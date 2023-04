EKUZ na majówkę? Nie czekaj na ostatnią chwilę z wyrobieniem karty

Co to jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych w państwach Unii Europejskiej lub EFTA. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne. Nie można wystąpić o wspólną kartę dla całej rodziny – dla każdej osoby trzeba złożyć oddzielny wniosek.

Jak długo czeka się na EKUZ?

Wniosek o EKUZ mona złożyć na kilka sposobów – osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Tutaj też są dwie opcje – elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP lub Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Czas rozpatrzenia wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego uzależniony jest od tego, jaki sposób się wybierze. Jednak niezależnie od wybranej opcji, na tę chwilę na wydanie karty EKUZ nie stoi się w kolejce.

Wniosek w oddziale lub delegaturze NFZ

Składając wniosek bezpośrednio w placówce NFZ, karta wydawana jest „od ręki”. Wyjątkowe sytuacje mogą dotyczyć przypadków, gdy pracownik oddziału nie może zweryfikować statusu ubezpieczeniowego osoby na podstawie danych systemowych NFZ. W takim przypadku petent może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń.

Wniosek złożony elektronicznie lub pocztą tradycyjną

W takich przypadkach wniosek o EKUZ rozpatrywany jest w ciągu 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych. Do tego okresu należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki pocztowej. Karta wysyłana jest na adres wskazany we wniosku, a osoba, która złożyła wniosek przez ePUAP lub IKP, otrzymuje link do śledzenia statusu swojej sprawy i informację o szacowanym terminie wydania karty.

Czy dostanę kartę EKUZ przed majówką?

W praktyce termin wydawania kart EKUZ jest znaczenie krótszy niż terminy wskazane powyżej – poinformował „Wprost” Andrzej Troszyński, p.o. rzecznika prasowego Centrali NFZ.

Zgodnie z danymi statystycznymi za okres od 20 marca do 7 kwietnia średni okres rozpatrywania wniosków o EKUZ złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP i IKP wynosił 1,2 dnia.

Natomiast w czasie wakacji w ubiegłym roku nie przekraczał 3 dni roboczych (średni czas obsługi wniosku liczony jest od wpływu wniosku do przygotowania wysyłki karty i rejestracji w systemie pocztowym).

Kto może uzyskać EKUZ?

O kartę EKUZ mogą wystąpić osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych w Polsce, czyli oso­by ubezpieczone (np. pracujące, znajdujące się na rencie lub emeryturze) lub osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Jakie leczenie obejmuje EKUZ?

W informatorze NFZ czytamy, że mając EKUZ, jesteśmy uprawnieni do leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju.

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują kosztów akcji ratunkowych. Dlatego, jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem, warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

EKUZ nie obejmuje również kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

W jakich krajach ważna jest karta EKUZ?

Mając kartę EKUZ, masz prawo do leczenia w następujących miejscach:

kraje Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy),

Islandia,

Liechtenstein,

Norwegia,

Szwajcaria,

Wielka Brytania.

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:



francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,

portugalskich: na Azorach i Maderze,

hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

EKUZ nie obowiązuje: