Nie lekceważ silnego bólu głowy, to może być jeden z objawów udaru mózgu

Udar mózgu to nagły stan, który zagraża życiu i jest wiodącą przyczyną zgonów na świecie. Objawia się on ogniskowymi lub ogólnymi zaburzeniami czynności pracy mózgu. Jest trzecią, po nowotworach i chorobach serca, przyczyną zgonów w naszym kraju. To, w jakim stopniu chory wróci do zdrowia po przebytym udarze, zależy od tego, jak szybko trafi pod opiekę specjalistów. W tej sytuacji niezmiernie ważny jest czas reakcji, dlatego istotne jest, by wiedzieć, w jaki sposób objawia się udar. Jednym z jego symptomów jest silny ból głowy – choć to dość częsta dolegliwość i istnieje ponad 300 rodzajów bólów głowy, to w niektórych przypadkach może ona zwiastować naprawdę poważne niebezpieczeństwo.

Silny ból głowy jako objaw udaru mózgu

Taki nagły i silny ból głowy może być jednym z pierwszych objawów udaru mózgu. Zazwyczaj pojawia się przy udarze krwotocznym mózgu, który występuje w 15 procentach przypadków, najczęściej stanowi powikłanie choroby nadciśnieniowej. Towarzyszą mu wtedy też inne symptomy, takie jak niedowłady czy porażenia. Przy udarze niedokrwiennym ból głowy pojawia się rzadziej.

Nie należy ignorować gwałtownego i narastającego bólu głowy, ponieważ może to być wyraźny sygnał od organizmu, że dzieje się coś niedobrego. I choć może być on spowodowany wieloma czynnikami, to jednym z nich jest właśnie udar mózgu. Należy jednak pamiętać, że jest to objaw, który może, ale nie musi wystąpić. Bólom głowy towarzyszą też: zawroty głowy (z uczuciem wirowania otoczenia), nudności, wymioty.

Inne objawy udaru mózgu

Poza silnym i nagłym bólem głowy wyróżniamy też inne objawy, które mogą świadczyć o udarze mózgu. Są to:



niedowład kończyn (paraliż/ drętwienie twarzy, rąk, nóg) – jest to najczęstszy objaw kliniczny udaru mózgu i występuje w 80 procentach przypadków,

inne zaburzenia ruchowe (ruchy mimowolne mogą być sporadycznym, początkowym objawem niedokrwiennego udaru mózgu),

kłopoty z chodzeniem – potykanie się, utrata równowagi, koordynacji ruchowej,

problemy z widzeniem (w jednym lub obu oczach) lub podwójne widzenie,

zaburzenia mowy (niewyraźna mowa, bełkot, trudności w rozumieniu tego, co mówią inni),

zaburzenia świadomości.

Udar mózgu – tu liczy się czas!

Warto poznać najważniejsze fakty na temat udaru mózgu. Może on wystąpić w każdym miejscu i czasie, czasami nie dając żadnych znaków ostrzegawczych. W takiej sytuacji trzeba działać szybko – pomoże to zmniejszyć uszkodzenia mózgu, a w konsekwencji uniknąć niepełnosprawności. Wyróżniamy trzy rodzaje udaru mózgu:



Udar krwotoczny – stanowi około 20 procent wszystkich przypadków i jest konsekwencją krwotoku śródmózgowego lub podpajęczynówkowego.

– stanowi około 20 procent wszystkich przypadków i jest konsekwencją krwotoku śródmózgowego lub podpajęczynówkowego. Udar niedokrwienny – występuje najczęściej, bo aż w 80 procentach przypadków, dochodzi wtedy do zamknięcia tętnicy, a przez to – ograniczenia dopływu krwi do mózgu.

– występuje najczęściej, bo aż w 80 procentach przypadków, dochodzi wtedy do zamknięcia tętnicy, a przez to – ograniczenia dopływu krwi do mózgu. Udar żylny – jest niezwykle rzadki, bo stanowi zaledwie około 1 procenta wszystkich przypadków. Pojawia się jako skutek zakrzepicy zatok żylnych mózgowia.

Życie i zdrowie osoby z udarem mózgu zależy od tego, jak szybko w tej sytuacji zareagują osoby z jego otoczenia i wezwą pomoc. Gdy zauważycie u kogoś objawy udaru mózgu – należy natychmiast interweniować. Pierwsza pomoc w tej sytuacji obejmuje przede wszystkim jak najszybsze wezwanie karateki. Należy też poinformować dyspozytora o wystąpieniu objawów mogących świadczyć o udarze.

Jakie są czynniki ryzyka udaru mózgu?

Czynniki ryzyka udaru mózgu możemy podzielić na niemodyfikowalne (te, na które nie mamy wpływu) oraz modyfikowalne (te, na które mamy wpływ). Do niemodyfikowalnych czynników ryzyka zaliczamy:



wiek – częstość udarów rośnie razem z wiekiem,

płeć – mężczyźni chorują częściej,

czynniki genetyczne.

Modyfikowalne czynniki ryzyka, które przyczyniają się do przyspieszenia wystąpienia udaru to:



