Przyjmujesz leki latem? Uważaj. Niewłaściwe przechowywanie może zmienić ich właściwości

„Przechowywać w temperaturze pokojowej”. Takie zalecenie można znaleźć w ulotkach większości leków. Nie bez powodu. Okazuje się bowiem, że pod wpływem gorąca substancje czynne zawarte w preparatach ulegają rozkładowi i tracą swoje prozdrowotne właściwości. Niekiedy stają się wręcz toksyczne dla organizmu. Co zrobić, by temu zaradzić? Trzeba zadbać o odpowiednie przechowywanie leków.

Gdzie trzymać leki podczas upałów?

Trzymasz apteczkę w kuchni? Popełniasz duży błąd. We wskazanym pomieszczeniu zazwyczaj mamy bowiem do czynienia z dość wysoką temperaturą. W takich warunkach leki szybko się „psują”. Jakie miejsce będzie zatem korzystniejszym rozwiązaniem? Wybierz najchłodniejszą przestrzeń w domu bądź mieszkaniu, na przykład piwnicę lub spiżarnię (oczywiście wyłącznie, jeśli panują w nich odpowiednie standardy higieniczne). Umieść farmaceutyki w dolnej szafce (przy podłodze jest najzimniej) położonej z dala od źródeł ciepła. Najlepiej sprawdzi się schowek zamykany na kluczyk (zwłaszcza w sytuacji, gdy w domu przebywają małe dzieci lub zwierzęta). Zwróć również uwagę na to, by miejsce przechowywania leków było suche i zaciemnione. Promienie słoneczne i wilgoć działają na medykamenty podobnie jak wysoka temperatura. Poziom wilgotności względnej (w apteczce nie powinien przekraczać 65 proc.

Jakie leki trzeba przechowywać w lodówce?

Nie wszystkie leki można trzymać w temperaturze pokojowej (15/18 do 25°C). Część medykamentów „lubi” zimno. Dlatego należy umieścić je w lodówce. Dotyczy to między innymi insuliny (stosowanej w leczeniu cukrzycy), szczepionek, a także niektórych kropli do oczu, antybiotyków, probiotyków czy czopków.Szczegółowe informacje na temat sposobu przechowywania danego wyrobu medycznego można znaleźć w dołączonej do niego ulotce. Zanim podejmiesz więc jakiekolwiek działania, zapoznaj się z informacjami przekazanymi przez producenta farmaceutyku.

Jak przewozić leki podczas upałów?

Najlepiej wykorzystać do tego celu specjalne termoboxy lub torebki termoizolacyjne (w przypadku leków, które wymagają przechowywania w zimnie). Nie wolno pozostawiać niezabezpieczonych farmaceutyków w samochodzie.Temperatura w nagrzanym aucie często przekracza 30 stopni Celsjusza. Trzymanie wyrobów medycznych w takich warunkach nawet przez relatywnie krótki czas wiąże się z bardzo dużym ryzykiem „zepsucia” preparatów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że używaniem wkładów chłodzących do obniżenia temperatury produktów leczniczych nie zawsze jest dobrym pomysłem. Przed ich zastosowaniem należy upewnić się, że nie dojdzie do przemarznięcia medykamentów

Po czym poznać, że doszło do „zepsucia” leków?

Uszkodzone produkty lecznicze na ogół zmieniają swoją strukturę i konsystencję. Mogą też nabrać innego koloru. Jeśli nie masz pewności, czy dany preparat nadaje się do przyjmowania lepiej zrezygnuj z jego stosowania i poproś lekarza o nową receptę. Przeterminowane lub „zepsute” leki nie mogą trafić do zwykłego kosza na śmieci. Należy wrzucać je do specjalnych pojemników (znajdziesz je w aptekach, przychodniach i szpitalach) albo przekazywać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Źródło: pantabletka.pl