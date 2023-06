Myślisz, że obrzęk nóg jest spowodowany upałem? Przyczyna może być dużo poważniejsza

Niewydolność serca jest poważnym problemem zdrowotnym. Na całym świecie cierpi na nią coraz więcej osób. Dominującą grupą chorych są osoby starsze, jednak choroba ta może dotknąć każdego. Jest to stan, w którym serce nie jest zdolne do tego, by pompować odpowiednie ilości krwi i transportowanego z nią tlenu do narządów naszego organizmu. Konsekwencją tego jest to, że do poszczególnych narządów dociera zbyt mała ilość tlenu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Zmniejszenie wydolności serca następuje stopniowo i jest skutkiem procesu chorobowego. Obrzęki są ważnym objawem diagnostycznym tego schorzenia.

Obrzęki nóg mogą świadczyć o niewydolności serca

Nieleczona i niezdiagnozowana niewydolność serca może prowadzić do poważnych powikłań, dlatego ważne jest, by jak najwcześniej rozpocząć leczenie. Objawy niewydolności serca początkowo mogą być bagatelizowane. Obrzęki nóg mogą być jednym z symptomów problemów związanych z układem krążenia i świadczyć między innymi o niewydolności serca. Chora osoba może zauważać u siebie obrzęki wokół kostek nóg, a także obrzęki kończyn dolnych. Mogą one też dotyczyć innych części ciała.

Takie obrzęki w przypadku niewydolności serca są wynikiem zaburzeń w krążeniu krwi. Te z kolei prowadzą do zwiększonego ciśnienia w naczyniach krwionośnych. Cały ten proces wiąże się z tym, że serce ma ograniczone zdolności do pompowania krwi, a w efekcie w płucach i naczyniach krwionośnych gromadzi się płyn, który zaczyna wyciekać z naczyń krwionośnych do tkanki podskórnej. To z kolei powoduje obrzęki. Zazwyczaj pojawiają się one pod koniec dnia i mogą znikać po nocy.

Jakie są jeszcze objawy niewydolności serca?

Objawy niewydolności serca to między innymi:



duszności (jest to najczęstszy i najbardziej charakterystyczny objaw),

zmęczenie i osłabienie (które nie jest wynikiem nadmiernego wysiłku fizycznego),

ból, dyskomfort w klatce piersiowej,

oddawanie zwiększonej ilości moczu,

napadowa duszność nocna (budzi ona chorego ze snu po 2-3 godzinach od położenia się do łóżka).

Niewydolność serca może manifestować się również w mniej typowy sposób. Oto symptomy, które trudniej powiązać z tym schorzeniem:

świszczący oddech,

uczucie pełności,

kaszel nocny,

utrata apetytu,

zawroty głowy,

omdlenia,

kołatanie serca,

duszność, która pojawia się podczas schylania.

Przyczyny niewydolności serca

Do najczęstszej przyczyny niewydolności serca należy choroba niedokrwienna serca. Do powodów wystąpienia tego schorzenia zaliczamy również nadciśnienie tętnicze – zwłaszcza, jeśli jest źle leczone i niewystarczająco kontrolowane. Inne przyczyny to także:



Co jeszcze może powodować obrzęki nóg?

Obrzęki nóg występują z wielu powodów. Mogą świadczyć o zakrzepicy żył głębokich, przewlekłej niewydolności żylnej, a także obrzęku limfatycznym. Może to być też objaw choroby nerek, niedoczynności tarczycy czy innych chorób serca. Niekiedy pojawia się też jako skutek uboczny zażywania niektórych leków.

Należy też pamiętać o tym, że powstawaniu obrzęków sprzyja:



picie dużej ilości alkoholu,

spożywanie zbyt małej ilości wody,

nieprzespane noce,

spożywanie dużej ilości słonych produktów,

długie przebywanie w pozycji siedzącej.

