Co na ból zęba? Domowe sposoby, które uśmierzą ból do momentu wizyty u stomatologa

Ból zęba jest wyjątkowo nieprzyjemny. Nawet jeżeli dolegliwości nie są bardzo nasilone, to utrudniają codzienne funkcjonowanie. Ból zęba utrudnia spożywanie pokarmów i spokojny sen, sprawia, że mamy problemy z koncentracją oraz przyczynia się do występowania uciążliwego bólu głowy i bólu ucha. Najczęstszą przyczyną bólu zęba jest toczący się w obrębie jego tkanek stan zapalny. Próchnica zębów to powszechny problem, który często bywa bagatelizowany, co może doprowadzić do poważnych powikłań. Inne przyczyny bólu w jamie ustnej to m.in. związana z odsłonięciem szyjek zębowych nadwrażliwość zębów. Warto dowiedzieć się więcej na temat przyczyn bólu zęba, sposobów zapobiegania rozwojowi chorób stomatologicznych, a także niepokojących objawów, które powinny skłonić do natychmiastowej konsultacji z lekarzem.

Co pomoże na ból zęba? Jakie preparaty się sprawdzą?

Co zastosować na ból zęba? Do dyspozycji mamy leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, zioła, olejki eteryczne, a także gotowe preparaty z apteki np. w postaci sprayów, roztworów do płukania jamy ustnej, saszetek do zaparzania oraz żeli. W niektórych aptekach dostępne są także preparaty stomatologiczne o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Każdy z domowych sposobów na ból zęba to rozwiązanie doraźne – domowe sposoby na ból zęba nie zastąpią wizyty u stomatologa. Nawet jeżeli przyniosą szybką ulgę w bólu, nie należy stosować ich przez długi czas, rezygnując z wizyty u dentysty.

Domowe sposoby na ból zęba – stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych

Doraźnie na ból zęba specjaliści polecają przyjęcie odpowiednio dobranej do masy ciała dawki leku, który ma właściwości przeciwzapalne i działa przeciwbólowo. W aptece, bez recepty, kupimy różne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne np. z grupy NLPZ, które można stosować na ból zęba. Warto zasięgnąć porady farmaceuty oraz zapoznać się z dołączoną do opakowania leku ulotką, w której znajdziemy informacje na temat wskazań, przeciwwskazań, dawkowania oraz możliwych działań niepożądanych.

Ważne! Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku, a także przyjmować jednocześnie kilku preparatów, które mają działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

W przypadku nasilonego stanu zapalnego oraz np. utworzenia się ropnia zęba leki przeciwbólowe (m.in. ibuprofen lub paracetamol) często okazują się nieskuteczne. Jeżeli lek przeciwbólowy, który został przyjęty w odpowiedniej dawce, nie działa, ból zaczął się nasilać lub pojawiły się dodatkowe objawy np. obrzęk twarzy i szyi, podwyższona temperatura ciała i silny ból głowy, nie można zwlekać z wizytą u specjalisty. W wielu miastach i miasteczkach można skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej bez wcześniejszej rejestracji. Jeżeli nie możemy skorzystać z doraźnej pomocy stomatologa na NFZ, to warto sprawdzić, czy gabinety stomatologiczne w naszej okolicy nie prowadzą ostrego dyżuru stomatologicznego, oferując pomoc w nagłych przypadkach przez 24 godziny na dobę.

Trzeba pamiętać, że leki, które wykazują działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, to doraźny sposób na ból zęba. Stosowane przez długi czas, mogą wywołać różne skutki uboczne np. przyczynić się do rozwoju chorób wątroby. Co więcej, bagatelizowanie stanów zapalnych jamy ustnej oraz leczenie bólu zęba i innych objawów chorób stomatologicznych na własną rękę, może w negatywny sposób wpłynąć na ogólny stan naszego zdrowia. Powikłaniem nieleczonych chorób stomatologicznych może być np. ropień mózgu, zapalenie mięśnia sercowego, a nawet sepsa (posocznica).

Zioła do płukania jamy ustnej jako domowy sposób na ból zęba

Ból zęba i stan zapalny łagodzą ziołowe płukanki. Możemy kupić gotowe roztwory i mieszanki ziół w aptece lub sięgnąć po zioła i przyprawy, które znajdziemy w kuchennej szafce i domowej apteczce.

W przypadku bólu zęba możemy płukać jamę ustną ciepłym naparem z szałwii, rumianku, tymianku, goździków, jeżówki purpurowej, a także kory dębu. Pomocniczo przy stanach zapalnych jamy ustnej i chorobach zębów polecane jest płukanie ust naparem z dziurawca oraz naparem z liści Geranium.

Zioła stosowane na ból zęba wykazują działanie antyseptyczne, przeciwzapalne i ściągające, a także zawierają olejki eteryczne, które łagodzą ból.

Tradycyjnie na ból zęba stosowany jest naturalny olejek goździkowy. W jego składzie znajduje się eugenol, który wykazuje silne działanie przeciwzapalne i znieczulające oraz ma właściwości antybakteryjne. Aby poradzić sobie z bólem zęba, możemy kroplę olejku goździkowego nałożyć na wacik i przyłożyć do bolącego zęba. Alternatywnym rozwiązaniem jest rzucie goździków lub dodanie kropli olejku goździkowego do małej szklanki wody i płukanie jamy ustnej.

Olejek goździkowy to jeden z najskuteczniejszych domowych sposobów na bolący ząb. Trzeba jednak wiedzieć, że może on spowodować podrażnienia delikatnej śluzówki. Nie należy aplikować olejku goździkowego bezpośrednio na chory ząb lub do wnętrza zęba (w przypadku widocznego ubytku w zębie).

Innym olejkiem eterycznym, którym możemy płukać jamę ustną, aby złagodzić ból zębów, jest olejek z drzewa herbacianego. Olejek z drzewa herbacianego możemy stosować do płukania jamy ustnej w proporcji 1-2 krople olejku z drzewa herbacianego na 1 szklankę ciepłej wody.

Płukanie jamy ustnej letnim naparem ziołowym trzeba powtarzać kilka razy na dobę. Do każdego płukania jamy ustnej należy stosować świeżo przygotowany napar.

Zioła, przyprawy i naturalne olejki eteryczne mogą wywołać reakcję alergiczną. Nie należy ich stosować w przypadku bólu zęba u dziecka!

Płukanie jamy ustnej solanką na ból zęba

Domowym sposobem na ból zęba jest także płukanie jamy ustnej wodą z solą. Możemy w tym celu wykorzystać sól kuchenną lub sól leczniczą z apteki, która przeznaczona jest do stosowania w jamie ustnej. Aby przygotować solankę do płukania jamy ustnej, trzeba w szklance ciepłej wody rozpuścić łyżeczkę soli. Płukanie jamy ustnej wodą z solą powinno trwać około 30 sekund. Sól łagodzi ból zęba, a także pomaga zmniejszyć obrzęk dziąsła.

Domowe sposoby na ból zęba – zimne okłady

Jeżeli wystąpi obrzęk policzka lub szyi, to możemy zastosować zimny okład, który redukuje ból, zmniejsza stan zapalny oraz zapobiega powiększaniu się opuchlizny. Okład przykładamy do policzka na około 15-20 minut. Na ból zęba nie należy stosować ciepłych okładów, bo ciepło nasila stan zapalny.

Czosnek to domowy sposób na ból zęba

Czosnek bywa nazywany naturalnym antybiotykiem, bo skutecznie redukuje chorobotwórcze bakterie. Możemy wykorzystać jego właściwości podczas bólu zęba, żując ząbek czosnku bądź umieścić plaster czosnku w okolicy bolącego zęba.

Wszystkie domowe sposoby na bolący ząb to rozwiązania doraźne, które pomagają poradzić sobie z bólem do momentu wizyty u stomatologa.

Jakich domowych sposobów na ból zęba nie stosować?

Stomatolodzy przestrzegają przed niektórymi domowymi sposobami na ból zębów. Dużym ryzykiem wystąpienia podrażnień delikatnej śluzówki obarczone jest stosowanie na ból zęba wody utlenionej. Nie należy nierozcieńczonej wody utlenionej stosować do płukania jamy ustnej, a także aplikować bezpośrednio na dziąsło lub do wnętrza chorego zęba.

Inne potencjalnie szkodliwe domowe metody na ból zęba to m.in.:

przykładanie do chorego zęba rozgniecionej tabletki kwasu acetylosalicylowego,

„zatruwanie” chorego zęba dymem papierosowym,

płukanie jamy ustnej alkoholem.

Ból zęba – przyczyny, objawy, leczenie

Gdy pojawi się ból zęba, najlepiej od razu udać się do stomatologa. Warto wiedzieć, że nawet z pozoru zdrowy ząb może powodować dolegliwości bólowe. Próchnica może rozwijać się w przestrzeni międzyzębowej lub w obrębie korzeni, czemu sprzyja obniżenie dziąseł np. na skutek stanu zapalnego, który związany jest odkładaniem się na powierzchni zębów i pod linią dziąseł płytki nazębnej.

Najczęstsze przyczyny bólu zęba

Bolący ząb to najczęściej efekt próchnicy, za której rozwój odpowiadają namnażające się w jamie ustnej bakterie. Próchnica nie dotyczy jedynie osób, które nie dbają o higienę jamy ustnej i unikają profilaktycznych wizyt u stomatologa. Ryzyko rozwoju próchnicy zwiększają niedobory żywieniowe, niektóre schorzenia np. refluks żołądkowo-przełykowy, a także niektóre leki. Zdarza się, że podatność zębów na próchnicę związana jest z czynnikami genetycznymi.

O zęby trzeba dbać od najmłodszych lat. Do najczęstszych przyczyn próchnicy u dzieci zaliczamy dietę bogatą w cukry proste, nieprawidłowe czyszczenie zębów oraz rezygnację z leczenia wad zgryzu. Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko rozwoju próchnicy, co jest związane m.in. z paleniem papierosów, spożywaniem alkoholu oraz spożywaniem pokarmów i napojów, które przyczyniają się do powstawania osadu nazębnego. Upływ lat nie wpływa również w pozytywny sposób na stan dziąseł i przyzębia. Obniżające się dziąsła odsłaniają szyjki zębowe, co sprzyja wnikaniu bakterii w przestrzeń pomiędzy dziąsłem i powierzchnią zębów, skutkując rozwojem stanu zapalnego.

Bolący ząb może być też wynikiem urazu mechanicznego, który poprowadził do pęknięcia szkliwa lub ułamania się zęba i odsłonięcia unerwionej zębiny.

Ból zęba – objawy

Nie tylko silny ból zęba powinien skłonić do wizyty u stomatologa. Zanim pojawi się wskazujący na zapalenie miazgi zębowej dokuczliwy ból zęba, często występują inne objawy, które wskazują na rozwój próchnicy. Jednym z nich są przemijające dolegliwości bólowe, które pojawiają się podczas zwiększonego nacisku na ząb np. w czasie spożywania twardych pokarmów. Czasami w obrębie chorego zęba odczuwane jest nieprzyjemne pieczenie lub pulsowanie dziąsła, a także pojawia się zaczerwienienie błony śluzowej. Jeżeli odczuwamy ból jednego zęba podczas spożywania ciepłych lub zimnych pokarmów bądź napojów, to także warto udać się do dentysty, aby sprawdzić, czy np. w przestrzeni międzyzębowej nie rozwija się próchnica. Ból w okolicy zęba mogą wywoływać wrażliwe dziąsła, które często ulegają uszkodzeniu np. na skutek noszenia aparatu ortodontycznego lub protezy zębowej.

Znaczny obrzęk wokół zęba i bardzo silny ból mogą wskazywać na ropień zęba, który wymaga specjalistycznego leczenia. Zbierająca się w obrębie chorego zęba ropa musi zostać usunięta przez stomatologa. Co więcej, często niezbędna jest antybiotykoterapia, która stosowana jest przed przystąpieniem do dalszego leczenia.

Na problemy z zębami, którym sprzyja obecność płytki nazębnej, mogą wskazywać m.in. nieprzyjemny zapach z ust oraz pieczenie, obrzęk i zaczerwienieni dziąseł.

Nawet krótkotrwały, niezbyt nasilony i mijający po jednorazowym przyjęciu środków przeciwbólowych ból zęba powinien skłonić do wizyty u specjalisty.

Leczenie bólu zęba

Regularne wizyty w gabinecie stomatologicznym umożliwiają wczesne wykrycie chorób zębów, dziąseł i przyzębia oraz pomagają uniknąć długotrwałego i bolesnego leczenia. Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego warto systematycznie odwiedzać stomatologa w celu wykonania badania profilaktycznego zdrowia jamy ustnej. Można w ten sposób uniknąć uszkodzeń zębów, które prowadzą do ekstrakcji zębów. Przedwczesna utrata zębów nie wpływa w pozytywny sposób na nasz wygląd oraz poczucie własnej wartości, dlatego warto w prawidłowy sposób jej zapobiegać, czyszcząc zęby przynajmniej dwa razy dziennie (rano i wieczorem), a także korzystając z nici dentystycznej i płynu do płukania jamy ustnej.

Leczenie próchnicy, nie jest przyjemne, ale jest konieczne, bo pozwala zapobiegać poważnym uszkodzeniom miazgi zębowej. Warto wiedzieć, że zaniedbanie zdrowia jamy ustnej może doprowadzić do rozwoju poważnych schorzeń. Istotną rolę w zapobieganiu chorobom zębów, dziąseł i przyzębia, a także sposobem na unikniecie kosztownego leczenia, są regularnie wykonywane zabiegi higienizacji, które stomatolog dobierze do naszych indywidualnych potrzeb.

