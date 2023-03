Psychotropy w 5 minut? W sieci kwitnie handel e-receptami

Jeszcze w tym roku ma powstać rozporządzenie ograniczające wystawianie płatnych recept i zwolnień lekarskich w sieci.

„Pracujemy obecnie nad uszczelnieniem przepisów dotyczących e-recept dla wszystkich substancji psychotropowych i odurzających, aby ograniczyć możliwość ich wystawiania bez wizyty u lekarza” – poinformował „Wprost” Jarosław Rybarczyk z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Wcześniej problem nadużyć w tej sferze poruszali członkowie Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, a także Komisji Etyki Lekarskiej. Sprawą interesowali się również przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie jest tajemnicą, że wprowadzenie telemedycyny z jednej strony ułatwiło życie pacjentom, a z drugiej doprowadziło do handlu receptami. Taki kwitnie zwłaszcza w internecie. Wystarczy wypełnić ankietę o stanie zdrowia, uiścić opłatę (zwykle w wysokości kilkudziesięciu złotych), aby po kilku minutach otrzymać mailem lub smsem receptę na wybrany lek. Np. na środki antykoncepcyjne (stałe i awaryjne), leki stosowane w chorobach przewlekłych, na depresję, na ból kręgosłupa czy na otyłość.

Niektórzy zamawiają je masowo, a konsultacja z lekarzem odbywa się tylko na papierze. Zwłaszcza przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego domagają się, aby ukrócić ten proceder. Kilka dni temu na temat nadużyć w obszarze receptomatów na antenie Radia Plus wypowiedział się wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska. Jego zdaniem wystawianie przez lekarza kilkudziesięciu recept w ciągu kilkunastu minut wzbudza wątpliwości. W tak krótkim czasie nie jest możliwe, aby lekarz zbadał wszystkich pacjentów. Prawdopodobnie recepty wystawiane są przez osoby, które tylko posługują się pieczątką lekarza, a wystawiają recepty z automatu – zwrócił uwagę wiceminister.

Czy lekarz może wystawić receptę bez badania pacjenta?

Tak, lekarz może bez badania pacjenta wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Gdy nie ma do niej dostępu, powinien postępować zgodnie z ogólną regułą prawa – orzekać o stanie zdrowia pacjenta po uprzednim, osobistym zbadaniu lub zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Wystawienie recepty z pominięciem badania pacjenta, może nastąpić jedynie w przypadku kontynuacji leczenia, pod warunkiem, że jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

„Odpowiedzialność za przepisania danego leku pacjentowi ponosi lekarz. Musi on kierować się aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością, niezależnie od tego, czy wypisuje lek w czasie wizyty bezpośredniej czy teleporady. Zachowania lekarzy oraz wątpliwe sytuacje niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej rozstrzyga pion odpowiedzialności zawodowej w samorządzie lekarskim” – dodaje Jarosław Rybarczyk z Ministerstwa Zdrowia.

