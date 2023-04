Sanatorium odchudzające – czy warto jechać? Sprawdź, czy potrzebne jest skierowanie i jak wygląda pobyt

Nadwaga i otyłość dotyczą rosnącego odsetka osób dorosłych, a także niszczą zdrowie dzieci i młodzieży. Coraz częściej z nadmierną masą ciała trafiają do specjalistów także niemowlęta. Turnus odchudzający w sanatorium pozwala zyskać wiedzę na temat zdrowego trybu życia, diety i aktywności fizycznej, ułatwiając kontynuację redukcji masy ciała po zakończonym leczeniu uzdrowiskowym.

Dlaczego warto postawić na odchudzanie pod okiem specjalisty?

Otyłość zaliczana jest do grupy schorzeń cywilizacyjnych. Kontrola masy ciała jest niezwykle ważna dla utrzymania dobrego zdrowia. Leczenie nadwagi pozwala uniknąć poważnych zagrożeń, które związane są z rozwojem otyłości – brak trwałej redukcji masy ciała może skutkować m.in. przewlekłą chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.

Leczenie odchudzające w sanatorium to jedna z dostępnych możliwości, z której mogą skorzystać osoby z nadmiarem kilogramów. Dzięki pomocy specjalistów w sanatorium można nie tylko poprawić ogólny stan zdrowia, korzystając z różnych zabiegów, ale także wypracować prawidłowe nawyki żywieniowe i nauczyć się odpowiednio wykonywać ćwiczenia fizyczne, dopasowane do stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

Wczasy odchudzające na NFZ

Wakacje odchudzające w sanatorium cieszą się rosnącą popularnością. Korzystają z nich zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Ze specjalistycznych wczasów odchudzających można skorzystać nie tylko przy pełnej odpłatności. Korzystając z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, również można wyjechać na wczasy odchudzające do jednego z sanatoriów, które organizują turnusy odchudzające. W tym przypadku obowiązuje częściowa refundacja pobytu – pacjent ponosi koszt zakwaterowania oraz wyżywienia.

W przypadku lecznictwa uzdrowiskowego otyłości dziecięcej na możliwość wyjazdu do sanatorium czeka się kilka miesięcy od momentu wystawienia skierowania. Koszt pobytu za dziecko ponosi NFZ. Jedynie rodzic lub opiekun, jeśli chce jechać z dzieckiem, ponosi koszty zakwaterowania za siebie.

Skierowanie do sanatorium na NFZ

Leczenie uzdrowiskowe pomaga walczyć z różnymi chorobami m.in. przewlekłą chorobą niedokrwienną serca (zwaną również chorobą wieńcową) i nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą, które często diagnozowane są u osób z nadmierną masą ciała. Zbyt wysokie BMI (ang. Body Mass Index – wskaźnik masy ciała) jest wskazaniem do rozpoczęcia specjalistycznego leczenia.

Redukcja zbędnych kilogramów w sanatorium uwzględnia konsultacje z lekarzem, dietetykiem, a także fizjoterapeutą, który pomoże dopasować ćwiczenia do ogólnego stanu zdrowia. To bardzo ważne, bo otyłość obciąża stawy i wymaga stopniowego zwiększania aktywności fizycznej.

Skierowanie do sanatorium w celu odchudzania może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono kontynuacją leczenia szpitalnego bądź leczenia ambulatoryjnego. Z leczenia w sanatorium może skorzystać osoba dorosła raz na 18 miesięcy. O nowe skierowanie na leczenie w sanatorium można starać się już po 12 miesiącach od daty zakończenia ostatniego leczenia. Koszt turnusu odchudzającego w sanatorium na NFZ jest częściowo refundowany.

Dzięki wczasom odchudzającym na NFZ możliwe jest ograniczenie kosztów związanych z pobytem w sanatorium. W sanatorium można również skorzystać z pełnopłatnego turnusu odchudzającego. Pobyt w sanatorium, które specjalizuje się w leczeniu otyłości, to doskonały wybór nie tylko dla pacjentów, u których występuje otyłość olbrzymia, ale także pacjentów, których BMI wskazuje na nadwagę i pozostałe stopnie otyłości.

Warto wiedzieć, że na nadwagę cierpią osoby ze wskaźnikiem BMI w przedziale 25,0-29,9. Natomiast współczynnik BMI powyżej 30,0 oznacza otyłość.

Odchudzanie w sanatorium prywatnie

Decydując się na turnus odchudzający, warto sprawdzić ofertę nie tylko sanatorium na NFZ, ale także prywatnych ośrodków, w których leczona jest otyłość. W tym przypadku w cenie pobytu otrzymamy m.in. pełne wyżywienie oraz możemy liczyć na pokój o lepszym standardzie. Decydując się na pełnopłatny pobyt, nie trzeba posiadać skierowania i oczekiwać w długiej kolejce.

Dwutygodniowy pakiet odchudzający dla osoby dorosłej to wydatek rzędu 4 tys. złotych,

Jakie zabiegi uwzględniają turnusy odchudzające?

Zabiegi w sanatorium, które specjalizuje się w leczeniu otyłości, to m.in.:



ćwiczenia na basenie (również solankowym),

ćwiczenia na sali gimnastycznej,

bicze szkockie,

masaż podwodny,

aqua aerobik,

nordic walking,

hydromasaż.

Na terenie obiektu

. Niektóre zabiegi są dodatkowo płatne. Podczas pobytu można korzystać nie tylko z zabiegów mających na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej, ale także np. zabiegów na ciało, które odżywiają skórę i usprawniają jej regenerację, a także pomagają pozbyć się z organizmu szkodliwych toksyn.

Jak wygląda pobyt w sanatorium?

Wczasy odchudzające rozpoczynają się od spotkania z lekarzem, dietetykiem i fizjoterapeutą. W dniu przyjazdu wykonywane są niezbędne badania m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar obwodu talii i analiza składu ciała. Dieta oraz zabiegi są dobierane indywidualnie do stanu zdrowia każdego pacjenta. Pełne wyżywienie w sanatorium uwzględnia zalecenia dietetyka – diety w sanatorium dostosowane są m.in. do potrzeb diabetyków i alergików.

Każdy dzień pobytu w sanatorium uwzględnia zalecone przez lekarza zabiegi. W czasie wolnym można cieszyć się spotkaniami towarzyskimi, odpoczynkiem, spacerami oraz korzystać z dodatkowej oferty sanatorium.

