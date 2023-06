E-receptę zrealizujesz nawet bez połączenia z internetem. Nowa funkcja aplikacji ułatwi życie

Aplikacja Internetowego Konta Pacjenta to ogromna wygoda. Umożliwia ona między innymi odbieranie e-recept i e-skierowań, ale też sprawdzenie dawkowania przypisanego leku. Chcąc wykupić e-receptę, wystarczy pokazać jej kod QR, który wyświetli się na ekranie po uruchomieniu aplikacji. Wtedy pacjent nie musi podawać farmaceucie swojego numeru PESEL – jest więc to niezwykle szybkie i proste rozwiązanie. Udogodnień w związku z korzystaniem z tej aplikacji jest jednak więcej.

E-receptę można wykupić nawet bez dostępu do internetu

Wykupienie recepty jest teraz bardzo proste. Wystarczy podać kilkucyfrowy kod w aptece. Możemy wtedy skorzystać ze swoich notatek lub znacznie szybszego rozwiązania – aplikacji Internetowego Konta Pacjenta. Okazuje się, że będziemy mogli wykupić leki w aptece nawet gdy nie będziemy mieć połączenia z internetem. „Czy wiecie, że mojeIKP działa także offline? Dzięki temu można np. wykupić lek w aptece za pomocą kodu QR w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do internet” – brzmi komunikat opublikowany przez Centrum E-zdrowia na Twitterze.

Gdy pacjent zobaczy uwagę, że nie ma dostępu do internetu – dalej może korzystać z dostępu do dokumentów, które znajdują się w aplikacji, w tym także e-recept. Wystarczy robić to w specjalnym trybie offline. W tym celu trzeba przycisnąć przycisk „Przejdź do trybu offline”. W sytuacji, gdy e-recepta, którą chce się wykupić, była widoczna w aplikacji – można ją otworzyć i dać farmaceucie jej kod do zeskanowania bez konieczności połączenia z internetem.

Informacje oraz dokumenty widoczne w trybie offline będą takie, jak przy ostatnim połączeniu z internetem po zalogowaniu się do aplikacji mojeIKP. Należy jednak pamiętać o tym, że w trybie offline nie można uaktualnić dokumentów ani zarejestrować się na szczepienie. Ze względu na wydajność systemu – dokumenty dzieci oraz bliskich osób nie pobierają się automatycznie do trybu offline – dzieje się to dopiero po przełączeniu na konto dziecka lub bliskiej osoby.

Jakie jeszcze korzyści daje aplikacja mojeIKP w trybie offline?

Korzyści płynących z używania aplikacji mojeIKP jest więcej. Można ustawić na przykład przypomnienie, kiedy należy wziąć swoje leki. Pacjent może też sprawdzić za pośrednictwem aplikacji, kiedy i gdzie odbędzie się wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania. Dzięki niej w łatwy sposób można także okazać Unijny Certyfikat COVID. Te dokumenty również będą dostępne w trybie offline, a więc będziecie mogli z nich skorzystać nawet w miejscu, gdzie na przykład jest problem z zasięgiem. Aktualnie rozwiązanie, podczas którego aplikacja działa w trybie offline, jest dostępne jedynie dla osób, które chcą przetestować tę funkcjonalność.

Co umożliwia aplikacja mojeIKP?

Poza łatwym wyszukaniem e-recept i e-skierowań ta aplikacja mobilna daje szereg innych możliwości. Można także odbierać powiadomienia o ich wystawieniu, a także sprawdzać ulotki i dawkowanie przepisanego leku. Możliwe jest również pobieranie e-recept i e-skierowań na urządzenie mobilne w formie pdf z plikiem do wydruku – dzięki temu bez trudu można wysłać je do innej osoby, na przykład za pośrednictwem poczty internetowej lub komunikatorów. W ten sposób można również szybko umówić termin szczepienia na COVID-19.

To jednak nie wszystko – aplikacja umożliwia też zatroszczenie się o swoje zdrowie poprzez rozwiązywanie comiesięcznych quizów o zdrowym odżywianiu, a także uruchomienie krokomierza. Ważną funkcją jest również możliwość dzwonienia na pogotowie oraz dostęp do numerów Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) i Telefonicznej Informacji Pacjenta.

