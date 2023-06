Uzyskanie recepty proste jak nigdy. Nowa funkcja aplikacji IKP bardzo ułatwi życie

Ci pacjenci, którzy stale przyjmują konkretne leki, receptę na nie mogą zamawiać już za pośrednictwem aplikacji IKP. Do tej pory można było to zrobić jedynie poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Dzięki wprowadzeniu nowej funkcji w aplikacji będzie to od teraz jeszcze prostsze. Trzeba tylko pamiętać, że o taką receptę mogą poprosić lekarza jedynie osoby, które przyjmują konkretne leki na stałe (czyli takie lekarstwa, które lekarz wypisywał już wcześniej). Nie działa to w przypadku prośby o receptę na lek, którego pacjent nigdy dotąd nie zażywał.

Jak zamówić receptę przez aplikację IKP?

W aplikacji IKP pojawiła się nowa usługa, która daje możliwość zamawiania e-recepty na leki, których pacjent aktualnie potrzebuje. Co dokładnie trzeba zrobić? Najpierw pacjent musi wybrać swoją przychodnię POZ oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to możliwe za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, ale też podczas wizyty w przychodni.

Żeby zamówić swój lek poprzez aplikację IKP, należy:



otworzyć „moje IKP” i zalogować się,

następnie trzeba wejść w zakładkę „Moje e-zdrowie”,

później należy znaleźć receptę, która już została wystawiona – w tym celu można skorzystać z wyszukiwarki, która się tam znajduje (można jej szukać też po nazwisku lekarza lub nazwie placówki),

teraz trzeba kliknąć w „Zamów e-receptę”,

na koniec wystarczy przycisnąć „Zamów/Wyślij”.



Wniosek o receptę (także jeśli pacjent leczy się u specjalisty lub prywatnie) trafi do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Osoba wnioskująca o receptę ma możliwość anulowania swojej prośby, zanim lekarz zacznie ją rozpatrywać. Można też ponowić wcześniejszą prośbę, jeśli w przeszłości została ona zrealizowana przez lekarza.

Pacjent, zamawiając e-receptę, ma też możliwość napisania kilku słów komentarza, skierowanych do specjalisty. Może on dotyczyć na przykład dawkowania danego leku i naszego samopoczucia po nim lub innych uwag związanych z potrzebami lub ewentualnymi zastrzeżeniami. Pacjent musi pamiętać jednak o tym, że to lekarz prowadzący zdecyduje, czy leczenie ma być kontynuowane bez dodatkowych badań i konsultacji. Bardzo ważne jest również, by w przypadku pojawienia się nowych objawów lub jakichkolwiek zastrzeżeń w kwestii naszego samopoczucia po danych lekach – skontaktować się osobiście ze swoim lekarzem.

Kiedy e-recepta nie może być wystawiona w aplikacji IKP?

Nie zawsze jednak wystawienie takiej e-recepty za pośrednictwem aplikacji IKP jest możliwe. Dotyczy to sytuacji, gdy przychodnia POZ nie obsługuje jeszcze funkcji wystawiania e-recept. Wtedy przycisk „Zamów receptę” będzie niewidoczny, gdy wejdzie się w listę recept. Można to sprawdzić, wchodząc w zakładkę „e-zdrowie”/„e-recepty”/„zamówione”. W tym przypadku pojawi się następujący komunikat: „Twoja placówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej obecnie nie realizuje usługi zamawiania recept. Informacja jest aktualizowana w mojeIKP co 24 godziny”.

Jak sprawdzić, czy e-recepta zostanie wystawiona?

Najpierw trzeba wejść w zakładkę „e-zdrowie”/„e-recepty”, a następnie zakładkę „Zamówione". To, na jakim etapie realizacji jest twoja prośba o receptę, będzie sygnalizował kolor kropki przy konkretnym zgłoszeniu opatrzony krótkim komunikatem. Oto możliwe opcje:



Szara, czyli „Zrealizowane” – e-recepta została wystawiona.

Czerwona, czyli „Odrzucona” – lekarz odrzucił prośbę o e-receptę. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem. Ma on też możliwość wpisania przyczyny odmowy i zalecenia, np. dodatkowego badania.

Czerwona, czyli „Anulowane” – pacjent anulował zamówienie e-recepty.

Żółta, czyli „W weryfikacji” – sprawa jest w trakcie rozpatrywania.

Niebieska, czyli „Wysłana” – prośba została skierowana do przychodni POZ.

