Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – bezpłatna pomoc lekarza w nocy, weekendy i święta

Wakacje trwają w najlepsze, jednak również podczas beztroskich, letnich wyjazdów zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebna jest pomoc lekarza. Mowa między innymi o infekcji, urazie, zachorowaniu lub potrzebie nowej recepty na lek, który stale przyjmujemy. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, gdzie powinniśmy się udać w takiej sytuacji i czy wszelkie świadczenia są bezpłatne. Wyjeżdżając na wakacje do innego miasta, również możemy skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej w ramach NFZ. Gdzie dokładnie i w jaki sposób szukać wtedy pomocy? Jedną z bardzo wygodnych opcji jest Teleplatforma Pierwszego Kontaktu, gdzie można uzyskać poradę specjalisty. Możliwości jest jednak więcej.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – szybka i bezpłatna pomoc na wakacjach

Jedną z bardzo wygodnych i szybkich opcji jest skorzystanie z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). Pomoc można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod nr telefonu 800 137 200. Jest ona dostępna w dni robocze w godz. od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w weekendy i święta. Pod tym numerem telefonu pacjent może uzyskać poradę lekarza, pielęgniarki lub położnej. Jest ona dostępna także w języku polskim i ukraińskim. Z takiej porady mogą skorzystać też osoby niesłyszące – mają one możliwość umówienia się na wideoporadę lekarską, która jest tłumaczona przez profesjonalnych tłumaczy polskiego języka migowego. rzeczniczka NFZ. informuje:

Po wyborze numeru 800 137 200 zgłosi się pielęgniarka, która przeprowadzi wstępny wywiad. Jeśli będziemy potrzebowali dalszej konsultacji z lekarzem, wtedy oddzwoni on na wskazany przez nas numer telefonu, który podaliśmy w wywiadzie pielęgniarskim. W trakcie rozmowy, jeśli będzie konieczne, lekarz wypisze e-receptę lub e-zwolnienie.

W ramach TPK pacjent może uzyskać:

poradę medyczną,

e–receptę,

e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID -19,

e–zwolnienie.

Wizyta w przychodni podczas urlopu

„Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu może w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zgłosić się do dowolnej przychodni do lekarza rodzinnego. Nie jest wymagane skierowanie”– informuje rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia, Beata Kopczyńska. W takiej sytuacji należy pamiętać o tym, że placówki POZ są otwarte od poniedziałku do piątku między godziną 8:00 a 18:00. Zdarza się jednak, że objawy nasilają się w nocy lub późnym wieczorem – wtedy pomocy należy szukać w punkcie nocnej i świątecznej opieki medycznej. Przyjmują one w godzinach od 18:00 do 8:00 rano, a także w weekendy i święta. Co ważne – nie obowiązuje tam rejonizacja, a także nie musimy posiadać skierowania.

Można się wtedy udać po pomoc do dowolnego punktu, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożyliśmy swoją deklarację. Uzyskanie pomocy jest bezpłatne, jednak trzeba pamiętać o tym, że taka placówka musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina:

Nawet gdy jesteśmy na urlopie daleko od domu, mamy prawo do opieki medycznej. Każdy, kto posiada ubezpieczenie zdrowotne, może zgłosić się w ramach POZ w dowolnej przychodni do lekarza rodzinnego. Bez skierowania.

Gdzie udać się w sytuacji zagrożenia życia?

Gdy życie jest bezpośrednio zagrożone, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe (numer alarmowy 112 lub 999) lub pojechać do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Dotyczy to jednak tylko nagłych przypadków, które zagrażają życiu lub zdrowiu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba pacjent może być też skierowany do leczenia szpitalnego lub przetransportowany do innej specjalistycznej placówki. Przypominamy również, że w takiej sytuacji nie obowiązuje skierowanie, nie ma także rejonizacji.

