Ciągłe zmęczenie może być jednym z objawów popularnej choroby. To ważny sygnał od organizmu

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która wynika z zaburzonego wydzielania lub działania insuliny (czyli hormonu produkowanego przez trzustkę). Na cukrzycę w Polsce cierpi ponad 2,5 miliona chorych. Trzeba jednak doliczyć do tego też osoby, które nie są świadome choroby. Z kolei na całym świecie ponad 440 milionów ludzi choruje na cukrzycę. Co 10 sekund ktoś dowiaduje się o tym, że również jego dotknęła ta choroba. Schorzenie to na samym początku może nie powodować poważnych dolegliwości, dlatego łatwo zbagatelizować pierwsze objawy. Sygnałem alarmującym powinno być jednak ciągłe zmęczenie.

Ciągłe zmęczenie jako jeden z pierwszych objawów cukrzycy

Przewlekłe zmęczenie to dość charakterystyczny symptom mogący świadczyć o cukrzycy. Według danych przedstawionych przez American Diabetes Association – aż 61 procent osób, u których rozpoznano dopiero cukrzycę typu 2, odczuwa zmęczenie jako jeden z objawów choroby. Poranne zmęczenie jest także drugim z najczęściej występujących symptomów u cukrzyków.

Może być ono wynikiem wysokiego poziomu cukru we krwi i innych powikłań cukrzycowych lub być spowodowane skutkami ubocznymi leków. Na uczucie zmęczenia mogą wpływać także inne objawy cukrzycy, takie jak:



częste oddawanie moczu,

wyjątkowo silne uczucie głodu,

niewyjaśniona utrata masy ciała,

zamazane widzenie.

Choć nie wszystkie te objawy wpływają bezpośrednio na uczucie zmęczenia, to mogą przyczyniać się do pogorszenia jakości życia osoby chorej. Dodatkowo niektóre z nich mogą zakłócać sen. Jeżeli więc od dłuższego czasu towarzyszy wam takie osłabienie – warto skonsultować się z lekarzem.

Nietypowe objawy cukrzycy

Możemy wyróżnić także mniej popularne objawy tej choroby. Co powinno wzbudzić niepokój? Również charakterystyczne zmiany na paznokciach mogą być oznaką cukrzycy. Same paznokcie mogą stać się bardziej podatne na cukrzycę, kruche, łamliwe, ale też przybierać różowy kolor, a biały w pobliżu wału paznokcia. Także poprzeczne rowki na paznokciach dużych palców u stóp i kciuków mogą być sygnałem alarmującym.

Również suchość w ustach może sugerować występowanie cukrzycy. Niewiele osób łączy jednak ten symptom z objawem poważnej choroby, dlatego często jest lekceważony. Suchości błony śluzowej jamy ustnej (kserostomia) pojawia się u 60-80 procent chorych osób. Jest to związane ze zmniejszeniem ilości wytwarzanej śliny. Jest ona wyraźnie mniejsza u osób ze źle kontrolowaną cukrzycą, w porównaniu z chorymi z dobrze kontrolowaną cukrzycą lub osobami zdrowymi. Jeśli ciągle odczuwacie pragnienie – nie bagatelizujcie tego, tylko zgłoście się do lekarza.

Co jeszcze może sygnalizować cukrzycę?

Objawem cukrzycy jest też wydobywająca się specyficzna woń z jamy ustnej, przypomina ona zapach kwaśnych jabłek lub acetonu. Ten kwaskowaty odór może być również zauważany w moczu, ponieważ organizm w ten sposób próbuje uzyskać stan równowagi metabolicznej. Jednym z symptomów tej choroby mogą być również częste bóle głowy, które pojawiają się przy odwodnieniu organizmu. Dodatkowo nadmiar cukru może powodować zwężenie naczyń krwionośnych w mózgu, co też skutkuje bólem głowy. Organizm może też manifestować cukrzycę poprzez szorstką skórę, a także silnie swędzące pachwiny.

