Dentysta na NFZ? W wielu miejscach to fikcja

W Polsce każda ubezpieczona osoba ma prawo wybrać placówkę stomatologiczną, udzielającą świadczeń stomatologicznych na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u dentysty nie wymaga skierowania. Ale niestety, gabinetów na fundusz jest zdecydowanie za mało. Tendencja spadkowa występuje od 2011 roku. Potwierdza to raport Głównego Urzędu Statystycznego „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 r”..

Ponadto każdy pacjent zgłaszający się z bólem zęba, powinien otrzymać świadczenie gwarantowane w dniu, w którym przychodzi do gabinetu. Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ są województwa (np. zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie), gdzie doraźnej pomocy stomatologicznej udziela tylko jedna placówka na kilkaset tysięcy mieszkańców.

Brakuje gabinetów dentystycznych. Co na to NFZ?

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z NFZ, obecnie świadczeń stomatologicznych udziela 5370 świadczeniodawców. Większość gabinetów znajduje się w miastach, co powoduje, że bardzo często pacjenci mieszkający na wsi zwyczajnie nie chodzą do dentysty.

Z uwagi na spadającą liczbę gabinetów na fundusz, na mapie Polski występuje wiele „białych plam”.

– Kontraktowanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia i osób dorosłych odbywa się na poziomie terenu gminy w celu ograniczenia „białych plam”. Oddziały wojewódzkie NFZ systematycznie ogłaszają konkursy uzupełniające – poinformował nas Andrzej Troszyński, p.o. rzecznika prasowego Centrali NFZ. Dodał również, że w najbliższym czasie planowana jest korekta wyceny świadczeń stomatologii zachowawczej zgodnie z wyceną opracowaną przez Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Co na to dentyści?

Problem znikających gabinetów w swojej książce „Kanał. Co mówią dentyści, kiedy nie trzymają języka za zębami” poruszyła dziennikarka Agnieszka Fiedorowicz.

W 2023 roku na leczenie stomatologiczne na jednego pacjenta NFZ zaplanował kwotę 71 zł. Jak wynika z szacunków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, nie starcza to nawet na najprostsze wypełnienie (koszt: około 100–150 złotych). Opłacenie sterylizacji narzędzi, koszty prądu i wynajęcia gabinetu – te koszty rosną galopująco. Jeszcze gorzej jest, gdy spojrzymy na wycenę punktową poszczególnych procedur: badanie jamy ustnej to 11 punktów, wypełnienie zęba: 38–50 punktów, a jego zatrucie – 12 – czytamy w książce.

Porażające są słowa jednego z bohaterów – dentystów, przywołane przez autorkę. – Czasem to, co od rana zarobię, nie starcza nawet na kanapkę, którą kupuję na lunch – stwierdza jeden z moich rozmówców. – To jest megafrustrujące.

Kto najczęściej korzysta ze stomatologa na NFZ?

GIS mówi, że kobiety odwiedzają dentystę częściej niż mężczyźni – dotyczy to zarówno mieszkanek miast jak i wsi. Około 28 procent pacjentów stanowią dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. 15 procent to seniorzy, w wieku 65 lat i więcej.

Pomoc stomatologiczna na NFZ

Pacjentowi w ramach darmowych świadczeń przysługuje:



badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku),

kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku),

zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust,

zdjęcie pantomograficzne z opisem,

leczenie próchnicy,

znieczulenie do zabiegów,

usunięcie zębów,

leczenie chirurgiczne (operacyjne usunięcie zatrzymanego, zaopatrzenie rany, zatamowanie masywnego krwotoku, założenie opatrunku chirurgicznego, wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka, wyłuszczenie torbieli zębopochodnej, wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki),

leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej,

usunięcie złogów nazębnych z połowy łuku zębowego,

kieretaż zwykły (zamknięty),

leczenie kanałowe (endodontyczne) – zębów przednich u dorosłych i wszystkich zębów u dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu.

Co w ramach NFZ przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

Dzieci i młodzież w ramach świadczeń stomatologicznych na NFZ mogą uzyskać:



zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 8 roku życia),

lakierowanie wszystkich zębów stałych,

impregnacja zębiny zębów mlecznych,

leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych,

kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych,

leczenie chorób przyzębia,

leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 roku życia,

wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

