Badanie nasienia będzie finansowane przez NFZ. Zmiany wejdą w życie lada dzień

Podstawowym badaniem w diagnostyce męskiej niepłodności jest badanie nasienia. W ten sposób ocenia się jakość plemników, a także ich liczbę oraz aktywność w oparciu o wytyczone normy. Do tej pory w naszym kraju takie badanie było możliwe do zrobienia jedynie prywatnie, a pacjent musiał za nie zapłacić. Już za kilka dni zacznie być ono jednak finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Badanie nasienia finansowane przez NFZ

Mężczyźni w ramach świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia będą mogli wykonać badanie nasienia – jedno z podstawowych badań w kierunku męskiej niepłodności. Jak ocenia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Narodowy Fundusz Zdrowia rocznie ma sfinansować nawet 8,3 tysięcy takich badań.

W rządowym centrum legislacji ministerstwa zdrowia został opublikowany projekt rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Projekt opublikowano 21 lipca, a planowy termin wejścia w życie to 14 dni od jego ogłoszenia.

„Celem projektowanego rozporządzenia jest zwiększenie dostępności do świadczenia gwarantowanego, które dotychczas nie było dostępne dla pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a to z kolei ma znaczenie dla poprawy zdrowia pacjentów” – brzmi komunikat ministerstwa zdrowia.

Dla kogo badanie nasienia w ramach NFZ?

Jak podaje ministerstwo zdrowia, „badanie nasienia jest jednym z najważniejszych elementów procesu diagnostycznego w przypadku męskiej niepłodności”. Dzięki uzyskaniu prawidłowego wyniku badania możliwe jest wstrzymanie dalszej diagnostyki. Z kolei wynik nieprawidłowy pozwala na zaplanowanie kolejnych działań, a co za tym idzie – pogłębioną diagnozę. Bezpłatne badanie nasienia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest skierowane do pełnoletnich mężczyzn, którzy:

przez co najmniej 12 miesięcy bezskutecznie starali się ze swoją partnerką o ciążę w sytuacji, gdy partnerka ma poniżej 35 lat,

przez co najmniej 6 miesięcy bezskutecznie starali się ze swoją partnerką o ciążę w sytuacji, gdy partnerka ma powyżej 35 lat,

z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: „N46 Niepłodność męska”.

Badanie nasienia będzie można wykonać w poradni specjalistycznej o profilu:



położnictwo i ginekologia,

urologia,

endokrynologia,

andrologia,

leczenia niepłodności,

planowania rodziny i rozrodczości,

w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Seminogram – na czym dokładnie polega badanie nasienia?

W przypadku męskiej niepłodności badanie nasienia jest kluczowym elementem diagnostyki. Podczas badania analizowane są ogólne parametry nasienia, między innymi:



objętość ejakulatu,

kwasowość,

koncentracja plemników,

odsetek plemników ruchliwych,

żywotność plemników,

obecność białych krwinek,

budowa morfologiczna plemników.

Badanie pozwala ocenić właściwości makroskopowe i mikroskopowe nasienia męskiego.

