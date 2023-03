Ból pleców nie daje ci spokoju? Spróbuj osteopatii

Gdy nie pomaga tradycyjna medycyna, pacjenci szukają alternatywnego leczenia. Taką możliwość daje właśnie osteopatia. Osteopata to najczęściej lekarz medycyny lub wykwalifikowany fizjoterapeuta.

W osteopatii ważne jest holistyczne podejście do organizmu

Osteopatia to nie tylko praktyka, ale również filozofia. Wywodzi się z przekonania, że ciało i dusza (soma i psyche) stanowią jedność, a organizm człowieka ma naturalne zdolności do samoregeneracji. Wyleczenie z choroby zależy więc w dużej mierze od nastawienia pacjenta, jego siły wewnętrznej i wiary w wyzdrowienie. W postawieniu diagnozy ważny jest szczegółowy wywiad, testy ruchomości ciała, rezonans magnetyczny oraz USG.

Jakie techniki stosowane są w osteopatii?

Techniki terapeutyczne stanowią zespół technik manualnych wykonywanych w celu poprawy ruchomości, zmniejszenia napięcia, usunięcia przykurczy. Twórca osteopatii Andrew Taylor Still za kluczowe uważał wykonywanie drenażu żylnego i limfatycznego w celu pozbycia się schorzeń organów wewnętrznych. Jak twierdził, odblokowywanie przepływu w naczyniach krwionośnych ma olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów.

Techniki wykorzystywane w osteopatii

W osteopatii stosuje się różne techniki. Zawsze są one dobierane w zależności od przypadku danego pacjenta. Do najczęstszych technik należą:



masaż rozluźniający mięśni,

rozciąganie stawów,

masaż limfatyczny (wykorzystywany przy detoksykacji i zaburzeniach odporności),

stosowanie masażu lub nacisku na obciążone mięśnie, które mogą uszkadzać nerwy lub powodować dyskomfort w innych częściach ciała,

artykulacja (articulation), czyli technika, w czasie której stawy poruszają się w ich naturalnym zakresie ruchu,

HVT (z ang. high velocity thrust), czyli krótkie uciskanie kręgosłupa.

Na jakie dolegliwości jest zalecana osteopatia?

Osteopatia na dolegliwości kostne, zwłaszcza na problemy z kręgosłupem

Zazwyczaj do osteopaty zgłaszają się osoby cierpiące na bóle pleców. Wynikają one często z siedzącego trybu życia, nieprawidłowej postawy oraz problemów z układem mięśniowo-szkieletowym. Do innych częstych schorzeń, z którymi o pomoc zgłaszają się pacjenci, należą:

Osteopatia pomaga również przy schorzeniach neurologicznych, takich jak:



stany lękowe,

stany depresyjne,

migreny.

Do pozostałych przypadków, w których wykorzystywana jest osteopatia, zaliczamy dolegliwości:

układu pokarmowego,

układu krążenia,

układu oddechowego

przy chorobach ginekologicznych,

związane z chorobami urologicznymi, a zwłaszcza nietrzymanie moczu,

związane z zastojami limfatycznymi,

będące wynikiem osłabienia odporności.

Przeciwwskazania do stosowania osteopatii

Chociaż z osteopatii można skorzystać przy wielu problemach zdrowotnych, istnieją też przeciwwskazania do jej stosowania. Należą do nich m.in.:

ciąża zagrożona lub we wczesnych fazach rozwoju,

ciężkie stany chorobowe, które zagrażają życiu,

zaawansowane choroby psychiczne.

