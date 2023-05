Pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Procedura in vitro stanie się jeszcze bardziej dostępna

„Uruchomimy pierwszy w Polsce, publiczny szpital, w którym zapewnimy kobietom kompleksową i całkowicie darmową pełną procedurę in vitro. W Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet, warszawianki otrzymają bezpłatną pomoc od chęci zostania mamą, do momentu wyjścia z dzieckiem na rękach ze szpitala. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy projekt budowy laboratorium, na co przeznaczymy 4 mln zł oraz rozpoczniemy procedurę uzyskiwania stosownych zgód poprzedzających realizację pełnej procedury in vitro przez nasz miejski szpital” – obwieścił Trzaskowski. Otwarcie zaplanowano na 26 maja.

Darmowe i kompleksowe leczenie niepłodności w stolicy

Wsparcie, o którym wspomina prezydent Warszawy, będzie miało charakter kompleksowy i wieloetapowy. Obejmie nie tylko diagnostykę niepłodności i wszystkie badania niezbędne do przeprowadzenia procedury in vitro, ale również prowadzenie ciąży (od momentu zapłodnienia aż do samego rozwiązania, czyli porodu). Co więcej, w razie potrzeby pary będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Noworodkowi zostanie zapewniona natomiast kompleksowa opieka ze strony specjalistów (neonatologów, pediatrów, etc.).

Na realizację obecnej edycji programu leczenia niepłodności metodą pozaustrojową przeznaczono ponad 40 milionów złotych. To rekordowa kwota. Warto też zauważyć, że do tej pory – dzięki wspomnianej inicjatywie – w Warszawie na świat przyszło 1,8 tysiąca dzieci. Jak podkreśla prezydent Trzaskowski, samorząd wdraża łącznie sto różnych projektów, które służą poprawie jakości funkcjonowania mieszkańców stolicy. Sprawiają, że żyje im się łatwiej i lepiej.

Radom i inne miasta pomagają parom w zajściu w ciążę, ale w ograniczonym zakresie

Warszawa nie jest jedynym miastem, które oferuje darmowe leczenie niepłodności. W kwietniu dołączył do niej Radom, choć nie oferuje tak kompleksowej pomocy jak stolica. Miasto zrealizuje zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego – „Program wspierania zdrowia prokreacyjnego dedykowanego dla mieszkańców Radomia”. Mogą jednak z niego skorzystać tylko te pary, które spełniają odpowiednie kryteria:

pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich,

wcześniej nie były diagnozowane pod kątem niepłodności i jej przyczyn (nie korzystały z zabiegu inseminacji i in vitro),

są w wieku prokreacyjnym (ukończyły 18 rok życia),

mieszkają na terenie Radomia i w mieście płacą podatki

Program obejmuje kompleksową diagnostykę przyczyn niepłodności oraz wiele różnego rodzaju konsultacji: ginekologicznych, psychologicznych, andrologicznych dietetycznych, diabetologicznych, urologicznych czy endokrynologicznych.

Darmowe badania w kierunku przyczyn niepłodności oferuje również wiele innych miast w Polsce, między innymi Gdańsk, Wrocław czy Łódź. Bezpłatne leczenie nie obejmuje jednak samej procedury in vitro.

