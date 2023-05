Życie bez trzustki. Czy można normalnie funkcjonować bez tego narządu?

Trzustka to ważny narząd, który warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Odpowiada za produkcję enzymów potrzebnych w procesie trawienia białek, węglowodanów i tłuszczów. Reguluje też poziom glukozy we krwi. Co dzieje się w sytuacji, gdy tego organu zabraknie? Kiedy może do tego dojść? Jak żyć bez trzustki? Sprawdź.

Kiedy usuwa się trzustkę?

Usunięcie trzustki jest ostatecznością. Jej wycięcie zleca się w sytuacji, gdy narząd jest niewydolny lub zmieniony chorobotwórczo, na przykład na skutek procesów nowotworowych zachodzących w tkankach. Nie tylko rak stanowi jednak wskazanie do interwencji chirurgicznej. Istnieją również inne sytuacje, gdy „pozbycie się” narządu to konieczność. Mowa tu o przypadkach, takich jak martwica, perforacja (przerwanie ciągłości tkanek) czy przewlekłe zapalenie trzustki. Lekarz decyduje o operacji w momencie, kiedy wszystkie inne metody leczenia (np. farmakoterapia) nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zabieg polega nie tylko na usunięciu trzustki, lecz także oczyszczeniu całej okolicy otrzewnowej z pozostałości organu. Należy bowiem pamiętać, że gdy organ niszczeje, to rozpada się na drobne kawałki.

Jak wygląda życie bez trzustki?

Życie bez trzustki jest możliwe, choć wymaga wielu wyrzeczeń. Pacjent do końca życia musi przyjmować odpowiednie leki, a dokładniej rzecz ujmując enzymy potrzebne do prawidłowego trawienia pokarmów. Powinien też przejść na lekkostrawną dietę trzustkową, zrezygnować ze stosowania używek (palenia papierosów, picia alkoholu) i spożywania wysoce przetworzonych produktów. Należy też pamiętać o tym, że resekcja trzustki prowadzi do rozwoju cukrzycy. Konieczne jest więc stałe kontrolowanie poziomu glukozy we krwi i rozpoczęcie insulinoterapii.

Jak dbać o trzustkę, by uniknąć problemów?

W tym przypadku kluczową rolę odgrywa właściwa dieta. Warto włączyć do codziennego jadłospisu produkty, które wspomogą funkcjonowanie narządu i zahamują rozwój raka, a dokładniej rzecz ujmując wzrost komórek odpowiedzialnych za występowanie chorób nowotworowych. Dobrym rozwiązaniem jest częstsze spożywanie zielonych warzyw (na przykład szpinaku, brokułów, ogórków) i ograniczenie tłuszczów oraz alkoholu w diecie.

Czytaj też:

Ciągłe zmęczenie może być jednym z objawów popularnej choroby. To ważny sygnał od organizmuCzytaj też:

Szczepionką w raka trzustki? Nowe perspektywy w leczeniu śmiercionośnego nowotworu