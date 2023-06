Popularny antybiotyk wycofywany z aptek. „Nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia pacjenta”

Chodzi o partię leku Duracef. To antybiotyk dostępny tylko na receptę. Stosuje się go m.in. do leczenia zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, układu moczowego, skóry, zapalenia szpiku czy bakteryjnego zapalenia stawów.

Szczegóły wycofywanego antybiotyku

GIF w swoim komunikacie podał szczegóły wycofywanej partii leku.

DURACEF (Cefadroxilum), 250 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej,

numer serii 2209025,

data ważności: 03.2024

podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, Irlandia

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół badań z Narodowego Instytutu Leków dla tego właśnie produktu leczniczego. Jak czytamy w komunikacie GIF, w orzeczeniu protokołu stwierdzono, że badana próbka produktu nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji produktu leczniczego w zakresie jednego z kluczowych parametrów. Chodzi o uwalnianie cefadroksylu, czyli substancji czynnej antybiotyku. „W związku ze stwierdzoną w badaniach niższą wartością uwalniania cefadroksylu w czasie 30 minut, nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia pacjenta, przyjmującego przedmiotowy produkt, wynikającego z braku skuteczności leku” – napisano w komunikacie.

Dlaczego GIF wycofuje leki z obrotu?

Do podstawowych zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci otrzymali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy. Jak podkreślają urzędnicy, najważniejsze jest działanie prewencyjne, a więc niedopuszczenie do potencjalnej możliwości, w której dojdzie do pozostawienia w obrocie produktów leczniczych niespełniających wymagań jakościowych.

