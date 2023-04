Zioła na zaparcia – kiedy się sprawdzą i jakie inne naturalne sposoby mogą pomóc?

Zaburzenia motoryki w obrębie jelita grubego mogą być spowodowane działaniem różnych czynników – najczęstszymi przyczynami zaparć są: stosowanie niewłaściwie skomponowanej diety i unikanie aktywności fizycznej.

Zioła i dostępne bez recepty inne preparaty na zaparcia, które działają przeczyszczająco, szybko i skutecznie redukują objawy związane z zaparciami. Nie stanowią jednak rozwiązania problemu, bo zaburzenia ze strony układu pokarmowego mogą mieć różne podłoże. Jeżeli zaparcia uporczywie nawracają lub utrzymują się nieprzerwanie przez dłuższy czas, to niezbędna jest konsultacja lekarska. Co więcej, nadużywanie preparatów o działaniu przeczyszczającym, może przyczyniać się do powstawania zaparć nawykowych.

Czy to zaparcie? Jakie są jego objawy?

O zaparciach mówimy, gdy:



stolec oddawany jest rzadziej niż 3 razy w tygodniu,

stolec jest twardy, trudny do wypchnięcia i większy niż zazwyczaj,

stolec jest grudkowaty i suchy,

oddanie stolca wymaga dużego wysiłku.

Zaparciu często towarzyszą silne bóle brzucha, wzdęcia oraz nudności.

Przyczyny zaparć

Zaparcia mogą pojawić się na każdym etapie życia. Dość często występują u małych dzieci, seniorów, a także kobiet w okresie ciąży i połogu oraz osób w różnym wieku, które stosują dietę bogatą w produkty wysokoprzetworzone i prowadzą siedzący tryb życia.

Cykl wypróżnień może się również zmienić na skutek przewlekłego stresu i różnych schorzeń. Przyczyną częstych zaparć i dolegliwości związanych z zaleganiem treści pokarmowej w jelitach może być m.in. niedoczynność tarczycy, choroba Parkinsona, zespół jelita drażliwego, a także przyjmowanie niektórych leków.

Naturalne sposoby na zaparcia to nie tylko zioła

Naturalne sposoby na zaparcia to przede wszystkim zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna oraz dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu. Osoby cierpiące na zaparcia powinny stosować dietę bogatą w pokarmy, które poprawiają perystaltykę jelit. Zaliczamy do nich m.in.:



produkty pełnoziarniste,

świeże i gotowane jarzyny,

świeże owoce i owoce suszone np. suszone śliwki,

nasiona i pestki,

fermentowane napoje mleczne,

kiszonki.

Aby szybciej pozbyć się zaparcia, trzeba pić dużo wody oraz ograniczyć napoje, które dostarczają do organizmu cukry proste, a także nasilają wzdęcia (np. napoje gazowane). Warto włączyć do swojej diety nasiona siemienia lnianego (warto pić kisielek z siemienia lnianego) oraz otręby, które można dodawać do różnych potraw. Pracę przewodu pokarmowego usprawnia także stosowanie probiotyków. Naturalne probiotyki znajdują się m.in. w kiszonkach.

Zioła na zaparcia i tabletki przeczyszczające nie powinny być stosowane przed każdym wypróżnieniem. Podstawą walki z zaparciami jest zdrowa dieta oraz pamiętanie o codziennej aktywności fizycznej. Preparatów przeczyszczających nie można stosować u dzieci bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem!

Jakie zioła na zaparcia mogą pomóc?

Tradycyjnie stosowane zioła na zaparcia to m.in.:



kora kruszyny i owoc kruszyny,

owoc bzu czarnego,

kłącze rzewienia,

koper włoski,

liść mięty pieprzowej,

liść senesu,

liść aloesu,

nasiona babki płesznik.

Napary ziołowe pomagają nasilić ruchy jelit i mają działanie przeczyszczające. Warto pamiętać, że zioła powinny być stosowane doraźnie. Wspomagająco przy zaparciach można stosować także olej rycynowy i czopki glicerynowe. Sposób redukcji zaparć powinien być uzgodniony z lekarzem.

Ziół oraz tabletek przeczyszczających nie należy stosować w większych dawkach i częściej niż jest to zalecane. To samo tyczy się przyjmowania błonnika pokarmowego, który dostępny jest w formie różnych suplementów diety.

