Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2023 roku. Pacjentów z nadciśnieniem czekają duże zmiany

„We współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie hipertensjologii [nadciśnienia tętniczego – przyp. red] od 1 lipca 2023 r. nastąpi rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych wobec 238 produktów złożonych o działaniu hipotensyjnym [...]. Nowe wskazanie umożliwi stosowanie hipotensyjnych leków złożonych zgodnie z najnowszymi wytycznymi klinicznymi, tj. już w momencie rozpoczynania terapii, a także w momencie jej zmiany i intensyfikowania leczenia” – czytamy w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przełomowe zmiany w leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Kroki podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w kwestii rozszerzenia wskazań refundacyjnych dla leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi zostały bardzo pozytywnie ocenione przez ekspertów klinicznych. Ich zdaniem pozwolą one zwiększyć efektywność leczenia chorych i w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości współpracy na linii pacjent-lekarz. Wprowadzenie nowego schematu leczenia osób z nadciśnieniem to jedna z największych zmian, jaka dokonała się w dziedzinie hipertensjologii w ciągu ostatnich lat.

Od 1 lipca 2023 roku możliwe będzie stosowanie preparatów wieloskładnikowych w terapii chorych z nadciśnieniem tętniczym. Mowa tu o produktach, które stanowią połączenie dwóch lub trzech substancji czynnych, takich jak: amlodypina, lizynopryl czy kandesartan. Szczegółowy wykaz dopuszczalnych „konfiguracji” znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Pacjenci zapłacą mniej za opatrunki medyczne na receptę

Powstała nowa klasyfikacja opatrunków medycznych dostępnych na receptę. Rozszerzono ją o 16 nowych grup limitowych. Ten zabieg – jak informuje Ministerstwo Zdrowia – ma umożliwić sprawniejszą i bardziej precyzyjną kategoryzację specjalistycznych opatrunków medycznych pod względem technologicznym. Co więcej, nowe zestawienie przyniesie pacjentom wymierne korzyści finansowe. Klienci aptek zaoszczędzą 20 proc. na zakupie opatrunków (niespełna osiem milionów złotych w skali roku).

Zmiany cen leków od 1 lipca 2023

Obniżki obejmą w sumie 754 produkty medyczne. Wzrośnie natomiast cena 783 wyrobów. Pacjenci zapłacą mniej między innymi za środki wykorzystywane w terapii napadów obrzęku naczynioruchowego. Zaoszczędzą ponad 400 złotych. Najbardziej zdrożeją natomiast leki dla diabetyków. Ich koszt będzie wyższy o niespełna 41 złotych.

Źródło: gov.pl