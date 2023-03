Masz te objawy? To może być alergia pokarmowa. Poznaj nietypowe symptomy

Przedstawiamy cztery najbardziej nietypowe sygnały świadczące o nadwrażliwości na składniki zawarte w jedzeniu. Tych objawów często nie kojarzymy z alergią pokarmową.

1. Zespół chronicznego zmęczenia (CFS)

Odczuwasz ciągłe zmęczenie? To nie musi być efekt stresu czy przepracowania, ale objaw opóźnionej alergii pokarmowej. Przeprowadzone badania wykazały, że ponad połowa pacjentów z CFS (ang. chronic fatigue syndrome) zmaga się również z nadwrażliwością na składniki zawarte w pożywieniu. Dlaczego tak się dzieje? Jaki związek przyczynowo-skutkowy występuje między wspomnianymi problemami? Naukowcy nie potrafią jeszcze udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jedna kwestia nie ulega jednak wątpliwości – u podłoża obu dolegliwości leży nadmierna aktywność układu immunologicznego (którego zadaniem jest zapewnienie obrony organizmu przed rozwojem infekcji).

2. „Mgła mózgowa”

Masz trudności z koncentracją i zapamiętywaniem? Zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym także mogą wskazywać na alergie lub nietolerancje pokarmowe. W tym przypadku składnikiem wywołującym wyżej wymienione objawy często bywają białka roślinne obecne w zbożach (np. pszenicy czy jęczmieniu). Wyłączenie ich z codziennej diety niejednokrotnie prowadzi do całkowitego ustąpienia przywołanych problemów neurologicznych. Na wysnucie takich wniosków pozwoliły obserwacje pacjentów ze zdiagnozowaną celiakią, czyli przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, którą charakteryzuje nadwrażliwość na gluten.

3. Obniżenie nastroju i depresja

Czy zaburzenia depresyjne mogą mieć związek z dietą? Okazuje się, że tak. Alergeny zawarte w żywności wywołują przewlekłe stany zapalne tkanek, a te z kolei mogą prowadzić do wystąpienia objawów depresyjnych. Co więcej, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez naukowców z Wielkiej Brytanii, wyeliminowanie z codziennego jadłospisu uczulającej żywności nierzadko skutkuje poprawą zdrowia psychicznego i ustąpieniem lub złagodzeniem zaburzeń afektywnych. Poprawę samopoczucia zadeklarowało 81% przebadanych pacjentów.

4. Migrena

Napadowe bóle głowy może wyzwalać nietolerancja pokarmowa IgG zależna. Wywołuje ona reakcje zapalne w organizmie, które przyczyniają się do powstawania migreny. Przywołane zależności nie zostały jednak jeszcze do końca poznane. Potrzeba szerzej zakrojonych badań, by dokładniej zdefiniować związek między przywołanymi czynnikami i stojącymi za nim mechanizmy. Należy też pamiętać, że stosowanie diety eliminacyjnej jako metody wspomagającej leczenie migreny powinno mieć zindywidualizowany charakter.

