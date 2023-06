Stomatolodzy apelują o trwałą zmianę w sposobie rozliczania nadlimitów. Chodzi o terminy wypłat

Pieniądze za leczenie są wypłacane na czas, tylko w ramach określonego limitu. Jeśli stomatolog zdecyduje się na przyjęcie większej liczby pacjentów, to musi czekać na należności, nawet kilka miesięcy. Świadczenia wykraczające poza ustaloną „normę” Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza bowiem kwartalnie z tak zwanego Funduszu Medycznego (pieniądze za pierwszy, kwartał zakończony w marcu, trafiły do dentystów 8 maja 2023 roku). W praktyce oznacza to, że właściciele gabinetów i przychodni stomatologicznych nierzadko finansują leczenie pacjentów przyjmowanych na NFZ z własnych środków.

Termin wypłat pieniędzy za świadczenia oburza dentystów

„Kto [...] zgodziłby się na odroczenie wypłaty wynagrodzenia o kilka miesięcy, a obniżyć standardów nam nie wolno, bo stanowiłoby to zagrożenie dla pacjentów, a dla nas konsekwencje prawne” – zauważa dr Magdalena Szewczyk. Lekarze podkreślają, że obecnie funkcjonujący sposób finansowania dodatkowych świadczeń stomatologicznych jest nie do przyjęcia. Michał Bulsa, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, określa przywołany mechanizm mianem swoistej „piramidy finansowej”, gdzie płatnik – w tym przypadku NFZ – zadłuża się u przedsiębiorców (właścicieli praktyk stomatologicznych), obiecując im zwrot z opóźnieniem.

Zaległości w wypłatach pieniędzy za nadwykonania w niektórych przypadkach sięgają nawet 160 tysięcy złotych. „Koleżanka zostaje bez pensji przez kilka miesięcy i dopiero jak przyjdą te nadpłacone pieniądze, to ona odbiera sobie z tego wynagrodzenie. To nie powinno tak wyglądać” – dodaje dr Magdalena Szewczyk.

NFZ wysyła lekarzom protokoły

Stomatolodzy nie otrzymali jak dotąd oficjalnej odpowiedzi z Narodowego Funduszu Zdrowia w opisanej sprawie. Niemniej NFZ wysłał już do części lekarzy protokoły za nadwykonania. Pieniędzy nadal nie ma. Co ważne – jak zaznacza doktor Szewczyk – potrzeba trwałych zmian w sposobie finansowania usług stomatologicznych, a nie jednorazowego „zrywu”.

