Naukowcy alarmują: otyłość w dzieciństwie u chłopców może wpływać na płodność w życiu dorosłym

Czynników, które mogą powodować męską niepłodność jest wiele. Może ona wynikać z ogólnego stanu organizmu, zaburzeń równowagi hormonalnej oraz stanu układu nerwowego. W dużej mierze często nie jest jednak wyjaśniona. Okazuje się, że wpływ na to może mieć także masa ciała chłopców w dzieciństwie. Naukowcy z Uniwersytetu w Katanii we Włoszech przeprowadzili badania, w których ocenili, w jaki sposób masa ciała może przekładać się na objętość jąder i jakość spermy. Badacze zaobserwowali, że u chłopców z nadwagą i otyłością objętość jąder jest mniejsza. Konsekwencją tego może być produkcja mniejszej ilości spermy. Dodatkowo inne badania wskazują na trend malejącej koncentracji plemników i ich całkowitej liczby na przełomie ostatnich lat, co jest zgodne z globalnym wzrostem otyłości u dzieci.

Otyłość a ryzyko niepłodności w wieku dorosłym

Włoscy naukowcy zebrali dane medyczne od 268 dzieci i nastolatków w wieku od 2 do 18 lat. Analizie został poddany ich wskaźnik BMI, a także stężenie insuliny i oporność tkanek na nią. Badacze stwierdzili, że chłopcy w wieku od 9 do 14 lat o prawidłowej wadze mieli 1,5 raza większą objętość jąder w porównaniu do tych, którzy mieli nadwagę lub otyłość. Z kolei u chłopców w wieku od 2 do 9 lat oraz od 14 do 16 lat badacze zaobserwowali wpływ stężenia insuliny we krwi na wielkość jąder. U chłopców z prawidłowym poziomem insuliny objętość była większa o 1,5-2 razy w porównaniu do tych z hiperinsulinemią (stan ten często jest związany z cukrzycą typu 2). Interesujący jest jednak fakt, że jądra chłopców w wieku 9-14 lat z hiperinsulinemią były większe w porównaniu do ich rówieśników bez tego zaburzenia.

Ponieważ mniejsza objętość jąder przewiduje mniejszą produkcję spermy w dorosłości, badacze wierzą, że utrata wagi może pomóc młodym pacjentom uniknąć bezpłodności w późniejszym życiu. „Mimo że odsetek otyłości dziecięcej wzrasta na całym świecie, wpływ otyłości i związanych z nią zaburzeń metabolicznych na wzrost jąder nie jest dobrze znany” – powiedziała Rossella Cannarella, jedna z autorek artykułu. „W tym badaniu stwierdziliśmy, że nadwaga lub otyłość wiązały się z niższą objętością jąder w okresie przedpokwitaniowym. Ponadto powiązane z otyłością choroby współistniejące, takie jak hiperinsulinemia i oporność na insulinę, wpływały na objętość jąder przed i po pokwitaniu. Dlatego spekulujemy, że dokładniejsza kontrola wagi ciała w dzieciństwie może stanowić strategię zapobiegawczą dla utrzymania funkcji jąder w późniejszym życiu” – dodała badaczka.

Spadek jakości męskiego nasienia

Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży są poważnym problemem. Naukowcy prognozują, że nawet 60 procent dzieci będzie zmagać się z otyłością przed 35. rokiem życia. Badacze zwracają także uwagę na to, że w ciągu ostatnich czterech dekad nastąpił spadek jakości oraz ilości spermy produkowanej przez mężczyzn. Badania opublikowane w czasopiśmie „Human Reproduction Update” również potwierdziły, że jakość męskiego nasienia spada. Naukowcy wysnuli taki wniosek po analizie danych z 53 krajów. Niska liczba plemników nie tylko wpływa na płodność mężczyzn, ale ma poważne konsekwencje dla ich zdrowia i długości życia.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 48 milionów par na całym świecie zmaga się z niepłodnością. Zdaniem badaczy w dalszym ciągu w większości przypadków przyczyna niepłodności męskiej jest jednak niejasna. Na przykład niemieckie badanie, które oceniło etiologię niepłodności u ponad 20 000 mężczyzn kierowanych do ośrodka płodności, wykazało, że w około 70 procentach przypadków nie można było postawić diagnozy.

