jak i wtedy, gdy chcemy zrzucić nadprogramowe kilogramy lub skomponować dietę tak, by wykluczyć z niej alergeny. Kiedy przysługuje nad konsultacja dietetyczna na NFZ i kto może z niej skorzystać?

Jak uzyskać skierowanie do dietetyka na NFZ?

Z konsultacji dietetycznych na NFZ można skorzystać po uzyskaniu skierowania od lekarza POZ. Jest to nowość wprowadzona w październiku ubiegłego roku, która przysługuje pacjentom w ramach opieki koordynowanej, którą wprowadziło Ministerstwo Zdrowia, by zwiększyć zakres opieki zdrowotnej dla pacjentów chorujących przewlekle. W ramach opieki koordynowanej pacjenci otrzymają większy dostęp do badań diagnostycznych z zakresu diabetologii, endokrynologii czy chorób płuc, a skierowania na badania może wystawiać lekarz POZ lub lekarz rodzinny.

Komu przysługuje skierowanie do dietetyka?

Aby pacjent mógł zostać objęty opieką koordynowaną, musi posiadać dokumentację uzasadniającą, że choruje na jedną z chorób z następujących grup:

kardiologia: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków

diabetologia: cukrzyca

endokrynologia: niedoczynność tarczycy, diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich

pulmonologia/alergologia: POCHP, astma.

Tym osobom przysługuje dietetyk na NFZ

Z opieki dietetyka mogą skorzystać pacjenci, którzy otrzymają skierowanie od swojego lekarza prowadzącego POZ. Są to osoby, chorujące na:

cukrzycę

nadciśnienie tętnicze

niewydolność serca

przewlekła choroba niedokrwienna serca

choroby układu krążenia

niedoczynność tarczycy

astmę



otyłość

Czy dietetyk jest za darmo?

Po uzyskaniu odpowiedniego skierowania, z konsultacji dietetycznej można skorzystać za darmo.

Lekarz rodzinny zleci konsultację dietetyczną na koszt NFZ. Opublikowano zasady

Zgodnie z opieką koordynowaną lekarz rodzinny w POZ może wystawić skierowanie uprawniające pacjenta do skorzystania z konsultacji dietetycznych w uzasadnionych przypadkach. Opieka ta ma wyglądać następująco:

pacjent zostanie objęty opieką dietetyczną w ramach „Indywidualnego Planu Opieki Medycznej”, której celem jest poprawienie jego stanu zdrowia

dietetyk na NFZ będzie ściśle współpracował z lekarzem, pielęgniarką i innymi lekarzami specjalistami, którzy opiekują się pacjentem

lekarz POZ wyda pacjentowi Dzienniczek Żywieniowy, który musi uzupełnić przed pierwszą wizytą u dietetyka

dietetyk i pielęgniarka mogą współpracować ze sobą

lekarz ma prawo do zasięgania informacji o wszystkich konsultacjach pacjenta u dietetyka

Dietetyk stacjonarnie czy w ramach teleporady?

Zgodnie z nowymi zasadami, dietetyk powinien udzielić konsultacji w trybie stacjonarnym. Pacjentowi może towarzyszyć osoba z rodziny. Jeśli taka wizyta nie jest możliwa, konsultacja może odbyć się w ramach teleporady, ale wtedy pacjent musi samodzielnie dokonać pomiarów masy ciała i poinformować o nich dietetyka. Na podstawie tych danych dietetyk dokona obliczeń BMI oraz obwodu talii/pasa. Wcześniej przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad medyczny dotyczący jego sposobu żywienia, a także chorób, alergii pokarmowych i historii medycznej.

Po zebraniu wywiadu dietetyk przeanalizuje nawyki żywieniowe pacjenta, ustali, jakie są jego potrzeby i poinformuje o zmianach w sposobie żywienia. Przy pomocy dietetyka pacjent ustali nowy jadłospis, w skład którego wejdą produkty odżywcze, poprawiające jego kondycję zdrowotną i pomagające zmniejszyć masę ciała. Dietetyk zachęci również pacjenta do aktywności fizycznej, która może pomóc pacjentowi zrzucić zbędne kilogramy i poprawić samopoczucie.

Czy diety NFZ są darmowe?

Każdy pacjent może również korzystać z diet i porad żywieniowych znajdujących się na specjalnie utworzonym serwisie Diety.nfz.gov.pl. Ma on promować zdrowy sposób żywienia i wspierać osoby, które chorują przewlekle, w dążeniu do utrzymania dobrej kondycji fizycznej.

W serwisie znajdują się jadłospisy na 14 dni o kaloryczności 1200, 1500 i 1800 kalorii. Pacjenci mogą wygenerować plany żywienia dla całej rodziny, by kompleksowo zadbać o potrzeby żywieniowe bliskich.

Czytaj też:

Jedz jajka, by zmniejszyć ryzyko chorób serca. Ile jajek tygodniowo można zjeść?Czytaj też:

Ile kalorii dziennie potrzebujesz, żeby schudnąć?