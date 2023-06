Uważaj na szczury w polskich miastach. Mogą roznosić groźne choroby

Plagi szczurów to zmora między innymi Warszawy. Gryzonie pojawiły się w wielu dzielnicach stolicy, choćby na Mokotowie i Grochowie. Gryzonie osiedlają się w piwnicach, magazynach i śmietnikach. Dewastują trawniki i sieją postrach wśród mieszkańców. Nie pomaga przeprowadzanie okresowej deratyzacji ani zakładanie pułapek. Zwierzęta są poważnym problemem. Przenoszą bowiem różne bakterie i zarazki.

Jakie choroby mogą przenosić szczury?

Niebezpieczne jest nie tylko ugryzienie przez szczura. Źródłem zagrożenia nierzadko okazuje się również przypadkowy kontakt z odchodami zwierzęcia oraz bytującymi na nim pchłami. Jakimi chorobami można się od niego zarazić? Lista obejmuje schorzenia, takie jak:

– choroba wywołana przez bakterie Streptobacillus moniliformis. Drobnoustroje dostają się do organizmu człowieka razem ze śliną zakażonego zwierzęcia. Schorzenie daje o sobie znać zwykle po 2-10 dniach od ugryzienia przez szczura. Na początku pojawia się wysoka temperatura ciała i wysypka. Towarzyszą im bóle mięśni i stawów. Z czasem zmiany skórne powiększają się i obejmują całe ciało. Dochodzi do grudkowego zapalenia skóry. Nieleczona szczurza gorączka prowadzi do powikłań w postaci zapalenia osierdzia, zapalenia opon mózgowych, a nawet wstrząsu septycznego. Terapia polega na podawaniu antybiotyków. Tularemia – objawia się wysoką gorączką, bólem mięśni i stawów, biegunką, wymiotami, a także owrzodzeniami i powiększeniem węzłów chłonnych. Choroba niekiedy przyjmuje również postać płucną. Wywołuje ją bakteria Francisella tularensis. Zarazić można się m.in. przez wdychanie powietrza, w którym krążą drobinki odchodów zakażonych zwierząt (w tym szczurów). Leczenie polega na podawaniu antybiotyków.

– objawia się wysoką gorączką, bólem mięśni i stawów, biegunką, wymiotami, a także owrzodzeniami i powiększeniem węzłów chłonnych. Choroba niekiedy przyjmuje również postać płucną. Wywołuje ją bakteria Francisella tularensis. Zarazić można się m.in. przez wdychanie powietrza, w którym krążą drobinki odchodów zakażonych zwierząt (w tym szczurów). Leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Tyfus plamisty szczurz y – należy do grupy schorzeń zwanych riketsjami. Przenoszą ją pasożyty bytujące na szczurach. Główne objawy schorzenia to: gorączka, kaszel, bóle mięśniowe, bóle stawowe, dreszcze, szum w uszach i wysypka na ciele. W przebiegu schorzenia może dojść do zapalenia naczyń krwionośnych i zaburzeń w pracy wielu narządów, na przykład serca. Na szczęście tego rodzaju tyfus występuje dość rzadko.

– należy do grupy schorzeń zwanych riketsjami. Przenoszą ją pasożyty bytujące na szczurach. Główne objawy schorzenia to: gorączka, kaszel, bóle mięśniowe, bóle stawowe, dreszcze, szum w uszach i wysypka na ciele. W przebiegu schorzenia może dojść do zapalenia naczyń krwionośnych i zaburzeń w pracy wielu narządów, na przykład serca. Na szczęście tego rodzaju tyfus występuje dość rzadko. Leptospiroza – to jedna z najczęstszych chorób odzwierzęcych. Na początku przypomina grypę. Objawia się gorączką, bólem mięśni, kaszlem i biegunką. Z biegiem czasu może dojść do zaostrzenia objawów. Pojawia się zapalenie spojówek, światłowstręt, sztywność karku, wysypka, a nawet niewydolność oddechowa. Zazwyczaj leczenie ma charakter objawowy. Niekiedy konieczna okazuje się jednak antybiotykoterapia w warunkach szpitalnych.

Co zrobić, gdy dojdzie do zakażenia?

Jeśli zauważysz u siebie którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, niezwłocznie zgłoś się do lekarza rodzinnego, który zleci odpowiednie badania i dobierze najlepszą metodę terapii. Nie należy bagatelizować tych symptomów. Lekceważone lub niewłaściwie leczone choroby odzwierzęce (również te przenoszone przez szczury) mogą doprowadzić do wielu poważnych konsekwencji, w tym poważnego uszczerbku na zdrowiu lub przedwczesnej śmierci. Co więcej, im dłużej trwa zakażenie, tym trudniej je wyleczyć.

Źródła: bibliotekanauki.pl, vetpol.org.pl