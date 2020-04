Czy koronawirus przenosi się drogą płciową? Są badania

Badanie nie było wystarczająco kompleksowe, aby całkowicie wykluczyć możliwość przeniesienia choroby przez seks. Jednak szanse na to, oparte na tym ograniczonym odkryciu, wydają się niewielkie.

„Fakt, że w tym małym, wstępnym badaniu, wirus nie pojawia się w jądrach lub nasieniu, może być ważnym odkryciem” – mówi dr James M. Hotaling, współautor badanie i profesor nadzwyczajny, specjalizujący się w płodności mężczyzn. „Gdyby choroba taka jak COVID-19 była przenoszona drogą płciową, miałoby to poważne konsekwencje dla zapobiegania chorobom i mogłoby mieć poważne konsekwencje dla długotrwałego zdrowia reprodukcyjnego człowieka”.

Badanie pojawia się w Fertility & Sterility, recenzowanym czasopiśmie opublikowanym przez American Society of Reproductive Medicine.

Koronawirus nie występuje w spermie

Międzynarodowy zespół naukowców z Chin i Stanów Zjednoczonych rozpoczął badanie w odpowiedzi na obawy, że SARS-CoV-2, wirus wywołujący COVID-19, może być przenoszony drogą płciową, jak Ebola, Zika i inne pojawiające się patogeny wirusowe. Aby się tego dowiedzieć, pobrali próbki nasienia od 34 chińskich mężczyzn (średnio jeden miesiąc) po zdiagnozowaniu u nich od łagodnych do umiarkowanych objawów COVID-19. Testy laboratoryjne nie wykryły SARS-CoV-2 w żadnej próbce nasienia.

Ale tylko dlatego, że wirus nie był obecny w istniejącym nasieniu, nie musi wykluczać, że nie dostał się do jąder, gdzie powstają komórki plemników.

„Jeśli wirus znajduje się w jądrach, ale nie w nasieniu, nie może być przenoszony drogą płciową” – mówi dr Jingtao Guo, doktorant w Huntsman Cancer Institute na University of Utah, który jest również współautorem badania. „Ale jeśli znajduje się w jądrach, może powodować długoterminowe uszkodzenie nasienia i produkcji nasienia”.

Pomimo tych ustaleń naukowcy potwierdzają, że ich badanie ma kilka ważnych ograniczeń, w tym małą liczebność próby oraz fakt, że żaden z dawców nie był ciężko chory na COVID-19.

„Możliwe, że mężczyzna, który jest krytycznie chory na COVID-19, może mieć wyższe miano wirusa, co może prowadzić do większego prawdopodobieństwa zarażenia nasienia. Po prostu nie mamy na to obecnie odpowiedzi” – mówi Hotaling. „Ale świadomość, że nie znaleźliśmy tego rodzaju aktywności wśród pacjentów w tym badaniu, którzy wracali z łagodnych do umiarkowanych postaci choroby, jest uspokajająca”.

Jednak Hotaling ostrzega, że ​​bliski kontakt może nadal zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się choroby poprzez kaszel, kichanie i pocałunki. Ponadto niektóre zarażone osoby są bezobjawowe i mogą wydawać się zdrowe, nawet gdy przenoszą wirusa na inne osoby.

