Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – dlaczego warto je mieć i jak z niego korzystać?

Coraz częściej korzystamy z ułatwiających życie aplikacji mobilnych, dzięki którym możemy załatwić różne sprawy online. Jednym z bardzo przydatnych narzędzi w systemie ochrony zdrowia jest Internetowe Konto Pacjenta IKP. Internetowe Konto Pacjenta to prosta w obsłudze i bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, która dostarcza informacji o obecnym i planowanym leczeniu, a także m.in. wykonanych w przeszłości badaniach. Korzystając z IKP, zyskujesz stały dostęp do swoich danych medycznych i danych medycznych swoich dzieci, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności.

Z Internetowego Konta Pacjenta może korzystać każdy, kto ma numer PESEL. Nie trzeba dopełniać żadnych formalności – wystarczy wejść na stronę pacjent.gov.pl i zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego (można go założyć przez bankowość mobilną) lub e-dowodu.

Jak działa Internetowe Konto Pacjenta (IKP)?

Jak już zostało wspomniane, IKP to nowoczesne narzędzie w systemie ochrony zdrowia, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z cyfrowych usług Ministerstwa Zdrowia, a także zebranie w jednym miejscu wszystkich danych o naszym stanie zdrowia i historii chorób. Internetowe Konto Pacjenta jest szczególnie przydatne np. w przypadku choroby przewlekłej, w której leczeniu uczestniczą lekarze różnych specjalizacji. Dzięki IKP nie trzeba wykonywać kserokopii wyników badań oraz kartoteki medycznej, korzystając z leczenia na NFZ i prywatnych konsultacji u specjalistów. Dostęp do informacji z podstawowych dokumentów medycznych możemy dać wybranemu lekarzowi oraz członkom rodziny.

Co daje internetowe Konto Pacjenta IKP?

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna mobilna aplikacja, która znacząco ułatwia kontrolę stanu zdrowia, zapewniając stały dostęp do zrealizowanych i nowych recept, wyników badań oraz historii chorób. Dzięki IKP masz dostęp do ważnych danych medycznych, które są pobierane z:

Zintegrowanego Informatora Pacjenta — jest to system Narodowego Funduszu Zdrowia, który został stworzony w celu gromadzenia informacji na temat udzielonych świadczeń medycznych;

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — dane pobierane z ZUS-u obejmują np. informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, wystawionych zwolnień lekarskich, a także zaświadczeń dotyczących opieki nad chorym dzieckiem;

Systemu Informacji Medycznej — dane pobierane z SIM P1 to np. informacje na temat wystawionych przez lekarza recept i skierowań elektronicznych;

Systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia – stąd pobierane są dane dotyczące m.in. wykonanych testów na COVID-19.

Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta pozwala przez całą dobę uzyskać ważne informacje na temat zakończonego i prowadzonego aktualnie leczenia, co jest bardzo przydatne, nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w nagłych sytuacjach np. gdy zapomnimy, jak mamy dawkować leki, ulegniemy wypadkowi lub nagle zachorujemy i musimy przekazać informacje na temat przyjmowanych leków oraz ich dawkowania.

Jakie informacje znajdują się na Internetowym Koncie Pacjenta?

Korzystając z IKP, zyskasz dostęp m.in. do informacji na temat:



zgłoszenia do ubezpieczenia medycznego i wysokości opłaconych składek,

zrealizowanych i częściowo zrealizowanych e-recept,

dawkowania przepisanych przez lekarza leków,

przebytych i planowanych szczepień ochronnych dzieci,

historii leczenia oraz historii profilaktycznych wizyt lekarskich,

historii wystawionych zwolnień lekarskich z powodu choroby, opieki nad chorym dzieckiem i urlopu macierzyńskiego,

historii leczenia niepełnoletnich dzieci, które są zgłoszone do Twojego ubezpieczenia, a także osób, od których otrzymałeś upoważnienie do wglądu w IKP.

Jak widać, Internetowe Konto Pacjenta daje dostęp do bardzo ważnych danych, z których możemy korzystać o każdej porze dnia i niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Korzystanie z IKP nie sprawia żadnych trudności i jest w 100% bezpieczne – osoby nieupoważnione nie mają dostępu do wrażliwych danych.

Co więcej, korzystanie z IKP pozwala załatwić niektóre sprawy bez konieczności wizyty w przychodni. Dzięki aplikacji mobilnej możemy m.in.:



dokonać zmiany lekarza rodzinnego,

zmienić pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej,

pobrać e-receptę na leki, które stale przyjmujemy,

złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

uzyskać skierowanie na badania profilaktyczne w ramach niektórych programów profilaktyki zdrowia.

Dzięki IKP w szybki i bezproblemowy sposób można także udostępnić informacje na temat przebytych chorób i stosowanego leczenia lekarzowi POZ i lekarzowi z prywatnej przychodni, upoważnić członka rodziny do odbioru recepty, a także wglądu w dokumentację medyczną.

Jak rozpocząć korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta?

Aby rozpocząć korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta, trzeba się zalogować. Nie jest konieczna rejestracja konta, bo każda osoba, której został nadany numer PESEL, ma automatycznie utworzone konto w IKP.

W celu rozpoczęcia korzystania z Internetowego Konta Pacjenta trzeba zweryfikować swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu (nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną).

Profil zaufany to bezpłatny, elektroniczny podpis, dzięki któremu można załatwić wiele spraw urzędowych online. Profil zaufany można uzyskać bez wychodzenia z domu. Taką możliwość mają np. użytkownicy bankowości elektronicznej PKO Bank Polski SA, Banku Pekao, mBanku, ING Banku Śląskiego, Alior Banku, Getin Banku, Millennium Bank, BNP Paribas, VeloBanku, Crédit Agricole, Banku Millennium, banków spółdzielczych oraz platformy Envelo.

Dokładna instrukcja logowania do IKP znajduje się na stronie pacjent.gov.pl.

Podsumowując, jeżeli masz dostęp do konta pacjenta IKP, to szybko i bezpiecznie udostępniasz nowemu lekarzowi informacje na temat stanu zdrowia i przebytego leczenia, masz wgląd w dane dotyczące swojego ubezpieczenia zdrowotnego i zgłoszonych do niego członków rodziny, historię wykonanych badań i historię wystawionych recept oraz zwolnień lekarskich, a także możesz odbierać e-recepty i e- skierowania. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat stanu zdrowia oraz zakończonego, aktualnie prowadzonego i planowanego leczenia. Co więcej, jeżeli masz konto IKP, możesz upoważnić członka rodziny do wglądu w dokumentację medyczną i odbioru e-recepty oraz złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Aplikacja mobilna Ministerstwa Zdrowia jest intuicyjna w obsłudze i bezpieczna. Aby się zalogować do konta pacjenta IKP, trzeba skorzystać z profilu zaufanego lub e-dowodu osobistego.

Czytaj też:

Uwaga na oszustwa „na receptę”. NFZ ostrzega. Zobacz, jak działają przestępcyCzytaj też:

Prawa pacjenta – najważniejsze z tych praw i gdzie ich dochodzić