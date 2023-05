Słodko-gorzka ustawa o 17 zawodach medycznych. Logopedzi i dietetycy wykreśleni

Dyskusja wokół tematu rozpoczęła się dwa miesiące temu. Punktem zapalnym było przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy regulującej funkcjonowanie 17 zawodów medycznych. Na wstępnej liście znalazły się następujące profesje: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta (zajmuje się m.in. leczeniem zeza), podiatra (specjalista od stóp), profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia tłumaczyli, że nowe przepisy miały zapewnić dostęp do wykonywania zawodów medycznym wyłącznie profesjonalistom. Po odpowiedniej weryfikacji mają oni trafiać do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Ta lista ma sprawić, że pacjenci nie będą narażeni na korzystanie z pomocy "specjalistów z przypadku".

O co walczyli logopedzi?

Planowane zmiany największe poruszenie wywołały w środowisku logopedów. Słychać było głosy, że ustawa wprowadza sztuczny podział wewnątrz przedstawicieli tego zawodu – na specjalistów pracujących w placówkach oświatowych i medycznych. Ci pierwsi oponowali, że zostaną zakwalifikowani do kategorii „nauczyciel logopeda”, a tytuł zawodowy będzie należny wyłącznie logopedom zatrudnionym w placówkach medycznych. Przez kilka tygodni zbierano podpisy pod petycją, która miała trafić na ręce rządzących. Akcja protestacyjna zakończyła się kilka dni temu, po tym, jak 25 maja logopedzi zostali oficjalnie wykreśleni z projektu ustawy.

„Dziękujemy za współdziałanie, wzajemne wsparcie i społeczne zaangażowanie w działania dla społeczności logopedów w imię wspólnego dobra” – zarówno nas, logopedów, jak i naszych małych i dużych pacjentów. Jesteśmy dumni z tego, że powstało Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Logopedycznych, zrzeszające Polski Związek Logopedów, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich oraz Ogólnopolski Protest Logopedów, że dołączyli do nas również adepci zawodu. Weszliśmy na pierwszy stopień wysokich schodów prowadzących do celu, jakim jest odrębna ustawa o zawodzie logopedy ” – podał na FB Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów.

facebook

Nie wszyscy logopedzi są zadowoleni

Nie wszyscy przedstawiciele tej grupy zawodowej pozytywnie oceniają decyzję Komisji Sejmowej dot. wykreślenia logopedów z ustawy zwanej przez niektórych „problematyczną siedemnastką”.

„ Wielokrotnie, w trakcie protestu, podkreślano, że logopedzi zatrudnieni w ochronie zdrowia stanowią niewielki ułamek wszystkich logopedów. Podjęcie decyzji o całkowitym wykreśleniu logopedów z ustawy o niektórych zawodach medycznych nie poprawi tej sytuacji. Aktualnie tylko na oddziałach neurologii, rehabilitacji medycznej, foniatrii i w opiece ambulatoryjnej jest procedura zatrudniania logopedów w ramach ochrony zdrowia. Brak regulacji zawodu logopedy spowoduje, że nie będzie możliwe staranie się o tworzenie nowych procedur w tym np. na oddziałach neonatologii, pediatrii, onkologii ” – tłumaczy dr hab. n.med. i n.zdr. Wioletta Pawlukowska, adiunkt w Katedrze i Klinice Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz logopeda, prezeska Polskiego Towarzystwa Logopedii Klinicznej. Jej zdaniem istnieje zagrożenie, że pacjenci np. z dysfagią ustno-gardłową hospitalizowani na innych oddziałach nie będą mogli liczyć na bezpłatną, wysokospecjalistyczną pomoc w „złotym okresie” terapii w trakcie pobytu w szpitalu. Ponadto brak regulacji prawnej zawodu logopedy w ochronie zdrowia mogą również odczuć studenci kierunków logopedia prowadzonych na uczelniach medycznych, którzy w zamyśle mają być przygotowani do pracy w ochronie zdrowia. Brak nowych procedur – zdaniem dr Pawlukowskiej – może wpłynąć niekorzystnie na tworzenie nowych miejsc pracy logopedów w ochronie zdrowia, na czym najbardziej ucierpią pacjenci i ich rodziny.

Słodko-gorzki sukces dietetyków

Na Komisji Zdrowia ważył się też los innej grupy, a mianowicie dietetyków, którzy domagali się m.in. odrębnej ustawy dla swojej grupy zawodowej. W czwartek Komisja przegłosowała poprawkę, w wyniku której zawód dietetyk został usunięty z projektu ustawy. Przedstawiciele Związku Zawodowego Dietetyków ogłosili w mediach społecznościowych „słodko-gorzki sukces”.

„Wspólnymi siłami udało nam się wykreślić dietetyka z listy zawodów objętych ustawą o niektórych zawodach medycznych. Osiągnęliśmy to dzięki determinacji i działaniom Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków oraz zjednoczeniu środowiska, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy” – napisali. Część regulacji prawdopodobnie ich jednak obejmie. Chodzi o następujące zapisy: „osoby, które wykonują czynności zawodowe w zakresie planowania diety, prowadzenia konsultacji dietetycznych oraz udzielania porad edukacyjnych w ramach świadczeń gwarantowanych (czyli finansowanych z NFZ)".

„Usłyszeliśmy, iż nie jest to zapis o dietetykach, z czym się nie zgadzamy, ponieważ rzeczone czynności w myśl ustawy mogą wykonywać tylko wymienieni w tabeli załącznika dietetycy o określonym wykształceniu. Doszło zatem do sytuacji na wskroś kuriozalnej, kiedy to ustawa o nie-dietetykach, jest ustawą o ludziach, którzy posiadają wykształcenie dietetyka. Jest to z naszego punktu widzenia niekorzystne i niekonstytucyjne, aby regulować tylko część środowiska. W naszej opinii utrudni to osobną regulację zawodu” – uzasadniają.

instagram

Szesnastka zawodów w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych

Ostatecznie, po przyjętych poprawkach, na liście projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych znalazło się 16 profesji (usunięto logopedów i dietetyków, ale dodano instruktora terapii uzależnień). Lista prezentuje się następująco: