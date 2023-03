Sanatorium na płuca – koszt pobytu, kto i gdzie może wyjechać na leczenie

Pobyt w sanatorium pacjentów cierpiących na choroby płuc może stanowić kontynuację leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, a także kontynuację rehabilitacji w warunkach domowych i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Leczenie chorób płuc w sanatorium umożliwia poprawę stanu zdrowia, zapewniając dobre samopoczucie pacjenta. Z metod leczenia w sanatorium oraz rehabilitacji uzdrowiskowej może skorzystać nie tylko osoba starsza, ale także dzieci powyżej 3. roku życia, młodzież i osoby dorosłe. Skierowanie do sanatorium wystawiane jest na podstawie określonych wskazań – najczęstszym wskazaniem do leczenia w sanatorium pacjentów z chorobami płuc jest m.in. przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz przebyte zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W sanatorium często są również leczone osoby dorosłe i dzieci z objawami dychawicy oskrzelowej (astma oskrzelowa).

Sanatorium na płuca – kto może skorzystać z leczenia lub rehabilitacji oddechowej?

Pobyt w sanatorium, które oferuje zabiegi wspierające leczenie dolnych dróg oddechowych (tchawica, płuca, oskrzela), przysługuje m.in. osobom z:

przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP),

rozedmą płuc ze współistniejącym zespołem serca płucnego,

przewlekłym zapaleniem oskrzeli,

pylicą.

Inne schorzenia i choroby płuc, które mogą stanowić podstawę do wystawienia skierowania na leczenie lub rehabilitację w sanatorium, to m.in.:

rozedma płuc z rozpoczynającym się zespołem serca płucnego,

stany po zapaleniu płuc i opłucnej,

przewlekłe zapalenie oskrzeli z często nawracającymi i zaostrzającymi się objawami,

alergie wziewne u pacjentów zagrożonych rozwojem dychawicy oskrzelowej,

przebyte zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i związane z nim powikłania.

Nie są natomiast wskazaniem do uzyskania skierowania do sanatorium śródmiąższowe choroby płuc, takiej jak np.

czy samoistne włóknienie płuc.

Sanatorium na płuca pozwala utrzymać u pacjentów dobre samopoczucie po zakończeniu leczenia szpitalnego. Rehabilitacja w uzdrowisku to również sposób na utrzymanie efektów leczenia choroby płuc i zapobieganie rozwojowi schorzenia u pacjentów obciążonych zwiększonym ryzykiem zachorowania.

W przypadku dzieci i młodzieży podczas pobytu w sanatorium realizowane są zajęcia z zakresu przygotowania przedszkolnego, szkolnego, a także nauki w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Dzieci mają również zapewnioną opiekę opiekuńczo-wychowawczą oraz świetlicę i pokoje zabaw. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci organizowane są także w okresie wakacji.

Jakie zabiegi w sanatorium na drogi oddechowe?

Zakres zabiegów dostosowywany jest do ogólnego stanu zdrowia i choroby płuc. Poprawiają funkcjonowanie układu oddechowego oraz funkcjonowanie pacjenta w codziennym życiu, co jest szczególnie ważne w przypadku postępujących chorób, które stopniowo ograniczają sprawność pacjentów, powodując trudności z oddychaniem i zmniejszając zdolności wysiłkowe.

Każde uzdrowisko oferuje nieco inny zakres zabiegów dopasowany do choroby płuc. W przypadku chorób dolnych dróg oddechowych najczęściej stosowane są:



inhalacja,

nebulizacja,

aromaterapia,

tlenoterapia,

fonoforeza,

rehabilitacja oddechowa z fizjoterapeutą,

kuracja z zastosowaniem wód mineralnych.

Należy pamiętać, że z leczenia i rehabilitacji chorób płuc w uzdrowisku mogą skorzystać pacjenci, którzy są w stanie wykonać samodzielnie różne czynności związane z zabiegami leczniczymi oraz samoobsługą. Osoby niepełnosprawne, aby poprawić swoje zdrowie, mogą korzystać z oferty uzdrowiska z pomocą opiekuna.

Choroby płuc: ile kosztuje i ile trwa pobyt w sanatorium na NFZ?

Koszt pobytu w sanatorium na NFZ (koszt związany z wyżywieniem i zakwaterowaniem) ustalany jest zgodnie z obowiązującym cennikiem Ministerstwa Zdrowia i różni się w zależności od sezonu rozliczeniowego i standardu pokoju. Stawki w sezonie jesienno-zimowym to od 10,60 zł/dobę za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego do 32,60/dobę za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Stawki w sezonie wiosenno-letnim to od 11,90 zł/dobę za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego do 40,90/dobę za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.

Trzeba wiedzieć, że pobyt osób dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz sanatorium uzdrowiskowym na NFZ trwa 21 dni, a czas rehabilitacji osób dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym lub sanatorium uzdrowiskowym to 28 dni.

Leczenie chorób płuc w szpitalu uzdrowiskowym dzieci trwa 27 dni, a uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci trwa 21 dni.

Leczenie chorób płuc ambulatoryjne w uzdrowisku trwa od 5 do 18 dni i nie jest związane z pobieraniem opłat, jeżeli jest realizowane w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto ponosi koszty pobytu w sanatorium?

Osoby korzystające z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które otrzymały skierowanie do sanatorium i zostało ono pozytywnie rozpatrzone, nie ponoszą kosztów związanych z zabiegami, opieką lekarza i wizytami w przychodni uzdrowiskowej. Konieczne jest jednak pokrycie części kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz innych opłat np. opłaty klimatycznej, a także kosztów dojazdu do sanatorium.

Z opłat zwolnione są dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 26. roku życia (jeżeli dalej się kształcą) i dzieci uprawnione do pobierania renty rodzinnej. Co więcej, zwolnione z opłat za pobyt w sanatorium są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Rodzic lub opiekun dziecka z niepełnosprawnością ponosi koszty pobytu w sanatorium.

Pobyt w sanatorium bez skierowania lub posiadania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest pełnopłatny.

Sanatorium na płuca prywatnie?

Jeśli nie mamy możliwości wyjazdu do sanatorium na NFZ, możemy zdecydować się na prywatny pobyt w uzdrowisku. Za 7-dniowy turnus w sanatorium na płuca prywatnie, trzeba zapłacić od około 1300 zł do nawet 3500-4000 zł. Koszt pobytu to ogromne wyzwanie, jednak warto pamiętać, że uwzględnia nocleg, zabiegi i pełne wyżywienie.

Choroby płuc: które uzdrowiska specjalizują się w leczeniu chorób dolnych dróg oddechowych?

Uzdrowiska, które zajmują się leczeniem chorób płuc to m.in.:



Uzdrowisko Czerniawa-Zdrój,

Uzdrowisko Ciechocinek,

Uzdrowisko Duszniki-Zdrój,

Uzdrowisko Dąbki,

Uzdrowisko Jedlina-Zdrój,

Uzdrowisko Kamień Pomorski,

Uzdrowisko Kołobrzeg,

Uzdrowisko Sopot,

Uzdrowisko Supraśl,

Uzdrowisko Szczawnica,

Uzdrowisko Świeradów-Zdrój.

