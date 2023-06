Ministerstwo Zdrowia planuje likwidację recept rocznych. Będą one ważne znacznie krócej

Aktualne przepisy umożliwiają przepisywanie przez lekarzy recepty rocznej, która daje możliwość wykupienia leków przez 365 dni. Z takiej recepty, po upływie 30 dni od wystawienia, są jednak „odliczane” niewykorzystane przez pacjenta leki. Ilość preparatu zostaje wtedy zmniejszona o taką, którą dana osoba mogłaby przyjąć w okresie, kiedy nie wykupiła recepty.

Rząd planuje zlikwidowanie recepty rocznej

Wśród pracowników aptek pojawiały się różne sposoby wyliczania ilości leku, która powinna być wydana pacjentowi na zasadzie jego „odliczenia” z recepty. Wynikało to z różnych interpretacji przepisów, a to z kolei było źródłem wielu nieporozumień. Problem ten jednak niebawem ma zniknąć. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że 9 czerwca 2023 roku rząd projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie nowelizacji ustawy znalazły się propozycje o możliwości zmniejszenia przepisywanych leków na jednej recepcie o połowę. Tym samym oznacza to rezygnację z recept rocznych. Zgodnie z propozycją rządu na jednej recepcie ma się znaleźć ilość leku, która będzie mogła choremu wystarczyć na pół roku stosowania.

Z czego wynika plan rezygnacji z recepty rocznej?

W ocenie Ministerstwa Zdrowia recepta roczna nie przyniosła spodziewanego rezultatu i „w związku z nadmiernie długim okresem braku możliwości kontroli stanu zdrowia pacjenta” rodziła pewne ryzyko. W uzasadnieniu możemy przeczytać także, że takie rozwiązanie powinno służyć wyłącznie pacjentom z dobrze skoordynowanym leczeniem i ustabilizowanym stanem zdrowia.

Problemem była też ilość jednorazowo wydawanego produktu, środka lub wyrobu. To z kolei stanowiło zauważalny problem z punktu widzenia stabilności systemu zapewnienia dostępności leków. Gdy część pacjentów wykupowała produkt na dłuższy okres – zaczynało go brakować dla tych, którzy zaopatrywali się w 1-miesięczne zapasy.

W zasadniczej większości przypadków realizacje takich recept następowały i tak w transzach – co kilka miesięcy – w ramach częściowych realizacji. Proponowane rozwiązanie wydaje się wpisywać w ten trend i jako takie nie będzie stanowić rewolucji – brzmi treść uzasadnienia.

Zmiany dotyczące zasad realizacji recept

Według nowych propozycji lekarz będzie mógł wypisać pacjentowi receptę na maksymalnie 180 dni kuracji (według wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania albo sposobu stosowania). Możliwe będzie wypisanie podwójnej ilości leku recepturowego, przy czym na pojedynczej recepcie ilość leku nie będzie mogła być większa od ilości niezbędnej do 60-dniowego okresu stosowania (z zastrzeżeniem, że jeśli dotyczy to produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego). Recepty, które zostaną wystawione przed wejściem w życie powyższych zmian, mają być realizowane na dotychczasowych zasadach.

